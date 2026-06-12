【埼玉県】「SKIPシティ キネテク国際映画祭」の開催を決定！
埼玉県
（1）「デジタル」から「先端映像技術」の時代へ
（2）地元映像関連産業の振興を推進
（3）NHKとの連携
埼玉県は、川口市及び川口商工会議所とともに、令和9年1月31日（日曜日）から2月7日（日曜日）までの8日間、「SKIPシティ キネテク国際映画祭」を開催することを決定しました。
1 名称
SKIPシティ キネテク国際映画祭
※「キネテク」とは、「キネマ（映画）＋テクノロジー（技術）」を表す造語です。
2 実施期間
令和9年1月31日（日曜日）～2月7日（日曜日） 8日間
3 会場
SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ（川口市上青木3-12-63）ほか
4 主催
埼玉県、川口市、川口商工会議所
5 本映画祭の特徴
まだ、フィルム映画が主流であった平成15年度から、デジタル映画に主軸をおき、“若手映像クリエイターの登竜門”として開催してきた「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」のレガシーを継承し、次なる段階へと発展させます。
（1）「デジタル」から「先端映像技術」の時代へ
進展が著しいAIやVFX（Visual Effects）等の先端映像技術や、映画館にとどまらない視聴環境の多様化に着目し、“先端技術を使用した”映画・映像作品のコンペティションを実施します。
（2）地元映像関連産業の振興を推進
映像関連産業の振興を更に進めるため、最新の映像技術の体験展示を行うとともに、地元映像関連産業等の展示商談会を実施する予定です。
（3）NHKとの連携
SKIPシティでは、NHKが大河ドラマなどコンテンツ制作の拠点として川口施設（仮称）の整備を進めています（令和10年度に運用開始予定）。これを受け、本映画祭ではNHKと連携した展示等も実施する予定です。
6 その他
コンペティションの募集時期等については、詳細が決まり次第、順次発表します。
問い合わせ
産業労働部 商業・サービス産業支援課 映像コンテンツ担当
直通：048-830-3734
内線：3734
E-mail：a3750@pref.saitama.lg.jp