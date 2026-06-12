野沢直子が今年も“夏の出稼ぎ”帰国！大好評トークライブ第3弾！8月7日（金）『ばばあのお悩み相談』開催決定！
米・サンフランシスコ在住のタレント・野沢直子が、毎年恒例となっている“夏の出稼ぎ”のため、今年も日本へ帰国します。6月中旬から8月中旬まで日本に滞在し、この夏もさまざまな活動を予定しています。
その精力的な活動の一つとして、大人気トークライブ『ばばあのお悩み相談』の第3弾公演を、8月7日（金）に東京・新宿LOFT/PLUS ONE（ロフトプラスワン）にて開催することが決定しました。
本イベントは、野沢の夏の帰国にあわせて開催する人気トークライブ。今回が3回目で、野沢直子、清水ミチコ、まちゃまちゃ、椿鬼奴、ボルサリーノ関という、記念すべき初回公演のメンバーが再集結します。メンバーそれぞれが抱える悩みや日常の出来事について語り合うトークコーナーに加え、客席からのお悩みにその場で答える参加型の生相談コーナーを実施予定です。
人生経験豊富なメンバーが、予想外の視点から爆笑と共感のアドバイスを繰り広げます。ここでしか見ることのできない、共感あり、笑いありの楽しいトークライブをお楽しみに！
野沢直子 コメント
ばばあしか出てないのに、もう３回目？
どうした、みんな！？！
でもぜひ会場に遊びにきてください！
トークライブ『ばばあのお悩み相談』 公演概要
■日時：8月7日（金）開場18:30／開演19:30
■会場：LOFT/PLUS ONE（東京都新宿区歌舞伎町1-14-7 Hayashi Bldg. B2）
■出演者：野沢直子、清水ミチコ、まちゃまちゃ、椿鬼奴、ボルサリーノ関
■チケット料金：前売／当日 3,500円 ※整理番号順・全席自由・飲食代別
＜チケット販売スケジュール＞ ※チケット販売ページは6月13日（土）0:00公開予定
●野沢直子オンラインサロン「NAOKO’S HOUSE」先行受付
＞受付期間：6月13日（土）11:00～6月16日（火）11:00
＞＞オンラインサロン： https://mosh.jp/services/229085(https://mosh.jp/services/229085)
●FANYチケット先行受付
＞受付期間：6月19日（金）11:00～6月22日（月）11:00
●一般発売
＞6月28日（日）10:00～
＞＞FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/17441(https://ticket.fany.lol/event/detail/17441)