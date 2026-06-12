【かっぱ寿司】愛知県エリアに１０年ぶりの新店第２弾！名古屋みなと店グランドオープン！７/３（金）～７/1９（日）限定、税込１１０円『みなみ鮪中とろ』や『大えび天包み マヨ』など計４品を特別販売

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年7月3日(金)に「かっぱ寿司 名古屋みなと店」のグランドオープンを記念した、記念商品を、名古屋みなと店限定で販売いたします。

かっぱ寿司では「かっぱ寿司 名古屋みなと店」のグランドオープンを記念し、『みなみ鮪中とろ』と店内で香ばしく塩炙りにした、『みなみ鮪中とろ塩炙り』を今だけの特別価格、一貫１１０円（税込）～にてご用意しました。店内で丁寧に切り付けし、口の中でとろけるような食感をお楽しみいただけます。また、人気の『大えび天包み マヨ』と『大えび天包み』も特別価格の一貫140円（税込）で期間限定でご提供いたします。

さらに、公式アプリにて「かっぱ寿司 名古屋みなと店」を“事前”お気に入り登録いただいたお客様に、店内飲食限定200円（税込）OFFクーポンを配信いたします。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

■■■店舗概要■■■

正式名称：かっぱ寿司 名古屋みなと店

所在地：愛知県名古屋市港区築盛町5

アクセス：港区役所駅（地下鉄名港線）から、徒歩約10分、荒古川公園駅（あらなみ線）から、徒歩約15分

客席数：138席（テーブル席 126席、カウンター席 12席）

営業時間：平日10:30～23:00、土・日・祝10:00～23:00(予定) ※7/3～7/9は11:00～21:00営業となります。

最終入店時間：閉店時間30分前

定休日：年中無休

※営業時間・店舗情報は変更になる場合がございます。

〈運営会社情報〉

会社名：カッパ・クリエイト株式会社

創業：1973年（昭和48年）8月

設立：1981年（昭和56年）11月21日

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

代表者：代表取締役社長 山角 豪

事業内容：1.飲食店（回転すし）の経営

2.食料品の加工及び販売

■キャンペーン１.：名古屋みなと店グランドオープン記念商品 詳細

販売店舗：かっぱ寿司 名古屋みなと店

販売期間：2026年7月3日(金)～7月19日（日）予定

URL： https://www.kappasushi.jp/20260703/nagoyaminato

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※商品情報・価格は予告なく変更となる場合がございます。

『みなみ鮪 中とろ』 一貫 100円（税込110円）

『みなみ鮪 中とろ塩炙り』 一貫 128円（税込140円）

『大えび天包み』 一貫 128円（税込140円）

『大えび天包み マヨ』 一貫 128円（税込140円）

■キャンペーン２.：かっぱ寿司公式アプリにて"店内飲食限定200円（税込）OFFクーポン"をプレゼント配信！

かっぱ寿司公式アプリをダウンロード＆会員登録いただき、7月2日(木)23時59分までに「かっぱ寿司 名古屋みなと店」をお気に入り登録いただくと、7月3日(金)から7月31日(金)まで、お会計毎に何度でもご利用いただける"店内飲食限定200円（税込）OFFクーポン"をプレゼント配信いたします。

●ダウンロードURL：https://www.kappasushi.jp/support/app

対象者：7月2日(木)23：59までに「かっぱ寿司 名古屋みなと店」をお気に入り登録した方

配信期間：2026年7月3日(金)～7月31日(金)

内容：店内飲食限定で使える200円（税込）OFFクーポン

※ご利用のスマートフォンの設定で「かっぱ寿司アプリの通知を許可」していただきますようお願いします。

※他のクーポンとの併用はできません。詳細はクーポン画面をご確認ください。

※店内飲食のみご利用いただけます。お持ち帰り、デリバリー、食べ放題にはご利用いただけません。

※1組様につき、2,000円(税込)以上のお会計時にご利用いただけます。

※配信期間中、お会計毎に何度でもご利用いただけます。

●「かっぱ寿司 名古屋みなと店」オープニングスタッフも募集中

みんな一緒のスタートで安心！7/3(金)オープン！アルバイト・パート募集！

短時間も可能、履歴書不要、副業・Wワークも歓迎！

詳細URL： https://colowide-job.jp/jobfind-pc/job/All/239598

※写真はイメージです

リリース内画像素材：https://x.gd/t4CWF