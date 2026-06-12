名門大学の体育会エリートと企業をつなぐ、新しい採用イベントを開催　リーダシップと鍛え抜かれた精神力を持つトップアスリートと企業が交流

株式会社スポンサーズブースト

株式会社Career Starts（本社：東京都目黒区、設立：2025年7月）と株式会社スポンサーズブースト（本社：東京都渋谷区、設立：2023年8月、以下当社）は、名門大学の体育会系トップ学生と企業を結ぶ新形式の採用イベント「CLUB! PITCH!!（クラブピッチ）」を2026年6月26日（金）に東京・秋葉原UDXシアターにて開催します。

背景：採用市場に存在する「構造的な見えない壁」

日本の新卒採用は、夏インターンシップへの参加や就職情報サイトへの登録を前提とした設計が主流です。しかし、体育会系に所属する学生の多くは、7月～12月の引退まで週6日を超える練習・試合スケジュールをこなしており、インターンシップや説明会に参加すること自体が物理的に困難な状況にあります。

こうした学生は「採用市場に現れない」のではなく、「現れることができない」のが実態です。組織を束ねるリーダーシップ、厳しい練習環境で磨かれた精神力、課題解決力といった潜在能力は極めて高いにもかかわらず、既存の採用フローでは企業との接点が生まれにくい構造的な課題があります。

取り組みの概要：「スポンサー型ピッチ」という新しい接点設計

CLUB! PITCH!! は「企業が大学クラブやサークルのスポンサーになる」という枠組みを採用活動に応用した、新しいマッチング形式です。

企業10社・大学部活20団体という少数精鋭の設計により、大人数の合同説明会では生まれにくい、互いの本気を見極められる密度の高い場を意図的に作っています。参加企業には採用に本気で投資できる体力と知名度を持つ企業が、学生側には選考条件を通過した名門大学の体育会トップ層が集まる構造となっており、双方のレベルが揃ったマッチングを実現します。

イベントの内容

- 大学クラブ側：活動資金の獲得を懸けて本気のプレゼンに挑みます。資金獲得だけでなく、組織をまとめ外部に発信する実践経験の場にもなります。- 企業側：スポンサーとして関わることで、就職活動の本番前という最も早いタイミングで未来のリーダー候補と接点を持てます。採用活動と企業ブランドの向上を同時に実現できる投資の場です。- 評価軸の転換：従来の面接が「個人の過去」を深掘りするのに対し、本イベントでは「組織としての課題解決力」「現在の熱量と主体性」を直接観察できる場を提供します。

名 称：CLUB! PITCH!!（クラブピッチ）

日 時：2026年6月26日（金）17:00～19:30（16:30受付開始）

会 場：秋葉原UDXシアター（東京都千代田区外神田4-14-1 UDX4階）

募集企業：10社 現在も参画企業を募集中。

※参画決定企業は、東証プライム上場の大手製薬・ヘルスケアメーカー ・国内屈指のメガバンクグループ ・ 日本最大手の旅行・総合サービス企業・独自の技術で市場を牽引する老舗メーカー など（一部抜粋・順不同）。

スケジュール

総合司会は長谷川 豊氏

17:00 オープニング

17:05 協賛企業担当者より応援・激励コメント

17:40 学生ピッチ（各5分以内）

部活紹介・メンバー紹介、スポンサーへの貢献とリターン、希望金額の提示、企業からの質疑応答（5分以内）

19:20 表彰式

（最優秀プレゼン部活にAmazonギフト券20万円分贈呈）

19:30 終了

参加する部活・サークルの選考基準

本イベントに参加できる団体は選考を通過した東京大学や一橋大学・早慶上智・MARCH等の体育会クラブ・サークルに限定しています。しかも大規模組織の運営経験を持つリーダー層の学生が登壇します。一般の就職市場にはほとんど現れない、高いポテンシャルを持つ次世代リーダーとの接点を創出します。

今後の展開

当社では今後、このようなモデルを全国へ広げていきます。地方大学の部活と地元企業をつなぐ地域密着型、女子スポーツやモノづくりサークルを対象にした多様性重視型など、参加者の顔ぶれや地域を変えながら、さまざまな形のマッチングイベントを展開していく予定です。

学生にとっては部活動の経験が採用の場で正当に評価される機会を、企業にとっては規模や知名度に関わらず優秀な人材と出会える場を。「体育会の学生は採用市場で不利」「中小企業は優秀な学生に会えない」など、採用に関する長年の課題を同時に解消していきます。

主催者について

【主催】

社名：株式会社Career Starts

設立： 2025年7月

代表： 長谷川 豊

本社： 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー7階

資本金：10,000,000円

事業内容：有料職業紹介事業 （厚生労働大臣許可番号 [有料職業紹介事業] 13-ユ-318666）

URL： https://careerstarts.co.jp/

【特別協力】

社名：スポンサーズブースト

設立： 2023年8月

代表： 代表取締役 西里 将志

本社： 東京都渋谷区恵比寿南２丁目1-6 鳥居ビル５F

資本金：45,000,000円

従業員数： 20人

事業内容： 企業が大学部活に小口スポンサー出資できるプラットフォームを開発・販売

URL： https://SPONSORS BOOST.com