「ザ・パークハウス 大阪上本町タワー」モデルルームオープン

安田不動産株式会社

三菱地所レジデンス株式会社、安田不動産株式会社、ＪＲ西日本プロパティーズ株式会社、株式会社ＮIＰＰО、大林新星和不動産株式会社は、2026年6月13日（土）、大阪市天王寺区に誕生する免震タワーレジデンス「ザ・パークハウス 大阪上本町タワー（総戸数318戸）」（以下、本物件）のモデルルームをグランドオープンいたします。

本物件は、大阪城や四天王寺など、歴史的資産が集積する高台「上町台地」に位置し、2駅5路線を利用できる高い交通利便性と、パークフロントの開放的な住環境を兼ね備えています。地上42階・高さ145m、天王寺区最高層※1の免震タワーとして、新たなランドマークとなる本物件は、緑を重視したランドスケープデザインや充実した共用施設を備え都心居住の価値を一段と進化させます。

【「ザ・パークハウス 大阪上本町タワー」の特徴】

（1）天王寺区最高層※1の免震タワーレジデンス

（2）上町台地×パークフロント、都心で希少な立地

（3）大阪市内タワーマンション初※2ABINC認証※3取得、緑を重視したランドスケープ

（4）多様なライフスタイルに応える、充実した共用施設

（5）FSC(R)プロジェクト認証取得、木質化カラースキーム「サステナカラー」や専有部・共用部で認証材を使用

外観完成予想CGグランドエントランス完成予想CG

※1：1995年以降に天王寺区内で発売された分譲マンションのうち、地上42階建の本物件が最高層となります。（2025年12月MRC調べ）

※2：2023年改定のネイチャーポジティブ基準以降、大阪市内のタワーマンションで初

※3：ABINC認証：一般社団法人いきもの共生事業推進協議会による、生物多様性に配慮した取り組みを評価する認証制度

■天王寺区最高層※1の免震タワーレジデンス

本物件は、地上42階・高さ145m、天王寺区最高層※1となる免震タワーレジデンスです。上町台地に位置し、近鉄難波線・大阪線・奈良線「上本町」駅（11番出入口）徒歩8分、大阪メトロ谷町線・千日前線「谷町九丁目」駅（7番出入口）徒歩9分の2駅5路線利用可能な利便性と、都心近接でありながら落ち着いた住環境を兼ね備えています。

建物には免震構造を採用し、地震時の揺れを低減。総戸数318戸の大規模タワーならではのスケール感と、都心を望む眺望、多彩な共用施設を備えたランドマーク物件です。

■上町台地×パークフロント、都心で希少な立地

外観完成予想CG

大阪市内でも邸宅地として知られる「上町台地」に位置し、眼前には公園が広がるパークフロント立地です。四方を道路に囲まれた独立街区で構成されており、交通利便性と落ち着いた住環境が両立する立地条件を備えています。

周辺には学校や教育施設、医療機関、商業施設が点在し、都心近接でありながら落ち着いた暮らしを

支える生活環境が整っています。

■大阪市内タワーマンション初※2ABINC認証※3取得、緑を重視したランドスケープ

敷地配置イメージイラスト

本物件では、生物多様性に配慮した緑地計画が評価され、大阪市内のタワーマンションでは初の「ABINC認証※3」を取得。「ザ・パークハウス」で推進する「BIO NET INITIATIVE（ビオ ネット イニシアチブ）※4」の考え方を取り入れ、地域環境とのつながりや生態系に配慮したランドスケープを計画しています。四季の彩りを感じられる植栽計画や、公園と呼応する豊かな緑により、都市居住に潤いと安らぎをもたらします。

※4:「BIO NET INITIATIVE」：三菱地所レジデンスが「ザ・パークハウス」で推進する、生物多様性に配慮し、人と自然とのつながりを育む取り組み。

■多様なライフスタイルに応える、充実した共用施設

シーズンガーデン完成予想CG

水景を望むラウンジ空間をはじめ、ゲストルームやフィットネスルームなど、さまざまな共用施設を計画。日々の寛ぎの場としてはもちろん、在宅ワークや来客対応など、多様化するライフスタイルに応える空間を備えています。

都市居住の快適性を高めるとともに、暮らしにさらなる豊かさと上質な時間をもたらします。

■FSCプロジェクト認証取得、木質化カラースキーム「サステナカラー」や専有部・共用部で認証材を使用

シーズンガーデン完成予想CG

本物件では、専有部において三菱地所レジデンスが開発した木質化カラースキーム「サステナカラー」（有償）をご用意しています。「サステナカラー」は、住戸内の床・建具・アクセントクロス等に木質素材や環境配慮素材を採用することで、木の質感を感じられる空間を形成するとともに、持続可能な木材利用を推進する取り組みです。

また、本物件ではこれらの採用にあたり建物単位でのFSC(R)プロジェクト認証（FSC-P002280、2026年取得）を取得しました。FSC(R)認証材については、製品単体だけでなく、プロジェクトとして認証を取得することで初めて対外的にその活用を明示することが可能となります。さらに専有部・共用部の双方に認証材を採用することで、木材の調達から利用に至るまでのトレーサビリティの確保に配慮した計画としています。

■その他の特徴

ラウンジ完成予想CGラウンジ完成予想CG

・地下駐車場はシャッターゲート付きの平面自走式。出入庫のしやすさや日常利用の利便性に配慮しています。

・1LDK～4LDKと、さまざまな世帯構成やライフステージを想定した住戸プランを用意しています。

・ZEH-M OrientedおよびCASBEE大阪みらいに対応するなど、環境負荷の低減に配慮しています。

・住民専用のEVカーシェアとしてテスラ等を用意します。

■物件概要

地下駐車場完成予想CG

所在地 ：大阪府大阪市天王寺区城南寺町3番1（地番）

交通 ：近鉄難波線・大阪線・奈良線「大阪上本町」駅 (11番出入口) 徒歩8分

大阪メトロ谷町線・千日前線「谷町九丁目」駅 (7番出入口) 徒歩9分

敷地面積 ：4,143.67平方メートル （売買対象面積）

構造・規模 ：鉄筋コンクリート造地上42階地下2階建

総戸数 ：318戸

専有面積 ：49.40平方メートル ～157.12平方メートル

間取り ：1LDK～4LDK

販売価格 ：未定

施工 ：株式会社鴻池組

竣工 ：2028年10月上旬（予定）

入居 ：2028年12月下旬（予定）

売主 ：三菱地所レジデンス株式会社、安田不動産株式会社、ＪＲ西日本プロパティーズ株式会

社、株式会社ＮIＰＰО、大林新星和不動産株式会社

販売ｽｹｼ゛ｭｰﾙ：2026年7月下旬販売開始予定

お客様からのお問い合わせ先

三菱地所レジデンス 大阪ギャラリー

営業時間：10:00～17:00

定休日 ：火曜・水曜・木曜

電話番号：0120-320-557

公式HP ：https://www.mecsumai.com/tph-uehommachi-tower/

■案内図

以上