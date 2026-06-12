【埼玉県】渋沢MIX一周年イベント開催！「SHIBUSAWA MIX 1st ANNIVERSARY FES」参加者募集

埼玉県

埼玉県のイノベーション創出拠点「渋沢MIX」は、7月25日に開設1周年を迎えます。これまで、「オープンイノベーションの創出・促進」「スタートアップの創出・成長支援」「イノベーションを担う人材の育成」の3つのコンセプトを掲げ、様々な取組を行ってきました。

7月21日より、開設1周年を記念し「SHIBUSAWA MIX 1st ANNIVERSARY FES」を開催します。

まず、期間限定展示として、この1年間の成果や3つのコンセプトに基づくプログラムの令和7年度採択者のプロダクト等を、7月21日から27日まで渋沢MIXにて展示します。

7月23日からの3日間には、次世代の挑戦者（学生、若手社会人）、新規事業に取り組む企業、スタートアップが集う特別プログラムを開催します。プログラム最終日には、交流イベント「MIX Anniversary Night」も開催します。

多くの皆様の御参加をお待ちしています。

1 日時

期間限定展示

令和8年7月21日（火）～27日（月）＊

＊25日（土曜日）はイベント開催時のみ（それ以外の時間は休館）

＊26日（日曜日）は休館

特別プログラム

DAY1 7月23日（木）18時～21時（予定）

DAY2 7月24日（金）18時30分～21時（予定）

DAY3 7月25日（土）時間未定（後日公開）

2 特別プログラム

【DAY1】イノベーション人材DAY

渋沢MIXから始まる、埼玉イノベーションチャレンジ

― はじめての挑戦が、ここから動き出す ―

- 対象者 15～25歳（高校生・大学生・若手社会人など）- 定員 30名（事前申込制）- 概要 起業やビジネスの基本を学び、埼玉県の課題に対し、チームでアイデアを形にして発表まで行う実践型プログラムを実施- ファシリテーター 株式会社SAIL 代表取締役 石井 龍生 氏【DAY2】オープンイノベーションDAY

県内3市登壇！ 地域を動かす 事業者ソリューションピッチ

― 専用AIアプリで作成したプロポーザルシートを使って県内市町村にPR！ ―

- 対象者 自治体との連携を希望する企業（ピッチ登壇は、事前募集したワークショップ参加企業20社程度）、県内市町村関係者- 定員 50名（事前申込制）- 概要 自治体や地域が抱える課題と事業者が持つソリューションを結びつけるピッチイベントと、自治体によるトークセッションを開催- 登壇自治体 さいたま市、狭山市、秩父市【DAY3】スタートアップDAY ＆ MIX Anniversary Night

調整中につき、詳細は近日中に渋沢MIXのHPで公開します。

3 会場

渋沢MIX（さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番18 ekismさいたま新都心5階）

4 詳細・参加申込

以下の渋沢MIXホームページからお申込みください。参加費は無料です。

DAY1：https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/event/event20260723/

DAY2：https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/event/event20260724/

DAY3：（近日中に渋沢MIXのHPに掲載します）

5 問い合わせ先

渋沢MIX運営事務局

メール：info@shibusawa-mix.com

6 参考

- 渋沢MIX公式ホームページhttps://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/- 渋沢MIXオープンイノベーションプログラム「Canvas」ホームページhttps://shibusawamix-canvas.eiicon.net/- 渋沢MIXスタートアップ創出・成長支援プログラム「S4」ホームページhttps://saitama-shibusawa-mix-startup.com/- 渋沢MIX学生向け起業伴走プログラム「GAKU∞STA」ホームページhttps://gaku-sta.jp/「SHIBUSAWA MIX 1st ANNIVERSARY FES」チラシhttps://prtimes.jp/a/?f=d104306-986-4f65988dd21ee443d77d979031f50df9.pdf