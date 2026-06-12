神戸医療産業都市におけるイノベーション創出に向けた合同イベント「AI for Science & Lab Automation Summit」を開催

アイパークインスティチュート株式会社

アイパークインスティチュート株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：藤本利夫、以下「アイパークインスティチュート」）は、神戸市、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構、国立大学法人神戸大学、国立研究開発法人理化学研究所と合同で本年７月15日に「AI for Science & Lab Automation Summit」を開催します。

上記の本サミット主催５者に、三菱商事、三菱商事都市開発を加えた計7者は、国内最大級のバイオメディカルクラスターである「神戸医療産業都市」において、各者が連携・協力し、研究における関連機関・企業間の交流・連携およびイノベーションを促進するエコシステムを構築することを目的として、2026年1月20日に「神戸医療産業都市におけるイノベーション創出に向けた連携協定」（*1）を締結いたしました。2027年末のアイパーク神戸（*2）開所を見据え、AI for ScienceおよびLab Automation分野のグローバルプレイヤー結集のもと開催される本サミットは、本協定の重要な取り組みの一つに位置付けられています。

(*1) 【Press Release】「神戸医療産業都市におけるイノベーション創出に向けた連携協定」 締結のお知らせ(https://www.shonan-ipark.com/news/2533/)

(*2) 【Press Release】神戸医療産業都市にて研究開発の拠点となる”アイパーク神戸(仮称)”を開発(https://www.shonan-ipark.com/news/2200/)

「AI×ロボティクスによる研究開発プロセスの新たな実装に向けて」をメインテーマに据えた本サミットでは、計算資源とインフラの進化から、AIモデル/データ基盤の最新状況まで、理論・実装・インフラの三層を網羅した議論を行います。

情報科学（Dry）と生命科学（Wet）の関係プレイヤーを神戸の地に結集することで、神戸におけるエコシステムの基盤形成を促進させ、次世代の研究開発プロセスの新たな実装に向けて、現状や議論をパネルディスカッションなどで深めていきます。

開催概要

【開催日時】

2026年7月15日（水） 13時00分～17時40分（交流会 17時50分～19時30分）

【開催場所】

神戸大学統合研究拠点 コンベンションホール

（〒650-0047 神戸市中央区港島南町7丁目1番48）

※交流会は17時50分より以下の会場で実施します。

クリエイティブラボ神戸（CLIK）２階 イノベーションパーク

（〒650-0047 神戸市中央区港島南町６丁目３番７）

【プログラム内容】

（１）挨拶

（２）基調講演１.（13：20～13：50）

講演：計算科学の地平「科学のパラダイムシフトを牽引する次世代計算・AI for Science基盤」

講師：理化学研究所 計算科学研究センター(R-CCS)センター長 松岡 聡 氏

基調講演２.（13：50～14：10）

講演：バイオものづくりへの実装

「データ駆動型バイオものづくり：AIと自律型ロボットによるスマートセル開発の最前線」

講師：神戸大学 先端バイオ工学研究センター長 蓮沼 誠久 氏

（３）基調講演３.（14：10～14：30）

講演：医療現場への実装

「未来医療を実現するAIとロボティクス：スマート治療室と新規医療機器開発の

hinotori(TM)との融合」

講師：神戸大学 大学院医学系研究科 医療創成工学専攻教授 村垣 善浩 氏

（４）企業講演１.（14：40～15：10）

講演：創薬・長寿研究を加速する生成AI・自律型ラボプラットフォーム

――開発から臨床検証・国際連携へ

講師：Insilico Medicine

（５）企業講演２. 15：10～15：40

講演：国内最前線の実装 「Mahol-A-Ba開発を通じた技術実装と研究現場の進化」

講師：アステラス製薬株式会社 イノベーションラボ 主管研究員 生田目 一寿 氏

（６）企業講演３. 15：40～16：10

講演：（詳細は今後ご案内いたします）

講師：Lila Sciences

（７）ファイヤーサイドチャット 16：10～17：25

テーマ：「自動化・AIが変える研究開発とバイオ・医療の民主化・加速」

【モデレーター】

理化学研究所 生命機能科学研究センター(BDR)

バイオコンピューティング研究チーム チームディレクター 高橋 恒一 氏

【パネリスト】

Insilico Medicine

生田目 一寿 氏（アステラス製薬株式会社）

Lila Sciences

理化学研究所 生命機能科学研究センター(BDR) 呼吸器形成研究チーム

チームディレクター 森本 充 氏

（８）アイパーク神戸紹介・クロージング

（９）ネットワーキング・レセプション

【申込方法】

一般の方: 下記URLからお申込みください（定員：会場300名（先着順）オンサイトのみ）

https://kobe-ai.peatix.com(https://kobe-ai.peatix.com/)

※取材をご希望のメディアの方は、7月10日（金）までに下記までお問い合わせください

iPi.PR@shonan-ipark.com

【参加費】 無料（ネットワーキングは有料）

【主催】 神戸市、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構、国立研究開発法人理化学研究所、

国立大学法人神戸大学、アイパークインスティチュート株式会社

【特別協賛】 三菱商事株式会社

アイパークインスティチュート株式会社について

アイパークインスティチュート株式会社は、産業ファンド投資法人（IIF）、武田薬品工業株式会社、三菱商事株式会社を主要株主として、2023年4月に事業を開始しました。2018年より武田薬品が担っていた湘南ヘルスイノベーションパーク（神奈川県藤沢市、略称：湘南アイパーク）の運営事業を2023年に承継し、施設の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。当社に関する詳しい説明は こちら(https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) をご覧ください。

湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）について

湘南アイパークは、2018年4月に武田薬品工業株式会社が自社研究所を外部に開放して誕生した、日本初の製薬企業発サイエンスパークです。現在は武田薬品から独立したアイパークインスティチュート株式会社が運営を行っており、幅広い業種や規模の産官学が結集してヘルスイノベーションを加速する場となることを目指しています。現在、約220社の製薬企業、次世代医療、細胞農業、AI、行政などの企業・団体が集積し、約3500人（2026年6月現在）がライフサイエンスエコシステムを形成しています。

公式HP: https://www.shonan-ipark.com(https://www.shonan-ipark.com/?utm_source=media-pressrelease)

湘南アイパーク最新の入居/メンバー企業・団体は こちら(https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click)

公式SNS: YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCeJgWczMHXzRxISvHzSOTOQ/) / Facebook(https://www.facebook.com/Shonan.iPark/) / X (旧Twitter)(https://twitter.com/Shonan_iPark/) / LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/shonan-health-innovation-park/)