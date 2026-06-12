関西エリアで最大規模の「鳥」に特化した即売会！「鳥フェス大阪」、今年もマイドームおおさかでBIGに開催！

株式会社ことりカフェ

「小鳥たちを眺めながら、まったりコーヒータイム♪」をコンセプトにした「ことりカフェ上野本店」(http://kotoricafe.jp/)を運営する株式会社ことりカフェ（本社：東京都台東区 代表取締役 川部志穂）は、6月20日（土）・6月21（日）に「マイドームおおさか」（https://www.mydome.jp/）にて、“鳥好きによる鳥好きのためのフェスタ”「鳥フェス大阪」（主催：ことりカフェ）を開催いたします。

全国から人気クリエイターが集合し、色とりどりの小鳥モチーフの作品や小鳥のおもちゃなどを対面販売。インコ・オウムの専門店「CAP!」では、海外ペレットや国内産シード、サプリメントなど快適なバードライフに必要な商品が揃います（https://www.dreambird-cap.com/）、鳥かご国内シェア圧倒的の「豊栄金属工業株式会社」（https://hoei-cage.co.jp/）も出店。地元心斎橋で営業する「ことりすまいる」ブースも毎年大人気。

昨年の「鳥フェス大阪」を上回る、関西エリアで会場面積及び直販作家・企業数NO.1のスケールで開催します。

★鳥の生体販売や展示はございません。★生体連れの御入場もお断りしております。

ゲストには数々の鳥関連書籍を執筆されている細川博昭先生も鳥フェス大阪初参加！約150以上の作家や企業、メーカー商品が並びます。

催事名 鳥フェス大阪2026 ＃鳥フェス大阪

会期 2026年6月20日（土）11：00-16：00

2026年6月21日（日）10：00-15：00

会場 マイドームおおさか1階 展示ホールA

入場料 500円（当日受付にて販売）

※小学生以下は無料

特典 オグチヨーコ 描きおろし A5クリアファイル

※先着3000名 無くなり次第他の柄に変更します。

鳥フェス10周年を記念した、クリエイター「オグチヨーコ」氏、描きおろしのクリアファイルが特典です♪

ゲスト 作家 細川博昭先生 新刊「飼い鳥困りごと解決事典」など 書籍販売＆サイン会

えるぽぴ・ふろしき文鳥（辻佐織）・ゆとり屋

協力 ことりすまいる・TOMOYAMASHITA DESIGN STUDIO. ・HOEI