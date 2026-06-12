銀座線浅草駅～渋谷駅間全線でワンマン運転を開始します

東京地下鉄株式会社＜ポスターイメージ＞

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）では、２０２６年６月２７月（土）から銀座線浅草駅～渋谷駅間全線において、ワンマン運転を開始します。

東京メトロでは、丸ノ内線、千代田線（一部区間）、有楽町線、南北線及び副都心線において既にワンマン運転を実施しております。ワンマン運転では、運転士が運転席に設置したモニターによりお客様の乗り降りの状態を確認します。また、ホームドアに支障物を検知するセンサーを設置し、列車が安全に出発できるシステムにしているほか車両とホームの間が広く開いている箇所に可動ステップを設置し、お客様が乗り降りされる際の踏み外しや転落防止を図っています。

車内で異常が発生した場合は、運転士または総合指令所の指令員が車内非常通報器（お客様との通話機能付き）により状況を把握し適切に対応します。

なお、このたびのワンマン運転開始に伴うダイヤの変更等はございません。

東京メトロでは、これからもお客様が安心してご利用いただけるよう、首都圏の鉄道ネットワークの中核を担う事業者としての役割を果たしてまいります。