来場者をお出迎えする緑化壁「横浜銀行 GREEN WALL」のイメージ初公開　～プラチナパートナー「横浜銀行」の魅力創出プロジェクト協賛～

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、所在地:横浜市中区、会長:筒井義信)は、「魅力創出プロジェクト」のプラチナパートナーである株式会社横浜銀行（本店：横浜市西区、代表取締役頭取：片岡達也）の協賛によりゲート正面に整備される緑化壁「横浜銀行 GREEN WALL」のイメージパースを初めて公開いたします。

「横浜銀行 GREEN WALL」イメージパース

このほか、株式会社横浜銀行の協賛として、メインガーデンのライトアップ、プロジェクションマッピングの実施を検討しています。

GREEN×EXPO協会は、株式会社横浜銀行との連携を通じて、GREEN×EXPO 2027のより一層の魅力創出を図るとともに、本博覧会が掲げる理念や価値について国内外へ広く発信してまいります。

【「横浜銀行 GREEN WALL」の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97656/table/112_1_4a5b0314c6d1cafa0b8f5d4d83e81977.jpg?v=202606120251 ]

●プロジェクト協賛について

「プロジェクト協賛」は、２０２７年国際園芸博覧会協会との対話を通して、GREEN×EXPO 2027のコンテンツを共創する協賛制度です。GREEN×EXPO 2027の世界観に御賛同いただいた企業・団体の皆さまの理念や技術等も盛り込んだコンテンツをご提供いただきます。「プラチナパートナー」は５億円以上の大型プロジェクト協賛となります。

詳しくはGREEN×EXPO 2027サイトをご覧ください。

https://expo2027yokohama.or.jp/sponsorship/sponsorship