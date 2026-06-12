モデル・木原みどりさんをゲストにお招きし、「内側からも、外側からも。大人の夏美容。- 着る美容×飲む美容 -」

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷龍彦、以下「ネスレ日本」）は、コラーゲンブランド「Vital Proteins（以下、「バイタルプロテインズ」）」と、大人女性を中心に支持を集めるファッションブランド「DoCLASSE（ドゥクラッセ）」（株式会社DoCLASSE、本社：東京都世田谷区、代表取締役 林恵子）にて、夏季の店頭プロモーションを実施します。

6月18日（木）、『DoCLASSE 自由が丘店』にて、「バイタルプロテインズ」エバンジェリストでモデルの木原みどりさんによるInstagram Live（インスタライブ）を開催します。翌6月19日（金）からは、『DoCLASSE』全国店舗において、 「バイタルプロテインズ」をご体験いただく施策を実施します。

本取り組みは、「外側からの美しさ」と「内側からのコンディションケア」に着目したプロモーション「DoCLASSE SUMMER LOUNGE」の一環です。ファッション感度の高い大人女性に向けて、ファッションによる外側からの美しさと、「バイタルプロテインズ」が提案する、たんぱく質補給などによる内側からのコンディションケアをあわせて体験いただくことで、新たなライフスタイル提案を目指します。

「SUMMER LOUNGE」イベントの一環として、6月18日（木）「バイタルプロテインズ」のエバンジェリストを務めるモデル・木原みどりさんをゲストにお招きし、「内側からも、外側からも。大人の夏美容。- 着る美容×飲む美容 -」と題したInstagram LIVEを開催します。夏の“大人のアウター美容”としてのファッションコーディネートに加え、“インナー美容”の観点から、「コラーゲンとは」「コラーゲンの種類とは」など、知っているようで知らないコラーゲンの魅力についても、木原みどりさんとともに掘り下げます。

また、翌日から開始する店頭プロモーションで配布予定の「バイタルプロテインズ」についてもご紹介します。

開催場所は、DoCLASSE自由が丘店。当日の詳細は、下記をご覧ください。https://www.instagram.com/doclasse_style/

6月19日（金）より、キャンペーン対象店舗にて、バイタルプロテインズ公式Instagram（@vitalproteins.japan）をフォローいただいた方に、「バイタルプロテインズ コラーゲンペプチド」スティック製品をプレゼントいたします。日常に手軽に取り入れられるコラーゲン 習慣を、この機会にぜひお試しください！

※プレゼントはなくなり次第終了となります。

今回のキャンペーンは、日常生活に無理なく取り入れられるコラーゲン習慣を提案する「バイタルプロテインズ」と、「今の自分を美しく見せる。」をコンセプトに掲げる「DoCLASSE」の想いが共鳴し実現しました。両ブランドの世界観が自然に重なり合うことで、大人女性のための企画として、より豊かな夏の体験価値をお届けできればと考えています。

以上

参考情報

「DoCLASSE(ドゥクラッセ)」は「愛とお洒落と人生と。」をテーマに掲げ、商品企画・製造・販売・配送まで自社で行う40代からの婦人服・紳士服のファッションブランドです。"内面の美しさが充実するミドルエイジの方々を、ファッションの力で応援したい"という強い思いを抱いて2007年に創業いたしました。カタログ通販から始まり、EC・実店舗と販路拡大し、現在ではカタログ会員約350万人、実店舗は全国60店舗を展開しています。ひとつ年を重ねるたびに、ひとつ素敵になってほしい。大人の輝く毎日をドゥクラッセはファッションで応援しています。

https://www.doclasse.com/

「Vital Proteins（バイタルプロテインズ）」は、サプリメント大国と言われるアメリカで売上No.1(※1)を獲得したコラーゲンブランド。品質にこだわったコラーゲンペプチドだけを使用。砂糖・香料不使用(※2)。多くの方に支持され続けています。

https://vital-proteins.jp/

（※１）SPINS US調べ、US dollar Salesベース、2022年1月3日～2025年1月26日までの売上

（※2） 栄養成分表示 ［大さじすりきり約2杯程度（10g）当たり］熱量：36kcal、たんぱく質：9g、脂質：0g、炭水化物：0g（糖類：0g）、食塩相当量：0.0g～0.12g／コラーゲンペプチド：10g

■ネスレ日本について

ネスレ日本は、スイスに本社を置く世界最大の総合食品飲料企業ネスレの日本法人で、1913年（大正2年）に創業しました。

ネスレは、「食と飲料の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」を存在意義（パーパス）として掲げ、安全で、美味しく、環境にも配慮された製品やサービスを皆さまにお届けできるよう、今後も努めていきます。

https://www.nestle.co.jp/