【イベント】「PCAフェス2026」を東京・大阪2都市で開催！

ピー・シー・エー株式会社

『PCAクラウド』や『PCAサブスク』をはじめとする、サブスクリプション型基幹業務シス

テムを開発・販売するピー・シー・エー株式会社（代表取締役社長：佐藤 文昭 本社：東京都

千代田区 プライム銘柄コード9629 以下：PCA）は、総務・人事・経理部門をはじめとした

企業向けのビジネスイベント「PCAフェス2026」を、大阪：8月4日(火)、東京：8月7日

(金)の2都市にて開催いたします。

PCAフェス2026 特設サイト :https://www.bs-event.jp/pcafes2026/?r=fes26051イベントの詳細・お申込みはこちらをご覧ください。

PCAが毎年開催するビジネスイベント『PCAフェス』。

2026年は「『働く』を、みんなの『幸せ』に。」をテーマに、東京・大阪の2都市で開催いたします。

PCAは「『はたらく』に新しい価値を創出し、すべての人に豊かな時間と可能性を提供する」ことをパーパスに掲げ、働く人や企業が本業に集中できる環境づくりを支援してまいりました。

本イベントでは、バックオフィスの現場で進むAI活用や業務改善の具体例に加え、基幹業務クラウドサービス『PCA Arch』を中心に、財務経理・人事労務・販売管理をワンストップで支える最新の取り組みをご紹介します。PCAおよび出展パートナー各社の知見とソリューションを通じて、「業務ノウハウの共有」「人的リソースの最適化」「業務のデジタル化」といった課題に対する実践的なヒントをお届けします。

またスペシャルゲストとして、東京・大阪両会場に高橋 尚子氏(シドニー五輪女子マラソン金メダリスト)、東京会場には安野 貴博氏(参議院議員・AIエンジニア) 、堀埜 一成氏(株式会社ホリノMIコーポレーション 代表取締役社長 株式会社サイゼリヤ 元社長）、大阪会場は泉 房穂氏(参議院議員・弁護士・前明石市長)に登壇していただきます。

ぜひこの機会に、バックオフィスから“幸せにつながる働き方”の未来を共に描き、次の一歩につながる出会いと気づきをお持ち帰りください。皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げております。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68180/table/125_1_457726b5bef465bb3146563aae5376f0.jpg?v=202606120251 ]

【会社概要】

社名：ピー・シー・エー株式会社

所在地：東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

代表取締役社長：佐藤 文昭

設立：1980年8月1日

資本金：8億9040万円

企業URL：https://pca.jp/

記載された製品名および会社名は弊社の商標または登録商標です。

ニュースリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。その後、予告せず変更となる場合がございます。

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以上のような概略でございます。

お忙しい中恐縮ではございますが、何卒よろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申しあげます。