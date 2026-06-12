株式会社ROC、書籍「SNSマーケティング 新戦略大全-ビジネスを伸ばすSNS運用の設計図」を発売開始

ユミルリンク株式会社

メッセージングプラットフォーム「Cuenote（キューノート）」を提供するユミルリンク株式会社（代表取締役社長：清水 亘、本社：東京都渋谷区）の子会社で、SNSマーケティング支援を行う株式会社ROC（代表取締役：坂本 翔、本社：兵庫県神戸市）は、2026年6月11日、同社取締役COOの二宮翔太郎が執筆する書籍を発売いたしました。

当書籍は、SNSマーケティング・運用支援のプロである株式会社ROCが、現代のSNSマーケティングに必要な基礎知識から、企業が成果を出すために欠かせない戦略思考、全体設計の考え方までを体系的に解説する一冊で、株式会社ROCとして17冊目（翻訳版を含む）の書籍となります。

単なる投稿テクニックにとどまらず、SNSを企業活動の中でどのように位置づけ、認知拡大・ブランディング・集客・採用・売上向上につなげていくべきかを、実際のInstagramアカウント事例も交えながらわかりやすく紹介しています。

SNS運用担当者はもちろん、マーケティング担当者、広報・採用担当者、そしてSNSを経営戦略の一部として活用したい経営者まで、幅広い方におすすめの内容となっております。

＜書籍執筆者：株式会社ROC 取締役COO 二宮 翔太郎のコメント＞

今回の書籍は、私にとって初めての出版となります。

私はこれまで、SNSマーケティング支援の現場で、毎年100社以上の企業様からご相談をいただいてきました。その中で強く感じているのは、業種や企業規模を問わず、ほとんどの企業がSNS活用に何らかの悩みや課題を抱えているということです。

「何を発信すればよいのか」「成果につながる運用とは何か」「SNSを経営や事業成長にどう活かすべきか」など、現場で日々寄せられる悩みに対して、本書が少しでも参考になる一冊になればと考えています。

SNS運用担当者はもちろん、マーケティング・広報・採用に携わる方、そしてSNSをビジネスに活用したい経営者の方まで、SNSに関わるすべてのビジネスパーソンに手に取っていただきたい一冊です。

■株式会社ROCについて https://www.rocinc.co.jp/

ROCは、「最適なつながりによって、最良の選択を実現する」ことをミッションとして、企業アカウントのSNSプロモーション支援で大手企業を中心に500社以上、SNS関連書籍の出版点数（翻訳版を含む）が17冊、累計発行部数が25万部を超える実績を有し、企業に合わせて最適な運用プランを提案するSNSソリューション事業、総利用アカウント数2,400以上の実績を有するSNS分析レポートツール「Reposta」を提供するSaaS事業を展開しています。

■ユミルリンク株式会社について https://www.ymir.co.jp/

ユミルリンクは企業のインターネットでのコミュニケーション課題をトータルに解決する「メッセージングソリューションプラットフォーム」を提供する会社です。メール配信システム「Cuenote FC（https://www.cuenote.jp/fc/）」を主力とした8製品を展開しています。

＜会社概要＞

社 名：ユミルリンク株式会社

代表取締役社長：清水 亘

設 立：1999年7月

株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：4372）

本 社：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー12F

事業内容：メッセージングソリューション事業

*「Cuenote」は、ユミルリンクの登録商標です。