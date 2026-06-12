【きゃべとん】キャンペーン開催！『熟成醤油ラーメン きゃべとん 富士宮店』が6月17日(水)に新装開店

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『熟成醤油ラーメン きゃべとん』(以下、きゃべとん)は、2026年6月17日(水)に『熟成醤油ラーメン きゃべとん 富士宮店』(静岡県富士宮市)を新装開店いたします。

『熟成醤油ラーメン きゃべとん 富士宮店』

・住所：静岡県富士宮市三園平1522

・電話：0544-25-8151

・営業時間：11:00 - 25:00 (LO: 24:30)

・卓数(席数)：22卓(107席)

・駐車場：32台

富士宮店限定！新装開店キャンペーンを開催！

１.アプリ会員限定 抽選キャンペーン

期間中にお食事をされ、お会計時に公式アプリの会員証をご提示された方の中から、抽選で100名様に特別なアプリクーポンをプレゼント！当選された方には、パリパリの素揚げきゃべつが２倍、自慢の大判チャーシューが１枚増量の「きゃべ・とん増し」トッピングが無料になるクーポンをお贈りします。来店回数に応じて応募口数が増えるため、当選確率もアップします。

開催期間：2026年6月17日(水)～2026年6月30日(火)

当選発表：2026年7月3日(金)

クーポン有効期限：～2026年7月31日(金)

※当選結果は当選された方にのみ、アプリにてお知らせします

※クーポンは1会計につき1枚のみご利用いただけます

※その他利用条件は獲得されたクーポンをご確認ください

２.新規アプリ会員限定 10％OFFクーポンプレゼント

期間中、店頭で発行されるお会計レシートに、「アプリクーポンコード」が印字されます。公式アプリに新規会員登録し、このコードを入力していただくと、次回来店時に使える「10％OFFアプリクーポン」をプレゼント！まだアプリをお持ちでないご家族やご友人に、ぜひご紹介ください。

クーポンコード発行期間：2026年6月17日(水)～2026年7月31日(金)

クーポンコード入力期限：～2026年8月31日(月)

クーポン有効期限：獲得日から30日間

※クーポンは新規会員登録された方が対象で、1回のみ獲得いただけます

※クーポンは税込1,000円以上のお会計でご利用いただけます

※その他利用条件は獲得されたクーポンをご確認ください

限定クーポンも届く！「きゃべとん公式アプリ」ダウンロード

アプリのダウンロードはこちらから：

＜App Store＞

https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%B9%E3%81%A8%E3%82%93/id6473885987

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cabbaton.members

『熟成醤油ラーメン きゃべとん』について

小型店舗の特性を生かした、本格派の地域密着型ラーメン店です。看板商品は、熱々パリパリ食感のきゃべつ、大判チャーシュー、半乳化させた熟成醤油スープが自慢の「熟成醤油 きゃべとん」。香り高い熟成醤油スープは、特製細打ち麺と熱々パリパリきゃべつとの相性抜群です。使用食材に細部までこだわり抜いた自慢の一杯は、ラーメン好きの方を唸らせます。サイドメニューは「きゃべとん餃子」「焼豚チャーハン」「からあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気です。全店舗に駐車場を完備し、店内にはベンチシート席やお座敷もあるため、お子さま連れのお客さまも安心してご利用いただけます。

＜看板商品「熟成醤油 きゃべとん」のこだわり＞

【スープ】 豚と鶏と宗田節で仕上げ、うま味・香り・コクを調和！

【熟成醤油がえし】２種類の醤油を合わせて20日間熟成させることで“まろやか”に！

【麺】 産地・品質を厳選した小麦粉を使用した“特製細打ちストレート麺”！

【きゃべつ】 200℃の油で素揚げ！うま味と甘みが凝縮され食感もパリパリ！

【きゃべだれ】 きゃべつのうま味を引き出す専用のたれ！

【チャーシュー】 赤身と脂のバランスにこだわったとろっと柔らかな巻バラチャーシュー！

【青葱】 季節ごとに産地の違う契約農家で生産されたこだわりの葱！

【焼海苔】 香りとうま味をしっかり感じる、厚めの海苔！

【どんぶり】 熱々のスープを維持する保温性の高いどんぶり！

■きゃべとんWEBページ：https://www.cabbaton.jp/

■きゃべとん公式X(旧twitter)：https://twitter.com/kyabeton_ramen

■きゃべとん公式Instagram：https://www.instagram.com/kyabeton_ramen/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/