健診メニューの拡充を支援。クリニック・健診センター向けオプション検査パッケージ「知って備えるシリーズ」を提供開始

株式会社ビズジーン

遺伝子の「見える化」技術で人々の健康をサポートする株式会社ビズジーン（所在地：大阪府茨木市、代表取締役：開發 邦宏）は、クリニック・健診センター・人間ドック施設向けに、定期健康診断や人間ドックのオプション検査として導入できる健診機関向けオプション検査パッケージ「知って備えるシリーズ」の提供を開始いたしました。

本サービスは、歯周病・口臭リスク、アルコール代謝体質、葉酸代謝、膣内フローラ、APOE認知症リスク、今後導入予定のダイエット遺伝子検査など、受診者の関心が高いセルフケア領域の検査を既存の健診メニューに追加できる法人向けパッケージです。

■健診機関向けオプション検査パッケージ検査提供開始の背景

定期健康診断や人間ドックにおいては、生活習慣病やがんリスクの早期発見等を目的に、血液検査、尿検査、画像検査などが広く実施されています。一方で、受診者の健康意識は、病気の早期発見だけでなく、日常生活に近いセルフケア領域にも広がっています。口臭や歯周病、飲酒体質、女性特有の悩み、妊娠前後の栄養、将来の認知症リスク、ダイエットや体づくりなどは、受診者の関心が高い一方で、通常の健診項目では十分に扱いにくいテーマでもあります。

ビズジーンではこれまで、一般消費者向けに各種遺伝子検査・ヘルスケア検査サービスを展開してまいりました。なかでもアルコール代謝遺伝子検査は、販売開始以来、累計5,000件以上の検査実績があり、個人の体質理解や適正飲酒の啓発に活用されています。

また、企業の健康経営や従業員の健康啓発を目的とした法人向け検査サービスとしての導入実績もあり、検査キットの配布、検体管理、解析、結果提供まで、一連の運用ノウハウを蓄積してまいりました。今回提供を開始する「健診機関向けオプション検査パッケージ」は、こうした実績をもとに、クリニック・健診センター・人間ドック施設が既存の健診メニューに追加しやすい形で展開するものです。

■提供可能な検査メニュー

アルコール代謝遺伝子検査

アルコール代謝に関わるADH1B、ALDH2の遺伝子を解析し、お酒に対する体質を確認する検査です。

検査結果では、アルコール代謝体質をタイプ別に確認でき、飲酒習慣の見直しや適正飲酒に関する健康啓発のきっかけとして活用できます。

人間ドックや定期健診のオプションとしてだけでなく、企業健診における健康啓発メニューとしても導入しやすい検査です。

歯周病・口臭リスク検査

歯周病や口臭に関連する口腔内細菌をPCR検査技術により分析し、歯周病との関連が知られるPg菌や、口臭の原因となる揮発性硫黄化合物の産生などに関わるとされるFn菌の口腔内割合を検査します。

歯周病は口腔内だけでなく、全身の健康との関連も指摘されており、定期健診や人間ドックのオプション検査として活用しやすいメニューです。検査結果をきっかけに、受診者の口腔ケア意識の向上や歯科受診につなげることが期待されます。

葉酸代謝遺伝子検査

葉酸の代謝に関わる遺伝子を解析し、葉酸の活用に関する体質を確認する検査です。

葉酸は、妊娠前後の女性にとって重要な栄養素として知られているほか、血管年齢を含む、健康維持に関わる栄養素としても注目されています。

膣内フローラ検査（フェムテスト）

膣内の善玉菌であるラクトバチルス菌の割合を測定し、膣内フローラの状態を確認する検査です。

膣内フローラのバランスは、デリケートゾーンのかゆみやニオイなどの悩みと関連する可能性があります。ビズジーンが実施した調査では、膣内ラクトバチルス菌の割合が低い群において、かゆみやニオイの悩みが多い傾向が確認されています。

婦人科クリニック、レディースドック、フェムケア関連メニューとの相性がよく、女性特有の悩みに対するセルフケア支援として活用できます。

APOE認知症リスク遺伝子検査

アルツハイマー型認知症の発症リスクに関連するApoE遺伝子型を調べる検査です。

40代以降の人間ドック、脳ドック、生活習慣改善指導と組み合わせることで、将来の認知症リスクに備えるセルフケア意識の向上を支援します。

認知症対策は高齢期だけでなく、より早い段階からの生活習慣の見直しも重要とされています。本検査は、睡眠、運動、食生活、口腔ケアなど、将来の脳の健康を考えるきっかけとして活用いただけます。

ダイエット遺伝子検査（導入予定）

脂肪の燃やしやすさ、エネルギー消費のしやすさ、筋肉の質などに関わる遺伝的な体質を確認する検査です。

ダイエットや体づくりでは、同じ食事管理や運動を行っても、体質によって効果の出方に個人差があります。本検査では、脂質代謝やエネルギー消費、筋肉タイプなどに関わる遺伝的な傾向を把握することで、受診者一人ひとりに合った食事管理や運動計画を考えるきっかけを提供します。

健診結果に基づく生活習慣改善指導、特定保健指導、人間ドック後のフォローアップ、肥満対策プログラム、フィットネス・栄養指導との組み合わせなどに活用できる検査メニューとして導入を予定しています。

■本サービスの特徴

1. 既存の健診フローに合わせて柔軟に導入可能

本サービスでは、健診会場やクリニックで受診者にその場で検体を採取いただく運用のほか、検査キットを配布し、受診者が自宅で採取する運用にも対応可能です。

施設健診、人間ドック、出張健診、後日申し込み型のオプション検査など、施設ごとの運用に合わせて、検査メニュー、対象人数、配布方法、回収方法、結果提供方法を柔軟に設計できます。

たとえば、健診当日に採取具を配布してその場で採取いただく方法、受付時に希望者へ検査メニューを案内する方法、後日希望者に検査キットを配布する方法など、既存の健診フローを大きく変えずに導入できます。

2. 新たな検査設備の導入が不要

検査キット・採取具の提供、PCR解析、結果レポート作成までビズジーンが対応します。

健診機関・クリニックは、自施設でPCR検査設備や遺伝子解析体制を新たに整えることなく、オプション検査メニューを拡充できます。

3. セルフケア領域の検査メニューを幅広く提案可能

本サービスでは、歯周病・口臭、アルコール体質、葉酸代謝、膣内フローラ、APOE認知症リスク、ダイエットや体づくりに関わる遺伝的体質など、通常の健診では扱いにくいセルフケア領域の検査を提供します。受診者が自身の体質やリスクを知ることで、生活習慣の見直し、受診行動、セルフケアのきっかけづくりにつなげることができます。

また、施設の受診者層や健診メニューに応じて、複数の検査を組み合わせた提案も可能です。一般健診には歯周病・口臭リスク検査やアルコール代謝遺伝子検査、レディース健診には葉酸代謝遺伝子検査や膣内フローラ検査、40代以降の人間ドックにはAPOE認知症リスク遺伝子検査、生活習慣改善や肥満対策を目的としたプログラムにはダイエット遺伝子検査など、施設ごとの特色に合わせたメニュー設計を支援します。

導入の流れ

STEP 1：お問い合わせ・導入内容のご相談

導入したい検査メニュー、対象人数、実施時期、配布方法、採取方法、結果提供方法などをお伺いします。

STEP 2：運用方法の決定

健診当日にその場で採取する方法、検査キットを配布して後日採取する方法、施設で取りまとめて検体を送付する方法など、施設の運用に合わせて導入方法を決定します。

STEP 3：検査キットまたは採取具の納品

健診機関・クリニックに検査キットまたは採取具を納品します。

実施フローについてもご相談いただけます。

STEP 4：解析・結果報告

ビズジーンにて解析を行い、Webまたはレポート形式で結果を報告します。

施設の運用に応じて、受診者本人への結果提供、施設側での取りまとめなど、結果提供方法についてもご相談いただけます。

サービス概要

サービス名：健診機関向け オプション検査パッケージ「知って備えるシリーズ」

対象：健診センター、クリニック、人間ドック施設、企業健診を受託する医療機関など

提供検査：歯周病・口臭リスク検査、アルコール代謝遺伝子検査、葉酸代謝遺伝子検査、膣内フローラ検査、APOE認知症リスク遺伝子検査、ダイエット遺伝子検査（導入予定）など

検査方法：検査キットまたは採取具を用いた検体採取・解析

価格：導入数・検査メニュー・実施方法に応じて個別見積り

お問い合わせURL：https://visgene.com/inquiry/

今後の展開

ビズジーンでは、健診センター・クリニック・人間ドック施設との連携を通じて、受診者が自身の体質や健康リスクを知る機会を広げていきます。今後は、各施設の健診メニューや受診者層に応じて、検査メニューの組み合わせ提案、案内資材の提供、結果活用のための啓発コンテンツの整備を進めてまいります。

また、生活習慣改善や肥満対策、女性の健康支援、認知症予防に向けたセルフケア啓発など、健診後の行動変容につながる検査メニューの拡充も進める予定です。検査を受けて終わりではなく、結果をきっかけに生活習慣やセルフケアを見直す行動変容につなげることで、健診機関・クリニックによる予防医療・健康支援の取り組みをサポートしてまいります。

株式会社ビズジーンについて

株式会社ビズジーンは、大阪大学産業科学研究所での研究成果を実用化するため、2018年4月に設立された大学発スタートアップ企業です。

「ミル・シル・カエル」を理念とし、あらゆる遺伝子の情報を目的に応じて可視化し、リスクやベネフィットを知ることで、人々の生活をよりよく変えるための技術とサービスを提供しています。

一般消費者向けには、自宅や日常生活の中で検体を採取して、自身の体質や健康リスクを確認できる各種遺伝子検査・ヘルスケア検査サービスを展開しています。また、法人向けには、健康経営、福利厚生、健診オプションとして活用できる検査サービスの提供も行っています。

会社概要

社名：株式会社ビズジーン

所在地：〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘8-1 大阪大学 産業科学研究所オープンイノベーション棟 OI-104

代表取締役：開發 邦宏

会社HP：https://visgene.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ビズジーン

担当者：尾形 勝弥

メール：info@visgene.com

お問い合わせURL：https://visgene.com/inquiry/