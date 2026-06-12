投票参加を入口に、デジタルグッズ付与からSNS拡散まで一気通貫。「投票型テンプレート」を提供開始。自然な導線でユーザー接点の創出、マーケティング分析促進へ！

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永大輔、以下 「当社」）はユーザーが投票した内容にひもづくデジタルグッズ（NFT）を自動配布し、投票参加を起点に参加促進・SNS拡散・新規参加導線までを一つのテンプレートで実現できる「投票型テンプレート」の提供を開始したことをお知らせします。LINEアカウントさえあれば参加できるアカウント不要の設計で、投票と同時に顧客データが蓄積される、一過性で終わらない販促施策を実現します。

■ 背景・課題

投票型、参加者数プレビュー型の販売促進キャンペーンやイベント連動企画などは広く実施されています。しかし1人のユーザーの投票履歴を蓄積したり、実際に参加したユーザーとの企画後の接点を維持するには、ユーザー登録のフェーズを挟む必要があるなど、個人情報の維持コストやユーザー導線の煩雑化が課題となります。

また、企画後のユーザー行動との関連性を分析するにも、参加者のその後の購買行動との連携が難しく施策効果の定性的な可視化が困難でした。

SUSHI TOPがこの度リリースした投票型テンプレートはこれらの課題を解決します。

■投票型テンプレートとは

投票型テンプレートとは、ユーザーが投票した内容に紐付くデジタルグッズ（NFT）を自動配布し、投票参加を起点に参加促進・SNS拡散・新規参加導線までを一つのテンプレートで実現できるWebサイト型のデジタルソリューションです。

投票（選択）数は自動集計され、得票数表示や結果発表ページへの自動切り替え、Xでの拡散を後押しするOGP設定にも対応しています。ユーザーはLINEのアカウントさえあればアクセス・投票できるため参加ハードルが非常に低く、投票によって獲得されたNFTを通じて事後施策などともデータ連携をしやすい点が特長です。

投票結果の発表機能も搭載されており、投票結果に応じたコメント掲示も可能です。

■投票データの蓄積と顧客接点の創出を、同時に実現する。

投票型テンプレートではユーザーがそれぞれの興味・意思に沿って投票すると、選択肢別のNFTがユーザーに配布されます。投票の履歴はNFTの獲得履歴として残るため、ユーザー心理・施策参加状況をデータベース化でき、NFTを配布した別施策との連動分析を、低コストで行うことが可能です。

さらにNFTを保有しているユーザーを対象として、特典の配布やLINEプッシュ通知による情報発信も行えます。一過性のイベントキャンペーンに終わらない、マーケティング分析と持続的な顧客接点の一挙両得が見込めるソリューションです。

■活用例

・バリエーション展開のある商品について投票ページを設けることでファン感情の高揚材料に

・複数の飲食・食品系イベント施策で投票を行うことで、ユーザーごとの購買する商品のマッピングや味の好みのマーケティング調査に

・レシート応募型キャンペーンとの連動分析でユーザーの日常的な消費行動との相関性を分析、顧客接点を活かして次回施策への呼び込みも

■合わせて使える「応援ページテンプレート」

なお、同時リリースとして「応援ページテンプレート」も 提供を開始します。特定のNFTについてどのくらいの人数に受け取られたのかをユーザー側に表示するサイト型のデジタルソリューションです。Xでの拡散を後押しするOGP設定にも対応しているため、イベントやデジタル施策でのNFT配布と連携して活用することで、ファン感情の可視化やロイヤリティ形成に役立てることができます。

■体験型施策との連携でユーザー体験の拡充へ

応援ページテンプレートは設定したNFTについて、受け取られた回数をユーザーサイドに表示できます。イベント・周遊施策や販促施策などによって配布したNFTを対象に設定することで、ユーザーの帰属意識の向上にも繋げられるほか、OGPを活用してイベントやファンコミュニティのPRにも繋げることができます。

■活用例

・イベント、フェスなどの参加者数表示を行うことでファン向けの施策結果報告とロイヤリティ喚起に

・周遊系、スポット配布施策を組み合わせることでシェア・拡散性の向上に

・ページ内に限定情報を組み込むことでユーザーの周遊性向上に

■デモサイトをぜひご体験ください！

今回ご紹介した投票型テンプレートを体験いただけるデモサイトをご用意しております。

ぜひご体験ください！（投票後に表示される関連リンクから応援ページテンプレートも体験できます）

投票型テンプレートデモサイト：

https://liff.line.me/2002004940-e57ppvY7/?distType=nftselection&campaign=template&configId=demo_colorfulsports/config(https://liff.line.me/2002004940-e57ppvY7/?distType=nftselection&campaign=template&configId=demo_colorfulsports/config)

■TGMとの連携で「一過性で終わらない」顧客接点へ

投票型テンプレートで付与されたデジタルグッズ（NFT）は、当社のオムニチャネルプラットフォーム「TGM（トークングラフマーケター）」と組み合わせることで、他施策との横断分析やデジタルグッズ保有者への特典配布・LINEプッシュ通知による継続的な情報発信にも活用できます。さらにレシートOCRとの連携により、投票参加者が実際に購買につながったかどうかの相関分析も可能です。施策を重ねるほど顧客理解の精度が上がる、複利型のマーケティング基盤を実現します。

SUSHI TOP MARKETING株式会社ではクライアントの皆様とエンドユーザーの方々とを結ぶNFTマーケティングの提供に向け、今後も更なるサービスの拡充を行なってまいります。引き続きよろしくお願い申し上げます。

【資料のご紹介】



SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」

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