【（株）ジェイアール西日本デイリーサービスネット 】関西初！JR京都駅にて「キン肉マンSTATION」が開催！CCPJAPANの限定商材をはじめ、数々のメーカーから多数の限定アイテムが登場！

西日本旅客鉄道株式会社

フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：沼野久則）は、JR京都駅にて、6月19日（金）～6月25日（木）の期間で開催される、「キン肉マンSTATION」にて限定商品、新作商品の販売を行います。本イベントは関東・東日本を中心に開催されており、関西初出店となります。

■イベント情報

【キン肉マンSTATION in JR京都駅】

会期：6月19日（金）～6月25日（木）

会場：エキマル ア・ラ・モードJR京都駅西口店 （https://ekimarualamode.com/）

営業時間：10：00～21：00

※最終日6月25日（木）のみ：10：00～18：00

主催：CCPJAPAN株式会社、株式会社SUGURU

諸注意：

混雑緩和のため、開催初日となる6月19日（金）は10時～11時については整理券の配布を行います。

※整理券の配布は9時より会場にて実施いたします。

※整理券をお持ちの方が終了次第フリー入場とさせていただきます。

※整理券の番号はランダムで配布します。

※初日以降の開催日でも、混雑状況に応じて整理券の配布を行う場合がございます。

2024年に原作45周年を迎え、同年に18年ぶりのテレビアニメ新シリーズ『完璧超人始祖（パーフェクトオリジン）編』も放送され、現在も「週プレNEWS / 週刊プレイボーイ」で連載中の人気漫画『キン肉マン』。

全国各所で開催し大好評の「キン肉マンSTATION」が京都駅に登場！

本イベントは、『キン肉マン』のアパレルやフィギュア、雑貨など、さまざまなグッズが多数販売や、キン肉マン一緒に撮影ができるグリーティングイベントの実施など『キン肉マン』尽くしのイベントとなっています。

「キン肉マンSTATION エキマル ア・ラ・モードJR京都駅西口店」では、CCPJAPAN株式会社をはじめ数々のメーカーが参加し、「KINNIKUMANIA COLLECTION」などの人気商品シリーズやイベント限定商品など多数取り揃えております。

本記事では、会場にて開催されるグリーティングイベント情報や、販売される商品から一部の目玉商品をご紹介いたします。

■キン肉マン 写真撮影&握手会 グリーティングイベント

【開催日時】

・6/20（土）１. 12：00～ ２.14:00～ ３.16:00～

・6/21（日）１. 13：00～ ２.15:00～

【参加方法】

当日、会場内にて商品をお買い上げのお客様に、先着順で1会計につき、1枚参加整理券を配布いたします。

※各回先着30組限定のイベントとなります。

※所要時間は各回約30分を予定しております。

※カメラのご用意・撮影はお客様ご自身でお願いします。

■KINNIKUMANIA COLLECTION 販売商品情報

※掲載商品は、販売商品の一部です。

■CCPJAPAN 販売商品情報

※掲載商品は、販売商品の一部です。

【CMC Creative NO.EX 悪魔将軍 3.1 硬度10# ロンズデーライト Ver.】

●価格：\27,500（税込）

●サイズ：本体全高約 24cm

●素材：PVC（本体）

●生産地：日本

【CMC Dramatic Angle NO.EX ウォーズマン 2.0 特別カラー 氷の精神・雪上の誓い Ver. DXジオラマセット】

●価格：\33,000（税込）

●サイズ：本体全高約 12cm パネル全高約 21cm

●素材：PVC（本体）、アクリル（台座）

●生産地：日本

【CMC Creative NO.EX プリズマン カピラリアンボディ Ver.】

●価格：\22,000（税込）

●サイズ：本体全高約 26cm

●素材：PVC（本体）

●生産地：日本

【CMC Creative NO.EX サイコマン 漆黒 Ver.】

●価格：\28,600（税込）

●サイズ：本体全高約21cm（台座付き浮遊状態で約２７cm）

●素材：PVC（本体）、ABS（台座）、アクリル（支柱）

●生産地：日本

【CMC Creative NO.EX 悪魔将軍 3.1 硬度6.5 ブラックオパール Ver.】

●価格：\33,000（税込）

●サイズ：全高約 24cm

●素材：PVC

●生産地：日本

【CMC Creative NO.EX ブロッケンJr. 1.0 ブレーメン・サンセットイメージ Ver.】

●価格：\22,000（税込）

●サイズ：本体全高約 20cm

●素材：PVC（本体）

●生産地：日本

【BMC NO.EX ロビンマスク ユニコーンファイヤーヘッド Ver.】

●価格：\13,200（税込）

●サイズ：全高約 12cm

●素材：PU、PS（本体）

●生産地：日本

【BMC NO.EX ウォーズマン 不撓不屈のファイティングコンピューター Ver.】

●価格：\13,200（税込）

●サイズ：全高約 12cm

●素材：PU、PS（本体）

●生産地：日本

■ノベルティ情報

会場内にて税込み3,000円以上の商品をお買い上げのお客様に、「特製うちわ」をプレゼント！

※なくなり次第終了となります。

※1会計につき1つのお渡しです。

■ご注意ください

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・品質管理上の都合により、予告なく仕様が変更となる場合がございます。

・商品はご来店のタイミングでは売り切れている場合もございます。何卒ご了承ください。

・混雑状況により、商品の購入数を制限させていただく場合がございます。あらかじめご容赦ください。

＜ご掲載に関してのお願い＞

本ニュースリリース掲載画像の転載時は、下記のクレジットを必ずご掲載いただきますようお願いいたします。

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