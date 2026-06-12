コンシューマ向けブランド「AmuLit」発のダークファンタジー 『レッドベルの慟哭』発売1周年！ 待望のドラマCDが予約開始＆1周年記念企画を開催！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、コンシューマ向けブランド「AmuLit」より発売中のNintendo Switch(TM)向けタイトル『レッドベルの慟哭』が、2026年6月5日に発売1周年を迎えたことをお知らせいたします。

本作は、人間界と魔界、2つの世界を舞台に孤独なヴァンパイアハンターたちの戦いと恋を描いたダークファンタジーアドベンチャーゲームです。 この度、1周年を記念いたしまして、ファンの皆様から多くのご要望をいただいておりました『レッドベルの慟哭』初となるドラマCDの2か月連続リリースが決定いたしました。

ゲーム本編後の世界線を舞台に、メインキャラクターたちが織りなす完全書き下ろしのオリジナルストーリーと、恋人同士になった彼らとの甘い個別シチュエーションをお楽しみいただけます。現在、「AmuLit Official Store」にて豪華特典付きの限定セットや、同時予約特典の受付を開始しております。

さらに、ゲーム本編が50%OFFでお買い求めいただける「1周年記念セール」も実施中です。 発売から1周年を迎え、ますます広がる『レッドベルの慟哭』の世界をぜひお楽しみください。

「レッドベルの慟哭」公式サイト ： https://products.voltage.co.jp/redbell/(https://products.voltage.co.jp/redbell/)

「レッドベルの慟哭」公式X（＠RedBellsLament） ： https://x.com/RedBellsLament(https://x.com/RedBellsLament)

「レッドベルの慟哭」1周年記念 50%OFFセール開催！

1周年を記念して、『レッドベルの慟哭』が

お得にお楽しみいただけるセールを開催しております。

まだプレイされていない方は、ドラマCDの発売に向けて、

ぜひこの機会に本作をお楽しみください。

【セール期間】 2026年6月9日（火） 0:00 ～ 6月21日（日） 23:59

【セール内容】 通常価格より 50%OFF

【販売ページ】 ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096747(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096747)

ドラマCD 2か月連続リリース決定！AmuLit Official Storeにて予約受付中

「愛に満ちたふたつの世界の未来を、貴女と」

『レッドベルの慟哭』ゲーム本編後の世界線で描かれる完全書き下ろしのドラマCDが発売決定！

「AmuLit Official Store」にて予約受付中です。

通常版に加え、豪華グッズや限定CDが同梱された「限定セット」もご用意しております。

AmuLit Official Store ： https://amulit-officialstore.com/(https://amulit-officialstore.com/)

■ Vol.1 ～調査開始！愛しい彼女の秘密を追え～

【発売日】 2026年10月7日（水）

【価格】 通常版：3,630円(税込)

AmuLit Official Store限定セット：9,900円(税込)

【STORY】

最近、心ここにあらずな彼女を心配するキーランとアシェル。

ヘーメレーの街で偶然鉢合わせた二人は、彼女の「秘密」が関わるチャリティ武術大会へ潜入することに！？

賑やかで少し騒がしい休日の一幕。さらに後半のトラックでは、恋人同士になった彼らとの甘い個別シチュエーションをお届け!

【トラックリスト】

調査開始！愛しい彼女の秘密を追え

Ciaran：冷めない熱に浮かされて

Asher：止められない衝動

【CAST】

キーラン・ローウェル (CV.江口拓也)

アシェル・トンプソン (CV.岡本信彦)

ギャレット・ウェルキン (CV.浪川大輔)

ロドス・ハートフィールド (CV.河西健吾)

■ Vol.2 ～緊急事態！ヴァンパイア王と騎士団長の受難～

【発売日】 2026年11月4日（水）

【価格】 通常版：3,630円(税込)

AmuLit Official Store限定セット：9,900円(税込)

【STORY】

ニュクスで見つかった謎の開かずの本。ギャレットが血を垂らした瞬間、突然光があふれ、2人はなんと「ロークラスヴァンパイア」の姿に！？

元に戻るため、不慣れな羽でヘーメレーへと飛び立つ二人だが……。

奇妙で波乱に満ちた休日の一幕。さらに後半のトラックでは、恋人同士になった彼らとの甘い個別シチュエーションをお届け！

【トラックリスト】

緊急事態！ヴァンパイア王と騎士団長の受難

Garrett：恋人らしい甘え方

Rhodes：永遠に君の虜

【CAST】

ギャレット・ウェルキン (CV.浪川大輔)

ロドス・ハートフィールド (CV.河西健吾)

キーラン・ローウェル (CV.江口拓也)

アシェル・トンプソン (CV.岡本信彦)

◆ AmuLit Official Store 限定セット内容

各巻のジャケットに登場するキャラクターの

豪華グッズと、限定シナリオ・CDが詰まった

スペシャルセットです！

・通常版CD

・アクリルスタンド 2点

・缶バッジ 2点

・Special Scenario Book

カレ目線で描く、ゲーム本編後の恋人同士の物語をそれぞれ収録

・+AmuLit Official Store限定セットSpecialCD

『もしもヴァンパイアだったら』

恋人のカレやアナタがヴァンパイアに！？

もしもの世界を描いた貴女に甘い牙が迫る特別な特典CD

◆ 豪華予約特典情報

【予約特典】

書き下ろしSSペーパー

ドラマCD本編のその後の物語

【早期予約特典（8月3日まで）】

ジャケットイラストブロマイド

【Vol.1＆Vol.2 同時予約特典】

Special CD『オレアンダーと恋の予習』（CV.吉村和紘）

【AmuLit Official Store限定セット 同時予約特典】

Specialブロマイドセット

激レア！LOVEエンド・SADエンドのイラストを初ブロマイド化

ドラマCDプロモーション動画

https://youtu.be/ejHaV8Q0keU?si=jbjq05GTUDQodmar(https://youtu.be/ejHaV8Q0keU?si=jbjq05GTUDQodmar)

「レッドベルの慟哭」商品概要

人間は脆く儚く、美しい

タイトル：レッドベルの慟哭

対応機種：Nintendo Switch（ダウンロード専用ソフト）

価格：8,140円（税込）

対応言語:日本語、英語

対象年齢: IARC Generic 16+

ジャンル:女性向けダークファンタジーADV

ボイス:フルボイス（ヒロインなし）

企画 / 制作：ボルテージ

出演:

江口拓也/浪川大輔/岡本信彦/河西健吾

伊瀬茉莉也/鈴木みのり/森田成一/小林裕介/

吉村和紘/五十嵐裕美/福原綾香/鳥海浩輔/天崎滉平

赤堀可乃子/島田高虎/ボルケーノ太田/白石冬弥/大桃陽介

ボルテージのコンシューマ向けブランド『AmuLit』

『AmuLit （アミュリット） 』はボルテージのコンシューマ向けブランドです。

ブランド名の『AmuLit』は、プレイしてくださる皆さまの心に寄り添うお守りのような存在になれたらという想いから、英語の『Amulet（お守り）』と『Literature（物語）』を組み合わせて名付けています。

物語『Literature』の中に輝く光『Lit』や愛『i』を探しながら、皆さま自身が物語を紡ぎ出し、運命を切り開いてほしいという想いも込めています。

「AmuLit」公式サイト ： https://products.voltage.co.jp/switch/(https://products.voltage.co.jp/switch/)

「AmuLit」公式X（＠AmuLit_JP） ： https://x.com/AmuLit_JP(https://x.com/AmuLit_JP)

他タイトルも好評販売中

時に、定めに、愛に、囚われる

タイトル：even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女

対応機種：Nintendo Switch(TM)（ダウンロード専用ソフト）

価格：6,930円（税込）

対象年齢：IARC Generic 12+

対応言語：日本語、英語

ジャンル：アドベンチャーゲーム

公式サイト： https://products.voltage.co.jp/tempest/

「even if TEMPEST」公式X（＠evenifTEMPEST）：

https://x.com/evenifTEMPEST

愛も命も焼べて、辿りついた“結末”

タイトル：even if TEMPEST 連なるときの暁

対応機種：Nintendo Switch(TM)（ダウンロード専用ソフト）

価格：6,930円（税込）

対象年齢：IARC Generic 16+

対応言語：日本語、英語

ジャンル：アドベンチャーゲーム

公式サイト：https://products.voltage.co.jp/tempest/fd/

消失《ロスト》は悲劇か祝福か。

どんな犠牲を払っても、世界をひっくり返す覚悟はある？

タイトル：ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-

対応機種：Nintendo Switch(TM)（ダウンロード専用ソフト）

価格：8,140円（税込）

対象年齢：IARC Generic 16+

対応言語:日本語、英語

ジャンル:女性向けダークファンタジーADV

公式サイト：https://products.voltage.co.jp/neonclash/

「ネオンクラッシュ」公式X（＠NeonClash_EL） ： https://x.com/NeonClash_EL

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C)2017 Nintendo

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）