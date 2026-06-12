小豆島ユニバーサルビーチ in ふるさと村ビーチ

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

障がいのある人もない人もみんなが一緒に楽しめるビーチづくりを目指すNPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクトは、小豆島ふるさと村にあるビーチにて、海のバリアフリー化とユニバーサルビーチ実現に向け、車いすの方でも、安全に、安心して海に入れるように、ビーチマットと水陸両用車イスを用いたユニバーサルビーチ体験会を7月25日(土)10:00~15:00に実施いたします。

小豆島で３回目となるユニバーサルビーチ

小豆島町・土庄町では、持続可能な観光推進事業の一環として、障がいのある・なしに関わらずだれもが海を楽しむことができる環境の整備を目指し、2024年よりユニバーサルビーチプロジェクトの実施に取り組んでいます。

これまでに開催した第1回・第2回には、島内外からそれぞれ6組、8組のご家族が参加。「10年ぶりに家族で海を楽しめた」「元気いっぱいのスタッフがいて安心できた」など、多くの嬉しい声が寄せられ、参加者やご家族の“叶えたかった想い”を実現する機会となりました。

第3回目となる今回は、さらに内容をパワーアップ！海水浴を楽しんだあとは、SUPやカヤック体験にも挑戦できます。今年の夏は、小豆島で笑顔あふれる特別な思い出を一緒につくりましょう！

イベント概要

主催：小豆島町・土庄町

協力：NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

日時：2026年7月25日（土） 10時～15時

※雨天決行・荒天中止

場所：小豆島ふるさと村ビーチ

参加人数：8組程度

参加費用：無料

持 ち 物：長袖長ズボン(クラゲ対策)・帽子や水分(日焼け防止、熱中症対策)

対象：ユニバーサルビーチに興味のある方、その家族

問い合わせ事務局：一般社団法人小豆島観光協会 松田・篠原

https://forms.gle/71FUUdJW5pHtz3fx5

＜法人概要＞

法人名：NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

所在地：兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町１丁目14-10ドルフ21-102

代表者：木戸俊介

設立：2017年11月2日

URL：https://sumauniversalbeach.com/

事業内容：みんなの”できない”を”できた！”に変えるを合言葉に、障がいをおもちの方や

お年寄り、小さなお子さんまで、誰もが楽しめるユニバーサルデザインなビーチを普及していく活動をしています。令和3年度より、中学社会公民の教科書に「持続可能な未来を目指す人々」と題し、SDGs達成に向けた先進事例として掲載されています。

＜主な受賞歴＞

・官民連携アワード優秀賞受賞（2026年）

・ICCサミットカタパルト登壇（2025年・2026年）

・政府広報公式SNS掲載（2025年度）

・ブルーフラッグベストプラクティス賞世界2位（2023年度）

・観光庁ブルーフラッグ認証事例（2022年度・2023年度 ）

・教育出版中学公民の教科書掲載（2021年度 ）

・観光庁持続可能な観光の実現に向けた先進事例（2020年度）

・IAUD国際ユニバーサルデザイン賞金賞（2019年）

・ひょうごユニバーサル社会づくり賞（2018年）

＜問い合わせ先＞

須磨ユニバーサルビーチプロジェクトPR事務局

事務局長 土原翔吾

HP：https://sumauniversalbeach.com/ のフォームより

TEL：080-3782-4405

e-mail：sumauniversalbeach@gmail.com