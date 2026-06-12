居住用物件の検索サイト『LSEEDホーム』をリリース

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下当社）は、居住用物件の検索サイト『LSEED（エルシード）ホーム』を６月11日（木）に公開したことをお知らせいたします。

【LSEEDホームとは】

『LSEEDホーム』は、全国の中古居住用物件を検索できるポータルサイトです。

マンション直接仕入件数で5年連続No.1※を獲得するなど、当社が誇る業界トップクラスの直接仕入れ力を活かし、新築と比較してコストパフォーマンスに優れた全国各地の中古マンション・中古戸建を多数掲載。住宅購入を検討されている方の、費用を抑えた賢いマイホーム購入をサポートいたします。

※マンション直接仕入件数で５年連続業界No.1を達成！(https://landnet.co.jp/23699/)

【LSEEDホームの特徴】

１.仲介手数料がかからない自社売主物件も多数掲載

当社が直接買取・直接販売をおこなう「ダイレクト不動産」の強みを活かし、自社売主物件を多数掲載しております。これらの物件は仲介手数料がかからないため、購入時の初期費用を大幅に抑えた、賢いマイホーム購入を実現できます。

２.「３年あんしん保証サービス」で購入後も続く安心

当社が売主となる物件を直接ご購入いただくと、一般的な不動産会社では２年間保証される契約不適合責任を、当社では１年延長した３年間負担いたします。

さらに、水回り・給湯器・換気扇・エアコン・建具類などの設備についても上限額内で最長３年間保証し、マイホーム購入後も安心してお住まいいただけます。

※当社売主物件を直接購入した方が対象

※仲介物件や保証上限額など諸条件についてはこちら(https://landnet.co.jp/guarantee/)をご確認ください

３.独自のデータベースと連携し、最新の物件情報を簡単操作で検索可能

当社が持つ独自の不動産データベースと連携し、全国の中古居住用マンションや戸建の情報を多数掲載しています。新着公開や価格改定などの最新情報もスピーディーに反映し、簡単なスマホ・PC操作で検索可能です。気になった物件は、サイト上からそのままお問い合わせいただけます。

【LSEEDホーム公式サイト】

https://lseed.net/home

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮 章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,074万1,575円（2026年1月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp