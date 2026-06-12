Amazon9部門1位獲得の電子書籍『痩せ型さんのためのやさしい体質向上BOOK』ペーパーバック版を2026年6月13日に発売

トキツカゼ出版株式会社

トキツカゼ出版株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：中島 琴美)は、痩せ型専門の管理栄養士・健康食育シニアマスターとして活動する「浜野 美波」（はまの みなみ）による電子書籍『痩せ型さんのためのやさしい体質向上BOOK 冷え・疲れ・体力低下・生理不調……etc. 今の不調 と 将来の健康 を「食」で支える！』のペーパーバック版を2026年6月13日に発売いたします。

本書は、痩せ型女性に多い冷え・疲労感・生理不調・便秘などの不調について、食事と生活習慣の改善による体質向上を解説した実践書です。

▼書籍販売ページ

Amazon ストア書籍ページURL：https://amzn.asia/d/0eDPOTX9

痩せ型さんのためのやさしい体質向上BOOK 冷え・疲れ・体力低下・生理不調……etc. 今の不調 と 将来の健康 を「食」で支える！

【2026年9部門１位を獲得】

(2026年4月21日自社調べ)

・伝統医学・東洋医学部門売れ筋ベストセラー1位

・食品・衛生・福祉部門売れ筋ベストセラー1位

・エネルギー部門売れ筋ベストセラー1位

・伝統医学・東洋医学部門新着1位

・食品・衛生・福祉部門新着1位

・医学・薬学部門新着1位

・エネルギー部門新着1位

・科学・テクノロジー部門新着1位

・資格・検定部門新着1位

■本書について

「たくさん食べているつもりなのに太れない」

「すぐ疲れるのは体質だから仕方ない」

「痩せている＝健康だと思われるけれど、実は不調が多い」

そんな悩みを抱える痩せ型女性に向けた一冊です。

本書では、痩せ型専門の管理栄養士である著者が、痩せ型女性に多い不調、疲労・冷え・便秘・PMS・無月経・高血糖などの背景にある“カロリー不足”に着目。食事と生活習慣の見直しによって、体質を土台から整える方法を解説しています。

■痩せ型女性の体質改善を支える【お米生活】とは

本書で紹介している体質改善のキーワードは「お米生活です」。

「炭水化物＝悪」という思い込みを手放し、お米を中心に必要な栄養とエネルギーをしっかり摂る食生活を提案しています。

実際に、このメソッドを実践した方々からは多くの変化の声が届いています。

・妊娠・出産を叶えた方

・慢性的な不調が軽減した方

・食べることが楽しくなった方

・趣味や仕事を楽しめる体力を取り戻した方

■本書で得られること

・痩せ型体質による不調の原因と改善策を知ることができる

・食事だけでなく、生活習慣を整える具体的な方法がわかる

・無理なく続けられる「お米生活」を学んで実践できる

・元気で動けるカラダを手に入れ、その先の人生を楽しむためのきっかけに

■こんな方におすすめ

・痩せていることでカラダの不調に悩んでいる方

・疲れやすさに悩んでいる方

・肌質や便秘に悩んでいる方

・食べても、体重が増えづらい方

・妊活・出産に向けて体質改善をしたい方

・細さのキープをがんばっているけど、このままでいいのか不安な方

・体重や見た目を気にする思春期の子どもを持つ保護者の方

■目次

はじめに

- 痩せ型さんのカラダで起きていること- 不調のサインに気づいたら……- 毎日じゃなくてOK！ 無理なく続ける新習慣- 新習慣でどうなった！？ 不調を乗り越えた人たちの声- カラダとココロを整えて、より楽しくハッピーな人生を

おわりに

■出版背景

近年、SNS普及により外見や体型に関する情報に触れる機会が増え、「痩せていること＝良いこと」という価値観に影響を受ける人も少なくありません。一方で、現代人の多くが隠れ栄養不足だとも言われており、痩せていることで冷えや疲労感などの不調を抱える女性も増加傾向にあります。

本書は、自身もかつて痩せに悩み、管理栄養士として10年以上、痩せに悩む女性たちに向き合ってきた著者が、食事や生活習慣の改善について、実体験を元にやさしく解説した一冊です。

痩せていることにお悩みの方や、元気なカラダへ体質改善したい方にカラダと向き合い健康を取り戻すきっかけになることをめざしています。

■著者プロフィール

浜野 美波（はまの みなみ）

痩せ型専門の管理栄養士。健康食育シニアマスター。

痩せていることに悩む女性に向けて、食事や生活習慣の改善サポートを行う。

20代に極端な痩せと体力不足に悩み、「5連勤がつらい」状態を経験。自身の体質改善の過程で【お米生活】と出会い、食事の土台を整えることで体力・月経周期・肌状態の安定を実感する。二度の妊娠・出産を経ても健康状態を維持し、現在は子育てをしながら活動している。「痩せている＝健康ではない」という視点から、太りたい・体力をつけたい痩せ型女性に特化した食事サポートを実施。食事量の改善、胃腸機能の向上、ホルモンバランスの安定を軸に伴走型支援を行っている。

Instagram・note・YouTube出演などを通じて、痩せ型女性の健康課題について発信も続けている。

■浜野美波lit.link：https://lit.link/373hamano

■著者コメント

本書は「痩せ型女性のお悩みに寄り添う本を届けたい」との思いで執筆しました。世の中には「痩せていることはいいこと」「痩せている＝美しい」と捉える風潮が未だにあります。そのため、痩せているという悩みは周囲に理解されにくい傾向がありますし、「痩せ型」を改善するための情報は少ないのが現状です。これまで、「それなりに食べているつもりなのに、体重が増えない」「不調があるけれど、どのように改善をしたらいいかわからない」「悩みを共有できる人が周りにいない」といった痩せ型女性のお声を多く伺ってきました。私が痩せ型女性たちの体質改善をサポートする中で大切なこととお話ししているのは、体重の増減だけにとらわれず、「疲れにくくなった」「肌のきめが整ってきた」などの、ご自身の体調やカラダの変化を感じていただくこと。そのために必要な食事改善はもちろんのこと、生活習慣や体重・体質との向き合い方もお伝えしています。

また近年、小学生の子どもたちが「痩せたい」「太っちゃった」という言葉を発することがありますね。そのようなとき、保護者の方には「カラダの変化は自然な成長であること」や「大丈夫だよ」とお子さんが安心するような声がけをしていただきたいと願っています。

本書が、痩せていることに悩む女性が元気で動けるカラダを手に入れ、その先の人生を楽しむきっかとなればうれしいです。

私は引き続きお客様と向き合い続け、痩せていることに悩む方々がつながれるコミュニティづくりを進めてまいります。

■書籍情報

書名： 痩せ型さんのための やさしい体質向上BOOK 冷え・疲れ・体力低下・生理不調……etc. 今の不調 と 将来の健康 を「食」で支える！

著者：浜野 美波

形式：ペーパーバック書籍

価格：税込1,650円

発売日：2026年6月13日

発行：トキツカゼ出版

販売：Amazon.co.jp ストア

Amazon ストア書籍ページURL：https://amzn.asia/d/0eDPOTX9

※電子書籍版（Kindle版）は2026年4月20日発売

※価格は予告なく変更される場合があります。

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■トキツカゼ出版について

トキツカゼ出版株式会社は、書籍業界に革命を起こした動く電子書籍、そして世界中にペーパーバック（紙の本）をお届けする、書籍を手掛ける会社です。LINEやメルマガへの登録による読者のリスト化、手書きメッセージを入れることも可能で完全デジタルでないあたたかさの演出を行える等が特徴。動画編集等にも対応しています。

会社名 ： トキツカゼ出版株式会社

代表者 ： 代表取締役 中島 琴美

所在地 ： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目2-2

ヒルトンプラザウェストオフィスタワー19階

設立 ： 2021年11月12日

事業内容： 出版業

URL ： https://tokitsukaze.co.jp/