STSデジタル、BtoB企業向け・業種商材不問のリスクゼロ成果報酬型マーケティング支援「Success PAY Plus」を開始

株式会社STSデジタル初月CV報酬 全額免除キャンペーン開催中 ※先着10社様（申込期限：2026年6月30日）

株式会社STSデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷宮武将）は、業種・商材を問わずリスクゼロで始められる完全成果報酬型マーケティング支援サービス「Success PAY Plus（サクセスペイ プラス）」を開始しました。

「Success PAY Plus」は、業種・商材を問わずあらゆるBtoB企業を対象に、問い合わせ・商談機会の創出をゼロ円でスタートできるマーケティング支援サービスです。LP制作・記事コンテンツ・広告運用・SNS施策まで、すべてSuccess PAY Plusチームが担当。成果が発生するまで、費用は一切かかりません。

「広告代理店を替えても費用対効果が改善しない」「SEO会社との月額契約を続けているが成果が出ない」「マーケ担当者がおらず、何から手をつければいいかわからない」

--そんな企業様のために、「支払いは、成果が出たときだけ」のマーケティング施策をSuccess PAY Plusが提案します。

「Success PAY Plus」とは？--成果が出るまで完全無料のマーケティング支援

多くの企業様が抱えるマーケティングの課題は共通しています。

- 広告代理店への委託は初期費用・月額費用が高額で、成果保証がない- SEO会社との契約を継続しているが、リード獲得に結びつかない- インハウスのマーケ担当者を採用・育成するには時間もコストもかかる- 何か施策を打ちたいが、何から始めればいいかわからない

「Success PAY Plus」は、こうした課題を持つすべての企業様に向けて、STSデジタルがマーケティング施策の企画・制作・運用を一括で担います。リードが獲得できるまで費用はゼロ。成果が出た分だけお支払いいただく、完全成果報酬型のサービスです。

料金体系--完全成果報酬・なぜ「リスクゼロ」なのか

【Success PAY Plus の3つの特長】- 初期費用・月額費用ゼロ 問い合わせ・商談が発生した分だけの報酬体系。予算リスクなし。- 社内リソース不要 LP制作・記事コンテンツ・動画・広告運用まで、すべてSuccess PAY Plusチームが対応。社内の調整コストもゼロ。- マルチチャネル対応 SEO記事・LP・SNS広告・リスティング・動画・バナーを組み合わせ、最も効果の高い施策を自律的に設計・運用します。

問い合せ獲得報酬：ご相談の上決定 Success PAY Plus経由で問い合わせが発生するごとに報酬が発生します。問い合わせゼロなら費用ゼロ。

初期受注報酬：受注金額の10% 問い合わせから商談・受注に至った際、初期受注金額の10%を成果報酬としてお支払いいただきます。

※ アップセル・保守管理契約については、完全に貴社のご努力によるものであるため、成果報酬の対象外となります。

【試算例】3件の問い合せ獲得（報酬2万円の場合） ＋ 受注1件（受注額300万円の場合）＝ 支払報酬 360,000円

他社比較--なぜ Success PAY Plus が最適か

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135770/table/34_1_a110f34f2a595442abc8b2f5a40a851e.jpg?v=202606120251 ]

成果が出なければ費用ゼロ。貴社にとって完全ノーリスクの選択肢です。

どんな業種・商材でも対応--貴社は「提案」に全力を

「Success PAY Plus」は、どんな業種・商材にも対応。BtoBビジネスを営む企業であれば、以下のようなあらゆる商材・サービスに対応しています。

- SaaS・ITサービス・受託開発・システム導入支援- 製造業・商社・卸売業- 士業・コンサルティング・研修・人材サービス- 医療・介護・福祉（法人向けサービス）- 不動産・建設・設備・リフォーム（法人向け）- 物流・運送・倉庫- 広告・印刷・デザイン・クリエイティブ

商材ごとのターゲット設定から、検索ニーズに合わせたコンテンツ制作、広告運用、CV導線設計まで、STSデジタルがすべてを一括で担います。

「どんな施策を打てばいいかわからない」という段階からでも、ご相談をお待ちしております。

プライム上場企業グループの「STSデジタル」が運営

「Success PAY Plus」を運営するのは、株式会社システムサポートホールディングスのグループ会社である株式会社STSデジタルです。STSデジタルはこれまで多数の企業に対して、SEO・広告運用・Web制作・コンテンツマーケティング・AI対策などのデジタルマーケティング支援を行ってきました。

当社のマーケティングチームが商材の強みや導入メリットを整理し、ターゲット企業の検討段階に合わせたコンテンツ・広告・LPを自律的に設計します。

【リリース記念・先着10社限定】初月CV報酬 全額免除キャンペーン

本リリースを記念し、先着10社限定でサービス開始から1ヶ月以内に発生した問い合せ獲得報酬を全額免除します。

完全成果報酬のサービスがさらにリスクゼロになる、リリース記念だけの特別条件です。

- 対象：BtoBビジネスを営む企業（業種・規模不問）- 定員：先着10社（定員に達し次第、受付を終了します）- 申込期限：2026年6月30日（火）- 適用条件：キャンペーン期間中にご契約いただいた企業様キャンペーン申し込み :https://sts-d.com/contact/期限：2026年6月30日（先着10社様）

本リリース配信時より、「Success PAY Plus」の相談受付を開始

本リリース配信時より「Success PAY Plus」のご相談受付を開始します。サービス詳細・契約形態・導入相談は、以下のリンクよりお問い合わせください。

▶ サービスページ：https://sts-d.com/lp/success-pay/(https://sts-d.com/lp/success-pay/)

▶ お問い合わせフォーム：https://sts-d.com/contact/(https://sts-d.com/contact/)



業種・規模を問わず、BtoB領域での新規リード獲得・集客に課題をお持ちの企業様からのご相談をお待ちしております。

会社概要

会社名：株式会社STSデジタル

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23

代表取締役：谷宮 武将

事業内容：デジタルマーケティング事業

URL：https://sts-d.com/