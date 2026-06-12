「ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックス」運用開始以来１５年連続で構成銘柄に選定

東急株式会社

当社は、主要なＥＳＧ投資指数である「ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に運用開始以来１５年連続※で選定されました。



「ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックス」は、ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社が実施する「環境経営調査」と「ＥＳＧ経営調査」によるＥＳＧスコアを基に、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社が株式価値評価を組み合わせて独自に作成するアクティブ・インデックスで、ＥＳＧ評価に優れる約３００銘柄から構成され、年金基金などの複数の機関投資家に採用されています。構成銘柄は、毎年見直しが行われていますが、当社のＥＳＧに関する取り組みが評価され、１５年連続の選定となりました。

当社は、「安全・安心」「まちづくり」「生活環境品質」「ひとづくり」「脱炭素・循環型社会」「企業統治・コンプライアンス」をサステナブル重要テーマ（マテリアリティ）として設定しており、これらに向き合い、「未来に向けた美しい生活環境の創造」および「事業を通じた継続的な社会課題解決」に取り組んでいく“サステナブル経営”を経営の基本姿勢としています。ＥＳＧへの取り組みを強化し、非財務価値を高めることにより、持続的企業価値向上に努めていきます。

※２０１９年度までの「ＳＮＡＭサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄選定を含みます。

【参考】

■ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社「ＥＳＧ調査・評価の手法」

https://www.sompo-rc.co.jp/services/view/259

■ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社「サステナブル運用」

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/

■当社のサステナブル経営への取り組み

https://tokyu.disclosure.site/ja/

＜東急株式会社（連結）が貢献するＳＤＧｓ（ＳＤＧｓ宣言）＞

“美しい生活環境の創造”を目指し、交通をはじめとした生活インフラやサービスと一体となったサステナブルな「まちづくり」に取り組み、事業成長と社会課題解決を両立させ、ＳＤＧｓに貢献します。