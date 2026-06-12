「ピカソ meets ポール・スミス　遊び心の冒険へ」　展覧会アンバサダー・音声ガイドナビゲーターの松岡茉優さん、展覧会アートディレクターのサー・ポール・スミスが来場！

「ピカソ meets ポール・スミス 遊び心の冒険へ」広報事務局

国立新美術館では、6月10日（水）より、「ピカソ meets ポール・スミス 遊び心の冒険へ」を開催中です。

開幕に先立ち、6月9日（火）に開催された取材会に、本展のアンバサダー・音声ガイドナビゲーターを務める俳優の松岡茉優さん、およびアートディレクターを務めるサー・ポール・スミスが登壇し、本展の魅力やお気に入りの展示セクションについて語りました。

ポール・スミスの衣装を身に纏い登場した松岡茉優さんは、本展について「ポールさんの演出による異なる趣のお部屋で、ピカソの様々な人生の変化が映し出された作品を鑑賞でき、ピカソの人生をとらえることが出来る素晴らしい展示だと感じました。」と感想を述べ、特に印象に残った展示セクションについては「セクション7の《アルルカンに扮したパウロ》が遠くから見える場面があり、ポールさんが大切にする“子ども心”を実際に感じられる演出になっていると思いました。ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいです。」と語りました。

サー・ポール・スミスは本展をディレクションする中で大事にしたこと、日本での開催に際して意識したこだわりについて「ピカソは常に好奇心にあふれ、新しいアイデアを追い続けた人でした。そんな彼に合わせた展示は、彼のさまざまな時代の感情や特徴をもとに構成しています。」と述べました。また特にお気に入りの展示セクションについては「それぞれの部屋に異なる背景や見どころがあるのですべての部屋がお気に入りです。」と語りました。

また、本展のサブタイトル「遊び心の冒険へ」にちなみ、クリエイションや人生における「遊び心」とは何だと思うかを尋ねられると、サー・ポール・スミスは「大変なことが多い世の中で、日常に遊び心を持つことはとても大切です。幼稚さではなく、子どものようなオープンマインドな発想を持ち続けることです。」 松岡茉優さんは「私にとっての遊び心は「挑戦」かなと思います。大人になればなるほど自分の気持ちに素直な選択は難しくなりますが、自分の『好き』を大切に挑戦をやめない遊び心を育みたいです。」と語りました。



最後に、本展へ来場される方々へ向けては、松岡茉優さんより「ポール・スミスさんがピカソ作品を再解釈し、演出した本展には本当に心を動かされます。一つの物語を追うような気持ちでぜひ展示を楽しんでいただけたらと思います。ポールさんが展示室内に描き上げた可愛い「ある動物」の絵も探してみてください」。

サー・ポール・スミスより「時間をかけてそれぞれの作品や空間を味わい、背景にある学びや関係性にも目を向けていただければ嬉しいです。」とメッセージをいただきました。

サー・ポール・スミス プロフィール

1946年生まれ。イギリス・ノッティンガム出身のデザイナー。10代後半まで熱心なサイクリストだったが交通事故により競技生活を断念し、デザイン、音楽、ファッションの道を歩み始める。豊かな色彩感覚と伝統的クラフツマンシップに独自のモダンな解釈を加えるスタイルで知られ、1970 年に故郷で開いた小さなショップから始まったブランドの精神を今も体現している。「ひねりのあるクラシック」という哲学は創作の核となり、この世界巡回展の基となった2023年の大規模なピカソ回顧展でもアート・ディレクションを担い、20万人以上の来場者を記録した。

松岡茉優 プロフィール

1995年生まれ、東京都出身。ＮＨＫ連続テレビ小説『あまちゃん』(13)などで注目を集める。第42回日本アカデミー賞では『勝手にふるえてろ』で優秀主演女優賞、『万引き家族』で優秀助演女優賞を受賞。主な出演作として、映画『愛にイナズマ』、映画『騙し絵の牙』、映画『蜜蜂と遠雷』、ドラマ『ギークス／GEEKS』、ドラマ『最高の教師1年後、私は生徒に■された』などがある。今後の出演作に、ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』、Netflixシリーズ『ダウンタイム』が控えている。

■開催概要

「ピカソ meets ポール・スミス 遊び心の冒険へ」

パリ国立ピカソ美術館が所蔵する20 世紀を代表する芸術家パブロ・ピカソ（1881-1973）の作品にインスピレーションを得て、英国人デザイナーのポール・スミスが会場のレイアウトを考案する、かつてない展覧会です。自由な発想で創り上げられた会場は、色鮮やかさと楽しい驚きに満ちています。「青の時代」の《男の肖像》や、《アルルカンに扮したパウロ》などの代表作を含む約80点を緩やかな時系列で紹介します。本展は2023年パリで開催されたピカソ没後50周年記念の特別展「Picasso Celebration: The Collection in a New Light!」を基にした国際巡回展で、日本では国立新美術館のみで開催します。



会期：2026年6月10日(水)～9月21日(月・祝)

会場：国立新美術館 企画展示室2E

開館時間：10:00-18:00、金・土曜日は20:00まで（入場は閉館の30分前まで）

休館日：毎週火曜日 ※ただし8月11日(火・祝)は開館、8月12日(水)は休館

観覧料(税込)：一般 2,400円、大学生 1,400円、高校生 1,000円、中学生以下無料

※7月29日（水）～31日（金）は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）

お問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）

公式サイト：https://art.nikkei.com/picasso_ps26/