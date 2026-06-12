【フジテレビ】韓国BL 『検事室の提案』FODにて独占配信決定！ ６月26日（金）０時より世界同時配信スタート

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/10ke （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、韓国BLドラマ『検事室の提案』を６月26日（金）０時より独占配信することが決定しました。

『検事室の提案』 （C）2026. OAK COMPANY All rights reserved.

本作は、韓国の人気BLウェブ小説『検事室の提案』を実写化した作品です。完璧主義で有能ながらも殺人犯に対して尋常ではない憎しみを抱く検事チュ・テソンと、“人殺しの息子”という烙印を押されながらも実直に生きてきた捜査官イ・チェハが出会い、殺人事件を追う中で複雑に絡み合う関係性を描くサスペンスラブストーリーです。演出は、世界中で大ヒットした『秘密の間柄』を手がけたヤン・ギョンヒ監督が担当し、緊迫感あふれる演出と繊細な心理描写で、登場人物たちの心の揺れを丁寧に映し出します。

検事チュ・テソン役は、『ランニングメイト』、『二十五、二十一』などに出演し高い演技力で注目を集めるキム・ユンシクが理知的でありながら内に激しい感情を抱える人物像を演じます。捜査官イ・チェハ役は、BLANK2Yのメンバーとしてデビュー後、俳優へと活動の場を広げたパク・シウが、どこか妖艶さを漂わせつつ、孤独を背負って生きる青年の繊細な内面を体現します。２人が見せる緊張感あふれる演技と、彼らを取り巻く事件が次々と展開していくスリリングなストーリーは、観る者の心を強く惹きつけます。

サスペンスと愛憎が複雑に絡み合う独自の世界観のもと、殺人事件を追う中で次第に惹かれ合っていく２人の危うい関係性は必見！濃密でいびつな愛憎物語を、ぜひお楽しみください。

【あらすじ】

“人殺しの息子”と後ろ指をさされ、居場所のないまま生きてきたイ・チェハ。警察を辞めて地方検察庁の罰金徴収課で働いていたが、ある日、尊敬する検事チュ・テソンから捜査官として引き抜かれる。テソンには長年追い続けている殺人事件があり、その真相を追うパートナーとしてチェハは指名されたのだ。しかし、テソンは殺人犯を嫌悪し、殺人犯の子であるチェハに対しても敵意のこもったまなざしを向ける。テソンはなぜチェハを求めるのか。２人が真実にたどり着いた時、そこで見つけたものとは…。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『検事室の提案』（全10話）

■配 信：６月26日（金）０時～独占配信スタート 毎週金曜２話ずつ世界同時配信

■出 演：キム・ユンシク、パク・シウ、キム・ジョンテ、チョ・ミンギュ、ソ・ハンギョル

■原作／原作著者：ヘボク

■スタッフ：演出：ヤン・ギョンヒ

脚本：イ・セリョン

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/10ke （配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register