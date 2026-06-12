【きゃべとん】キャンペーン開催！『熟成醤油ラーメン きゃべとん 富士宮店』が6月17日(水)に新装開店
株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『熟成醤油ラーメン きゃべとん』(以下、きゃべとん)は、2026年6月17日(水)に『熟成醤油ラーメン きゃべとん 富士宮店』(静岡県富士宮市)を新装開店いたします。
『熟成醤油ラーメン きゃべとん 富士宮店』
・住所：静岡県富士宮市三園平1522
・電話：0544-25-8151
・営業時間：11:00 - 25:00 (LO: 24:30)
・卓数(席数)：22卓(107席)
・駐車場：32台
富士宮店限定！新装開店キャンペーンを開催！
１.アプリ会員限定 抽選キャンペーン
期間中にお食事をされ、お会計時に公式アプリの会員証をご提示された方の中から、抽選で100名様に特別なアプリクーポンをプレゼント！当選された方には、パリパリの素揚げきゃべつが２倍、自慢の大判チャーシューが１枚増量の「きゃべ・とん増し」トッピングが無料になるクーポンをお贈りします。来店回数に応じて応募口数が増えるため、当選確率もアップします。
開催期間：2026年6月17日(水)～2026年6月30日(火)
当選発表：2026年7月3日(金)
クーポン有効期限：～2026年7月31日(金)
※当選結果は当選された方にのみ、アプリにてお知らせします
※クーポンは1会計につき1枚のみご利用いただけます
※その他利用条件は獲得されたクーポンをご確認ください
２.新規アプリ会員限定 10％OFFクーポンプレゼント
期間中、店頭で発行されるお会計レシートに、「アプリクーポンコード」が印字されます。公式アプリに新規会員登録し、このコードを入力していただくと、次回来店時に使える「10％OFFアプリクーポン」をプレゼント！まだアプリをお持ちでないご家族やご友人に、ぜひご紹介ください。
クーポンコード発行期間：2026年6月17日(水)～2026年7月31日(金)
クーポンコード入力期限：～2026年8月31日(月)
クーポン有効期限：獲得日から30日間
※クーポンは新規会員登録された方が対象で、1回のみ獲得いただけます
※クーポンは税込1,000円以上のお会計でご利用いただけます
※その他利用条件は獲得されたクーポンをご確認ください
限定クーポンも届く！「きゃべとん公式アプリ」ダウンロード
アプリのダウンロードはこちらから：
＜App Store＞
https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%B9%E3%81%A8%E3%82%93/id6473885987
＜Google Play＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cabbaton.members
『熟成醤油ラーメン きゃべとん』について
小型店舗の特性を生かした、本格派の地域密着型ラーメン店です。看板商品は、熱々パリパリ食感のきゃべつ、大判チャーシュー、半乳化させた熟成醤油スープが自慢の「熟成醤油 きゃべとん」。香り高い熟成醤油スープは、特製細打ち麺と熱々パリパリきゃべつとの相性抜群です。使用食材に細部までこだわり抜いた自慢の一杯は、ラーメン好きの方を唸らせます。サイドメニューは「きゃべとん餃子」「焼豚チャーハン」「からあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気です。全店舗に駐車場を完備し、店内にはベンチシート席やお座敷もあるため、お子さま連れのお客さまも安心してご利用いただけます。
＜看板商品「熟成醤油 きゃべとん」のこだわり＞
【スープ】 豚と鶏と宗田節で仕上げ、うま味・香り・コクを調和！
【熟成醤油がえし】２種類の醤油を合わせて20日間熟成させることで“まろやか”に！
【麺】 産地・品質を厳選した小麦粉を使用した“特製細打ちストレート麺”！
【きゃべつ】 200℃の油で素揚げ！うま味と甘みが凝縮され食感もパリパリ！
【きゃべだれ】 きゃべつのうま味を引き出す専用のたれ！
【チャーシュー】 赤身と脂のバランスにこだわったとろっと柔らかな巻バラチャーシュー！
【青葱】 季節ごとに産地の違う契約農家で生産されたこだわりの葱！
【焼海苔】 香りとうま味をしっかり感じる、厚めの海苔！
【どんぶり】 熱々のスープを維持する保温性の高いどんぶり！
■きゃべとんWEBページ：https://www.cabbaton.jp/
■きゃべとん公式X(旧twitter)：https://twitter.com/kyabeton_ramen
■きゃべとん公式Instagram：https://www.instagram.com/kyabeton_ramen/
物語コーポレーションについて
代表者：代表取締役社長 加藤 央之
創業：1949年12月
設立：1969年9月
所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11
資本金：59億円(2025年6月30日現在)
売上高：1,239億円(2025年6月期)
※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)
事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開
ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他
出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)
企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/