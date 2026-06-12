安齋竜三 ヘッドコーチ就任のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、安齋竜三氏が2026-27シーズンのヘッドコーチ就任が決まりましたので、お知らせいたします。

安齋 竜三(RYUZO ANZAI)

【プロフィール】

◆生年月日 1980年11月10日

◆出身 福島県

◆出身校 拓殖大学

◆経歴

・2013-17 リンク栃木ブレックス アシスタントコーチ

・2017-22 リンク栃木ブレックス/宇都宮ブレックス ヘッドコーチ

・2022-23 越谷アルファーズ アドバイザー

・2023-26 越谷アルファーズ ヘッドコーチ

・2026- シーホース三河 ヘッドコーチ

コメント

この度、シーホース三河のヘッドコーチに就任し、チームの指揮を執らせていただく事になりました。

伝統あるチームのカルチャーを引き継いで行きつつ、また新しいシーホース三河のスタイルを築いていけるように全力を注ぎたいと思っています。

佐古さんからチームの今後のビジョンやバスケットボールに対する強く、熱い想いを伝えて頂きました。

佐古さんが理想とする日本のバスケを自分達が表現し、チームが同じ方向、目標に向かって進んでいける組織になれるように成長して行きます。

地域の皆さま、ファン、ブースターの皆さまと共に日本を代表するようなチームカルチャーを築いて行きましょう!

今シーズンからよろしくお願いします。