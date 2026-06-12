【JR西日本ホテルズ】 全13ホテルで「CO2ゼロSTAY(R)」宿泊プランを展開

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発(京都府京都市下京区、代表取締役社長 坪根英慈)は、2050年カーボンニュートラル実現への貢献、そして持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一環として、宿泊時に発生するCO2排出量をカーボンオフセットにより実質ゼロにする宿泊プラン「CO2ゼロSTAY(R)」を、2026年6月12日（金）よりTHE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection（以下「大阪ステーションホテル」といいます。）で予約受付を開始しました。これにより、JR西日本ホテルズが展開する全13ホテルで本プランをご利用いただけるようになります。

JR西日本ホテルズは、お客様とともに持続可能な社会の実現を目指し、宿泊を通じてCO2削減に貢献できる「CO2ゼロSTAY(R)」宿泊プランの展開を進めてまいりました。本プランは、株式会社JTBコミュニケーションデザインが提供する「CO2ゼロSTAY(R)」サービスに参画し、販売しているものです。2023年にホテルグランヴィア、ホテルヴィスキオ、奈良ホテル、梅小路ポテル京都で提供を開始している本プランは、2026年3月に「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」で販売を開始し、このたび2026年6月12日（金）より「大阪ステーションホテル」においても予約受付を開始いたしました。

これにより、JR西日本ホテルズが展開する全13ホテルにおいて、本プランの導入が完了いたしました。

「CO2ゼロSTAY(R)」宿泊プラン 概要

■今回販売を開始したホテル

【THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection】

Carbon offset stay plan with baggage tag（カーボンオフセットステイプラン バゲージタグ付き ）

Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）で予約ができる宿泊プランです。間伐材をリメイクして作られたオリジナルバゲージタグをお一人様につき1個※進呈いたします。（※1室1名または2名利用の場合）

2名1室/1名様あたり \59,494～

※表示料金には消費税・宿泊税・サービス料15％が含まれております。

■その他販売中のホテル

オリジナルバゲージタグ イメージ客室イメージ詳細・予約はこちら :https://www.marriott.com/ja/hotels/osaak-the-osaka-station-hotel-autograph-collection/overview/

【ホテルグランヴィア広島サウスゲート】

2連泊限定！CO2ゼロステイプラン【客室清掃・アメニティ交換なし】

ご滞在中、客室清掃やベッドメイク、アメニティ交換無しの『2連泊』限定プランです。朝食をご希望の場合、瀬戸内食材を豊富に使用したバラエティ豊かなビュッフェをお楽しみいただけます。

スーペリアツイン 2名1室/1名あたり 室料のみ \8,800～ 朝食付き \13,500～

※1泊あたりの料金となります。

※表示料金には消費税・サービス料15％が含まれております。宿泊税は含まれておりませんので、現地で直接お支払いください。

客室イメージ朝食イメージ詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/granvia-hiroshima-southgate/plans/10184104

【ホテルグランヴィア京都】

あなたの旅がSDGsに貢献～「アメニティなし& CO2ゼロSTAY(R)」ECOプラン

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/granvia-kyoto/plans/10142235

【ホテルグランヴィア大阪】

宿泊でSDGsに貢献！CO2ゼロSTAY(R)プラン

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/granvia-osaka/plans/10104165

【ホテルグランヴィア和歌山】

ホテルに泊まって社会貢献！CO2ゼロSTAY(R)プラン

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/granvia-wakayama/plans/10105775

【ホテルグランヴィア岡山】

【3連泊以上限定】CO2ゼロで地球に優しいEcoステイプラン

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/granvia-okayama/plans/10105587

【ホテルグランヴィア広島】

2連泊限定！CO2ゼロステイプラン【客室清掃・アメニティ交換なし】

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/granvia-hiroshima/plans/10105298

【ホテルヴィスキオ京都】

あなたの旅がSDGsに貢献～「アメニティなし& CO2ゼロSTAY(R)」ECOプラン

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/vischio-kyoto/plans/10104600

【ホテルヴィスキオ大阪】

宿泊でSDGsに貢献！CO2ゼロSTAY(R)プラン

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/vischio-osaka/plans/10105174

【ホテルヴィスキオ尼崎】

【CO2排出量削減に貢献】2026年度 CO2オフセットステイプラン

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/vischio-amagasaki/plans/10180358

【ホテルヴィスキオ富山】

SDGs参加型カーボン・オフセットプラン

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/vischio-toyama/plans/10103572

【奈良ホテル】

奈良のみどりをつなぐプラン

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/narahotel/plans/10181768

【梅小路ポテル】

あなたの旅がCO2削減に貢献！持続可能な未来を創るCO2ゼロステイ

詳細・予約はこちら :https://go-jrhotel-m.reservation.jp/ja/hotels/potel-kyoto/plans/10105612

※写真は全てイメージです。

「CO2ゼロSTAY(R)」 宿泊プラン

■手軽にSDGs貢献：泊まるだけで、持続可能な社会づくりに貢献できます。

■CO2を実質ゼロに：宿泊時に発生するCO2排出量をオフセット（相殺）します。

■地域の環境保全を支援：宿泊料金の一部は、北海道をはじめ全国の森林保全や再生可能エネルギー拡大に役立てられます。

■証明書の発行：ご希望の方には、環境貢献を証明する「オフセットSTAY証明書」をお渡しします。

街とともに生きるホテルとして、未来のために、今、JR西日本ホテルズができること

地球温暖化は、CO2排出量の増加が主要な要因の一つと考えられており、世界各国でその抑制に向けた具体的な目標を定めて取り組んでいます。日本においても、2030年には温室効果ガス排出量を2013年比で46％削減、2050年には完全なカーボンニュートラルを実現することを目標としています。観光産業における温室効果ガスの排出抑制は、持続可能な観光（サスティナブル・ツーリズム）を実現するための世界的な課題となっています。

JR西日本ホテルズでは宿泊プランの他にも、宴会利用において使用する電気をCO2が排出されない再生可能エネルギーに置き換える「CO2ゼロMICE」を展開するなど、JR西日本ホテルズは多角的な環境保全活動に取り組んでおります。今後も「街とともに生きるホテルとして、未来のために、今、私たちができること」をスローガンに、お客様に快適なホテルステイを提供しながら、地球環境保全に貢献できる機会を造成し、グループ全体としてお客様とともにに豊かな未来を創造していくことを目指していきます。

JR西日本ホテルズ SDGsの取り組み :https://www.hotels.westjr.co.jp/sdgs/

JR西日本ホテルズは、持続可能な開発目標（SDGs）を持ち、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げます。今回ご案内の取り組みは、SDGs目標の13番、15番に貢献するものと考えています。

株式会社JTBコミュニケーションデザインについて

MICE（ミーティング・コンベンション・各種イベント・展示会運営、試験運営、オンラインイベント）、プロモーション、周年事業、組織活性・人材育成（モチベーション・ホスピタリティ）、エリアマネジメント（施設運営プロデュース、地域活性プロデュース）、地域活性事業（地域プロモーション、電力供給など）、訪日インバウンド支援（集客プロモーション、コンテンツ開発、観光案内所運営など）、スポーツ・エンタテインメント、デジタルソリューションなどの事業を展開しています。JTBコミュニケーションデザインは、あらゆる交流の場において、お客様の真の課題を探求し、最適なソリューションを提供することで、ベストなパートナーであり続けます。

詳細を見る :https://www.jtbcom.co.jp/CO2ゼロSTAY(R) Webサイト :https://www.jtbcom.co.jp/service/energy/co2zerostay/JR西日本ホテルズについて

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービス提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、下記のURLよりご覧ください。

2つの会員プログラム :https://www.hotels.westjr.co.jp/member/

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

＜レストラン＞

空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席状況はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-hiroshima&_bdld=1wlSY6.oZma7v7.1729731046&_gl=1*1dtod9d*_ga*MTU2MjE3MDE1Ni4xNjgwNTcyNzA4*_ga_22BXB7WYGF*MTcyOTcyNzU4My4yMi4wLjE3Mjk3Mjc1ODMuNjAuMC4w#rest_serch_form

＜宴会場＞

ご希望日・形式・ご利用人数の入力でご確認いただけます。

宴会場空き状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-kyoto/?cond=ukHzQt74I2UbnxpF0iFtJ219eEuXb27EpCeQQl8IUuMAyqtidWPxQnD8Hz%2foIUja6rK6dTklYp0C5JEsoT%2blazwX07Rmf4fSJPE%2fmCQz1kLAAV9Zy7owkD1LAziba5Oou3iB%2bRbaeUDVuEcADhgL6o2La7f%2fWJFOwk5bJZoxDkgvWrtLpehpYQzxg2uzjfFPYbet2wL9Me7w7lt9dCNGVXHaMHuyFI9JBYtSLYeDOLEQTSPsPSQt00fXVBuOAQ7jUq%2fMwJ2jR8ALohk9GWkYuj5E7c9kn2cSmass0dw9bjE%3d