【埼玉県】渋沢MIX一周年イベント開催！「SHIBUSAWA MIX 1st ANNIVERSARY FES」参加者募集
埼玉県のイノベーション創出拠点「渋沢MIX」は、7月25日に開設1周年を迎えます。これまで、「オープンイノベーションの創出・促進」「スタートアップの創出・成長支援」「イノベーションを担う人材の育成」の3つのコンセプトを掲げ、様々な取組を行ってきました。
7月21日より、開設1周年を記念し「SHIBUSAWA MIX 1st ANNIVERSARY FES」を開催します。
まず、期間限定展示として、この1年間の成果や3つのコンセプトに基づくプログラムの令和7年度採択者のプロダクト等を、7月21日から27日まで渋沢MIXにて展示します。
7月23日からの3日間には、次世代の挑戦者（学生、若手社会人）、新規事業に取り組む企業、スタートアップが集う特別プログラムを開催します。プログラム最終日には、交流イベント「MIX Anniversary Night」も開催します。
多くの皆様の御参加をお待ちしています。
1 日時
期間限定展示
令和8年7月21日（火）～27日（月）＊
＊25日（土曜日）はイベント開催時のみ（それ以外の時間は休館）
＊26日（日曜日）は休館
特別プログラム
DAY1 7月23日（木）18時～21時（予定）
DAY2 7月24日（金）18時30分～21時（予定）
DAY3 7月25日（土）時間未定（後日公開）
2 特別プログラム
【DAY1】イノベーション人材DAY
渋沢MIXから始まる、埼玉イノベーションチャレンジ
― はじめての挑戦が、ここから動き出す ―
- 対象者 15～25歳（高校生・大学生・若手社会人など）
- 定員 30名（事前申込制）
- 概要 起業やビジネスの基本を学び、埼玉県の課題に対し、チームでアイデアを形にして発表まで行う実践型プログラムを実施
- ファシリテーター 株式会社SAIL 代表取締役 石井 龍生 氏
【DAY2】オープンイノベーションDAY
県内3市登壇！ 地域を動かす 事業者ソリューションピッチ
― 専用AIアプリで作成したプロポーザルシートを使って県内市町村にPR！ ―
- 対象者 自治体との連携を希望する企業（ピッチ登壇は、事前募集したワークショップ参加企業20社程度）、県内市町村関係者
- 定員 50名（事前申込制）
- 概要 自治体や地域が抱える課題と事業者が持つソリューションを結びつけるピッチイベントと、自治体によるトークセッションを開催
- 登壇自治体 さいたま市、狭山市、秩父市
【DAY3】スタートアップDAY ＆ MIX Anniversary Night
調整中につき、詳細は近日中に渋沢MIXのHPで公開します。
3 会場
渋沢MIX（さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番18 ekismさいたま新都心5階）
4 詳細・参加申込
以下の渋沢MIXホームページからお申込みください。参加費は無料です。
DAY1：https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/event/event20260723/
DAY2：https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/event/event20260724/
DAY3：（近日中に渋沢MIXのHPに掲載します）
5 問い合わせ先
渋沢MIX運営事務局
メール：info@shibusawa-mix.com
6 参考
- 渋沢MIX公式ホームページ
https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/
- 渋沢MIXオープンイノベーションプログラム「Canvas」ホームページ
https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/
- 渋沢MIXスタートアップ創出・成長支援プログラム「S4」ホームページ
https://saitama-shibusawa-mix-startup.com/
- 渋沢MIX学生向け起業伴走プログラム「GAKU∞STA」ホームページ
https://gaku-sta.jp/
「SHIBUSAWA MIX 1st ANNIVERSARY FES」チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-986-4f65988dd21ee443d77d979031f50df9.pdf