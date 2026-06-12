「YETI(R)」がFUJI ROCK FESTIVAL ′26に初参戦、この夏だけの「野外フェス体験」が幕を開ける

YETI Japan合同会社

新潟・苗場で開催される国内最大級の野外音楽イベント、FUJI ROCK FESTIVAL’26に「YETI(R)」が初出展します。

TOP：(C)宇宙大使☆スター BOTTOM：(C)Masanori Naruse

苗場の大自然を舞台に行われるフジロックは夏の暑さだけでなく、山の天候によって左右される気温や天気、そして広大な会場を歩き回る長距離の移動など、自然環境の中で長時間過ごす特別なフェスです。

YETI(R)は創業以来、「自然の中で本当に頼れるギアをつくる」という考えのもと、アウトドアで過ごす時間を支える製品づくりを続けてきました。だからこそ自然の中で音楽を楽しむ人々に向けて、より快適で豊かなフェス体験を提案します。

会場では、長時間屋外に滞在していても、いつでも冷たいドリンクを楽しめるドリンクウェアに加えて、たくさん歩くステージ間の移動中もボトルを快適に持ち運べるボトルスリング（ボトルホルダー）などの販売、さらにフェスの記憶を自分だけのアイテムとして持ち帰れる刻印サービスなどをご用意。

この夏、FUJI ROCK会場でしか体験できない限定コンテンツとともに、「YETI(R)」があなたのフェスの時間をより快適で記憶に残るものにします。

■GREEN STAGE ― フェスを快適にするギアを、ここで選ぶ

※画像はイメージです。実際のブースデザイン・仕様は変更となる場合があります。

GREEN STAGEエリアでは、フジロック開催期間限定で「YETI(R)」POP UP STOREを展開します。

長時間の屋外滞在でも冷たさをキープするドリンクウェア、仲間との休憩時間を快適にするクーラーボックス、会場内の移動や荷物の持ち運びをサポートするバッグ類まで、フェスシーンで実際に役立つアイテムを幅広く取り揃えます。

また、FUJI ROCK FESTIVAL '26のために特別に用意した限定商品も販売予定。普段は一堂に揃わないラインナップの中から、自分のフェス時間をより快適にするYETI(R)製品を見つけてください。

※FUJI ROCK限定商品の詳細は、後日発表いたします。

■ PYRAMID GARDEN ― YETIを体感する、もうひとつの拠点

※画像はイメージです。実際のブースデザイン・仕様は変更となる場合があります。

PYRAMID GARDENは、「YETI(R)」をただ買う場所ではなく、フェスの中で体感する場所です。GREEN STAGEとは異なるラインナップとして、キャンプやアウトドアシーンで活躍するクーラーボックスを中心とした製品を展開します。

＜刻印サービス＞

購入いただいたボトルに名前や好きな言葉を刻印できるサービスを実施します。3日間の記憶を、世界にひとつだけの自分のボトルに刻んで持ち帰ってください。 ※有料（税込500円）

＜チルスペース＞

YETI (R)のシート付きのクーラーボックスやバケツ、ブランケットなどのYETI(R)製品を自由に使えるチルスペースを設置します。苗場の自然の中で音楽を楽しみながらその使い心地を実際に体験してみてください。

＜AMAKUSA SONAR BEERとの限定コラボビール＞

同じくPYRAMID GARDENに出展するクラフトビールブランド「AMAKUSA SONAR BEER」とのコラボレーションが実現。自然と向き合いながら品質を追求するクラフトマンシップという共通の価値観のもと、「YETI(R)」×「AMAKUSA SONAR BEER」の限定コラボビールをPYRAMID GARDENで販売します。また、会期中に製品をご購入いただいたお客様には、限定コラボビールを1杯無料でご提供します。PYRAMID GARDENならではの音楽をゆったり楽しみながら味わうクラフトビールをぜひ。

※提供数には限りがございます。予定数量に達し次第、提供終了となりますのでご了承ください。

そのほか、自然の中で頼れるギアとしての「YETI(R)」を体感できるアクティビティも予定しています。詳細は続報をお待ちください。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

【About YETI(R)】

「YETI(R)」は2006年、テキサス州オースティンで誕生したアウトドアブランドです。「Built for the Wild(TM)」を掲げ、過酷な自然環境でも本当に機能するものづくりを追求してきました。自然の中で本当に頼れるプロダクトへのこだわりは、苗場の大自然の中で音楽を楽しむFUJI ROCK FESTIVALとも、深く響き合うものがあります。

https://yeti.co.jp/

【About AMAKUSA SONAR BEER】

熊本県天草市を拠点とするクラフトビールブルワリー「AMAKUSA SONAR BEER」。日本最西端のホップ畑で育てたホップとミネラル豊富な地下水、豊かな自然の中で育った特産品を活かし、誰にも真似できない個性豊かなクラフトビールを造っています。天草ならではの新鮮でユニークなクラフトビールを発信しています。

https://www.sonarbeer.com/