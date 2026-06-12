化学メーカー向け「AI調査前整理ワークフロー」を提供開始、知財・研究開発向けAI基盤「IPGenius」

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区、代表取締役：平井 智之）は、知財・研究開発向けAIナレッジ基盤「IPGenius」において、化学メーカー向け「AI調査前整理ワークフロー」の提供を開始した。

本ワークフローは、化学分野における特許明細書、実験データ、研究ノート、実施例・比較例の表データなどをAIで整理し、先行技術調査やFTO調査の前提となる情報整理を支援するものである。

具体的には、実施例・比較例から評価対象となった配合・条件を抽出し、材料名、商品名、略称などを、汎用名・化学名・上位概念へ整理する。これにより、調査前に必要となる検索語候補の作成、自社技術構成の整理、過去案件の横断検索を効率化する。

背景：化学分野における調査前整理の負担

化学メーカーの研究開発・知財業務では、樹脂、フィラー、添加剤、硬化剤、溶剤、顔料、機能性材料など、多様な材料や配合条件が特許明細書や実験データに記載される。

一方で、実務上は以下のような作業が発生する。

・実施例・比較例から、実際に評価された配合を抜き出す

・材料名、商品名、略称、型番を整理する

・検索に使うべき汎用名、化学名、上位概念を洗い出す

・自社技術の構成を、他社特許と比較できる形に分解する

・過去に類似する配合や検討事例がないか確認する

これらの作業は、先行技術調査やFTO調査の前提として重要である一方、担当者の経験や知識に依存しやすく、整理の粒度や検索観点にばらつきが生じやすい領域である。

化学メーカー向け「AI調査前整理ワークフロー」でできること

1.評価対象となる配合・条件の抽出

特許明細書や実験データに記載された実施例・比較例・試験例・表データから、評価対象となった配合や条件を抽出する。

対象となる情報の例：

・各材料の名称

・配合割合

・配合割合の単位

・評価対象となった実施例・比較例

・評価項目

・評価結果

・条件差分

これにより、明細書中に広く列挙された候補成分ではなく、実際に評価された配合に着目した整理が可能となる。

2.材料名・商品名・略称の呼称整理

化学分野では、同じ材料であっても、商品名、略称、一般名、化学名、メーカー独自名称など、複数の呼称で記載されることがある。

本ワークフローでは、実験データに記載された材料名をもとに、以下のような呼称候補を整理する。

・汎用名

・化学名

・上位概念

・別の呼称

・類似材料名

・代替材料名

これにより、商品名や略称だけで検索してしまうことによる調査漏れを防ぎ、先行技術調査やFTO調査で使用する検索語候補の作成を支援する。

3.先行技術調査・FTO調査の前処理

先行技術調査やFTO調査では、調査対象となる技術を正確に分解することが重要である。

本ワークフローでは、材料の配合、構成要素、用途、物性、効果、評価条件などを整理し、調査に利用しやすい形へ変換する。

活用例：

・樹脂組成物の先行技術調査前整理

・接着剤、塗料、インキ、コーティング材の配合整理

・フィラー、添加剤、硬化剤を含む材料組成の整理

・自社製品のFTO調査前の構成要素整理

・材料変更や配合変更時の他社特許確認

・過去の調査メモや類似案件の横断検索

汎用生成AIとの違い

ChatGPT、Gemini、Copilotなどの汎用生成AIでも、個別ファイルの要約や抽出は可能である。

一方で、IPGeniusは、知財・研究開発データを継続的に蓄積し、業務プロンプト、RAG検索、出典表示、権限管理、過去案件検索と組み合わせることで、組織内で再利用できるナレッジ基盤として活用できる。

単発でファイルを読み込ませるAI利用ではなく、過去の明細書、実験データ、調査メモ、研究ノートを横断的に検索・整理し、知財・研究開発業務のプロセスに組み込める点が特徴である。

IPGeniusについて

IPGeniusは、知財・研究開発部門向けのAIナレッジ基盤である。

特許書類、技術メモ、発明提案書、実験レポート、品質データ、設計データなど、社内に蓄積された知財・研究開発データをAIで活用しやすい形に整理する。

主な活用領域：

・過去資料の横断検索

・発明候補の抽出・整理

・特許調査前の情報整理

・FTO調査前の構成要素整理

・特許リストの分析

・研究開発データのナレッジ化

今後の展開

リーガルテック株式会社は、今後も材料・化学・食品・化粧品・電子材料など、各業界の研究開発・知財実務に対応したAIワークフローを順次拡充していく。

化学メーカー向けワークフローに続き、業界ごとの特有のデータ形式、材料名、評価項目、調査観点に対応したテンプレートを整備し、先行技術調査・FTO調査・発明抽出・過去案件検索を支援していく。

製品ページ：https://www.legaltech.co.jp/ipgenius/

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要

・特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

・知の資産化ナレッジベース「AI IPGenius」

・秘密情報共有データルーム「リーガルテックVDR」