ペットとの散歩を「ゲーム感覚」で楽しく習慣化！LOOTaDOGは、「お散歩チャレンジコンテスト」を開催いたします！

Lehman Holdings株式会社

ブロックチェーンを活用したわんこお散歩アプリ「LOOTaDOG」を運営するLehmanHoldings株式会社は、（本社：東京都千代田区）は、梅雨の季節でもペットとのお散歩習慣を楽しく続けていただくためのユーザー参加型イベント「Rainy Season Walking Challenge」を、2026年6月8日（月）より開催しております。

■開催目的：雨の季節こそ、お散歩習慣を守ろう

梅雨の時期は雨の日が続き、ペットとの散歩が億劫になりがちです。しかし、雨の合間を縫った毎日の短いお散歩でも、ペットの健康維持には大きな効果があります。

本チャレンジは、雨の多い季節でもお散歩習慣を途切れさせないよう、ゲームの力で愛犬との毎日の散歩を楽しくサポートすることを目的として開催いたします。期間中に毎日わずか5分以上歩くだけで、梅雨にちなんだ特別報酬を獲得できます。

■「Rainy Season Walking Challenge」 概要

■ 今後の展望と協賛企業の募集

- MISSION： 期間中に毎日5分以上のお散歩せよ！- 出場料：30LADT- 開催期間：2026年6月8日（月）5:00 ～ 6月12日（金）23:59- 出場資格：誰でも参加可能- 賞品：1 Rainy Season Lucky Carry（雨にちなんだアクセサリーをまとめた宝箱）

今回のチャレンジを通じて、多くのペットオーナー様にLOOTaDOGの提供する価値を体験していただきたいと考えています。

また、本コンテストおよび今後のイベントへのご協賛いただける企業様を広く募集いたします。

ご協賛いただくことで、企業様は以下の効果を得ることが可能です。

- 健康意識の高いペットオーナー層へのダイレクトリーチ：日常的にペットの健康増進にコミットしている、購買意欲の高いユーザー層に直接アプローチできます。- ブランドイメージの向上：ペットの健康的な生活習慣をサポートする社会貢献性の高いプロジェクトとして、ブランドの認知度とポジティブなイメージを向上できます。- データに基づいたマーケティング機会：将来的には、ユーザーの行動データや、協賛企業の製品購入・利用履歴などと連携した、データドリブンなキャンペーン展開も可能です。

今後も、ペットと飼い主のより良い関係を築くための楽しいイベントや、実世界のサービスとアプリ内報酬が連携する仕組みを順次拡大してまいります。

■ LOOTaDOGについて

LOOTaDOGとは、日常の散歩をゲーム化し、Web3わんこの育成を楽しめる散歩育成アプリです。

アプリからワンストップでペットライフを豊かにすることを目標とし、ワンちゃんとの日々の散歩にゲーミフィケーションの要素を加えることで、より豊かで楽しい散歩ライフを楽しめます。

現在、LOOTaDOGではゲーム内で獲得した報酬の一部を自動的にペットケア基金に還元することで、ゲームを楽しみながら社会貢献に寄与いただけるサービスの提供を行っております。



HP：https://lootadog.com/

X：https://x.com/LOOTaDOG_JPN

■ Lehman Holdings株式会社について

Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。