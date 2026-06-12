【6月17日(水)開催】Jackery（ジャクリ）オンライントークショー第2回、「今年こそ始めたい人向け」フライフィッシング入門をテーマに開催！
ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery（ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利/東京都中央区）は、オンライントークショー第2回を2026年6月17日(水)に開催いたします。本企画は、2026年4月28日(水)から年間を通じて実施しているもので、アウトドアや防災、クリエイター向けなど様々なテーマを通じて、ポータブル電源を活用した新しい暮らし方を提案するシリーズ企画です。
第2回目の6月17日(水)は、北海道を拠点とするYouTuber「RISA RISE / りさらいず」さんをゲストにお呼びし、フライフィッシングをこれから始めたい方向けに、始め方や必携装備について実体験を交えて紹介します。フライフィッシングなどアウトドアが好きな方、ポータブル電源に興味がある方など、どなたでも気軽にオンラインで参加できます。
■第2回オンライントークショー概要 ～アウトドア編～
開催日時：2026年6月17日(水) 20:00～21:00
タイトル：Jackery ENJOY 電気ラボ 「電源で“やりたいこと”を叶えよう！」第2回
テーマ：今年こそ始めたい方必見！ フライフィッシング 始め方と必携装備
出演：北海道を拠点とするYouTuber「RISA RISE / りさらいず」さん、Jackeryスタッフ
▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制）
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sJ8gLCSYTPeN2gySznOMtA
【注意事項】
・本イベントはオンライン（Zoom）での開催となります。
※ウェビナー形式のため、カメラやマイクの御用意は不要です。
・参加URLは、お申し込み後に別途メールにてご案内いたします。
・本イベントは先着300名様限定となります。
定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。
・視聴にはインターネット環境が必要です。通信費は参加者様のご負担となります。
・イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
・アーカイブ動画は、後日お申し込みいただいた皆さまへご案内予定です。
・録画、録音、画面撮影および無断転載はご遠慮ください。
■参加特典について１. Jackeryオンラインストア 3,000円クーポン【全員】
対象製品:：ポータブル電源、Solar Saga、Drive Charger 各モデル
※Jackery Explorer 100 Plus、アクセサリー品など一部製品は対象外です。
有効期限：2026年7月5日(日)
２. 「RISA RISE / りさらいず」サイン入り Jackery Explorer 100 Plus【3名様】
※参加終了後にお送りするアンケートメールに回答いただいた方の中から、抽選で3名様にプレゼントいたします。
■ゲストスピーカー「RISA RISE / りさらいず」について
北海道を拠点とするYouTuber
北海道の大自然をフィールドに、
フライフィッシング・登山・車中泊・狩猟を通して
「自然と生きる楽しさ」を発信するアウトドアクリエイター。
YouTube登録者25万人超え。
美しい景色や冒険だけでなく、 失敗や挑戦も含めたリアルなアウトドアライフを届けることで、多くの視聴者から支持を集めています。
YouTube： https://www.youtube.com/@risarise5831
■オンライントークショーの今後ご案内
次回以降のイベントについては、下記のJackery JapanのSNSでご案内いたします。
X：https://x.com/jackeryjapan
Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan
Jackeryでは、アウトドアや防災、クリエイティブ制作など、様々なシーンでのポータブル電源活用を推進しております。日本中に安心と豊かな暮らしをお届けできるよう、これからも私たちは歩み続けていきます。
■Jackeryについて
2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。
私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。
これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。
- Sustainable Power for Your Life -
■会社概要
会社名：株式会社Jackery Japan
所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階
事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売
公式サイト：https://www.jackery.jp
X ：https://x.com/jackeryjapan
Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan
Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan
TikTok：https://www.tiktok.com/@jackeryjapan
LINE：https://page.line.me/jackeryjapan
YouTube：https://www.youtube.com/JackeryJapan