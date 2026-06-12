11店舗13種類のチマキを販売「第14回南京町端午節～チマキフェア～」の開催

一般財団法人 神戸観光局

端午節とは旧暦の５月５日に行われる節句で、春節と中秋節に並ぶ中国の三大節句の一つとされています。

このたび、南京町では、今年の端午節にあたる６月19日より10日間、厄除けや健康長寿を願う縁起物であるチマキの魅力を発信する「チマキフェア」を開催します。今年は、前年と比較して参加店舗が新たに5店舗追加され、計11店舗で13種類のチマキを販売。また、６月20日には南京町広場にて神戸中華同文学校舞獅隊による中国獅子舞が披露されます。

第14回南京町端午節～チマキフェア～の概要

【名 称】 第14回南京町端午節

【日 程】 2026年6月19日（金）～6月28日（日）

【場 所】 南京町

【主 催】 南京町商店街振興組合

【公式サイト】 https://www.nankinmachi.or.jp

【特設ページ】https://www.nankinmachi.or.jp/event/tangosetsu

１.チマキフェア

11店舗がそれぞれのこだわりを詰め込んだチマキを販売します。

フェア期間中にのみ登場する商品もあり、全部で13種類がフェア参加11店舗に並びます。

■チマキフェア開催店舗

１.劉家荘(リュウカソウ）

〇中華チマキ2個入り 800円（税込）

鶏肉、しいたけ、たけのこの入った小さなチマキです。

２.天獅堂(テンシドウ)

○龍鳳さんの中華ちまき 1個 500円（税込）

○鶏ちまき 1個 500円（税込）

○海鮮ちまき 1個 600円（税込）

中華ちまき専門店「龍鳳」で30年以上愛され続けた中華ちまきです。プロの職人が一つ一つ丁寧に作り上げた自慢のちまきをご賞味ください。

３.YUNYUN(ユンユン)

○台南ちまき 1個 650円（税込）

醤油と酒がベースのやさしい味の台南（台湾の都市）式のちまきです。ブランドもち米「佐賀県産ヒヨクモチ」とジューシーな「鹿児島県産黒豚」の角煮、そして国産しいたけを使用し、ひとつひとつ丁寧に手包みしました。【期間中限定500個】

４.串焼き笑來福(ショウライフク)

○豚角煮入り中華チマキ 1個 480円（税込）

じっくり煮込んだ豚角煮ともちもちのもち米が絶品です。

５.楽園点心倶楽部(ラクエンテンシンクラブ)

○中華チマキ 5個入り 2,000円（税込）

1個 400円（税込）

もちもち もち米！お肉たっぷりで満足感◎

６.笑龍(ショウリュウ)

○中華チマキ 5個入り 2,000円（税込）

1個 400円（税込）

一つずつ丁寧に包んだ本格ちまき。ごろっと具材を楽しめるぜいたくな味わい。蒸すだけカンタン、本場の飲茶気分。

７.大同行台湾(ダイドウコウタイワン)タンパオ

○ひとくち中華チマキ 5個入り 600円（税込）

一口サイズのチマキです。

チマキフェア期間中だけの限定販売！

【期間中に一日10セイロ(セット)限定】

８.堂記號(ドウキゴウ)

○中華チマキ ４個セット 1,200円（税込）

台湾式の中華チマキ。

豚肉、たけのこ、干し椎茸など基本的な具材のシンプルなチマキです。レンジで加熱するだけで美味しく召し上がれます。

【持ち帰りのみ】

９.ミズ倶楽部センター

○五彩ちまき吉祥飾 1本 660円（税込）

粽飾りの三角形や五行（五色、五彩）の力で災いを祓い、健康を願う最強の逸品です。【期間中限定20本】

１０.朋榮(ホウエイ)

○龍鳳さんの中華ちまき 1個 500円（税込）

中華ちまき専門店「龍鳳」で30年以上愛された角煮、しいたけ、黒豆、干しえびが入った贅沢な中華ちまきです。

⓫上海飯店(シャンハイハンテン)

○角煮チマキ 5個入り 2,000円（税込）

レンジで1分でカンタン調理。角煮がごろり！楽天市場で1位獲得！とろける柔らか角煮のぜいたくな味わい、旨みがしっかり染み込んだもち米、竹の香りが広がる本格中華チマキ。

【※冷凍】

会場図

２.ステージイベント

端午節をPRするため、神戸中華同文学校舞獅隊による中国獅子舞が登場します。※雨天中止

【日 程】 2026年6月20日（土）

【場 所】 南京町広場

【内 容】 15:30～ 獅子舞【神戸中華同文学校舞獅隊】

◆ご来場にあたって◆

※期間中は、周辺駐車場は混雑いたしますので、公共交通機関をご利用下さい。

※貸切バスの乗降は「元町地区貸切バス乗降場」をご利用ください。

（問い合わせ：TEL 0120-31-8924）

※イベント当日は、スタッフ、ガードマン、警察官の指示に従ってください。

◆お問い合わせ先◆

南京町商店街振興組合

TEL 078-332-2896 FAX 078-332-2897