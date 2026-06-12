株式会社V、第6回 XR・メタバース総合展へ巨大ブースを出展。次世代市場への導入を徹底解説！！

株式会社V

次世代ソーシャルワールド領域における経済・文化・コミュニティを支えるインフラサービスの企画・開発・運営をおこなう株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下「V」）は、2026年6月17日(水)から6月19日(金)まで東京ビッグサイト 西展示棟にて開催される「第6回 XR・メタバース総合展 夏」へ、昨年に引き続き今年もブース出展いたします。

■出展概要

本展示会では、VRChatをはじめとしたメタバース領域の最新トレンドや、企業によるバーチャル空間活用の実例を徹底的にご案内します。

ブース内には、Vの取り組み事例を実際にVRゴーグルで体験いただける「VR体験エリア」や、メタバース導入に関する個別相談が可能な「導入相談カウンター」を設置予定です。

「メタバースに興味はあるが、何から始めればよいかわからない」「社内稟議に向けて具体的な活用イメージを持ちたい」といった企業担当者様に向け、実際の体験を通じて、メタバース参入の第一歩をより具体的にイメージいただける機会を提供します。

また、ブースのメインビジュアルとして、昨年に続きイラストレーター「はあと」さんによる書き下ろしイラストを使用した巨大パネルを設置。迫力あるビジュアルで、来場者の皆様をお迎えします。

■ブース展示内容詳細

VRChatを活用したメタバース導入支援の実例紹介

業界を問わず活用が広がる「バーチャル空間での企業活動」の最新事例をご紹介します。

メタバースを活用した新たな顧客接点の創出、ブランド体験、コミュニティ形成など、企業がバーチャル空間に参入する際の具体的なイメージを持っていただける内容です。

VR体験エリア

Vがこれまで取り組んできたメタバース活用事例を、実際にVRゴーグルを装着して体験いただけるエリアを設置予定です。資料や映像だけでは伝わりにくい没入感とバーチャル空間ならではの体験価値を会場で直接ご体感いただけます。

セミナーエリア

VRやメタバース領域に知見を持つゲストをお招きしたセミナーを実施します。

各セミナーは1枠15分程度を予定しております。

なお、記載外の時間では株式会社Vによるオリジナルセミナーを各種予定しております。

登壇者ご紹介・セミナースケジュール

▌6/17(水) 11:30～11:45

【和装 × VRChat】

メタバース知見ゼロから成功した新規事業「3D振袖販売」

株式会社TeraDoxマーケティング部 部長 My振袖 / Kimonowaプロダクトマネージャー 稲垣学 様

▌6/17(水) 14:30～14:45

【ホビー × VRChat】

若者離れの業界こそVRChatをやるべき理由

株式会社ホビージャパン 営業部クロスメディア課 課長 ホビージャパンVR部 代表 時津弘 様

▌6/17(水) 16:00～16:15、6/18(木) 11:30～11:45、6/19(金) 11:30～11:45

【IP × VRChat】

なぜ今「IP公式3Dコスプレ」が売れるのか？3Dアイテム販売の事業性

株式会社ARROVA 代表取締役社長 河合佑介 様／同社プロダクトマネージャー 本間悠暉 様

▌6/18(木) 13:00～13:15

【IP × VRChat】

IP×メタバースの新規事業の「成功法則」

株式会社あしびかんぱにー エグゼクティブプロデューサー 大浜未有希 様

▌6/19(金) 14:30～14:45

【次世代デバイス × VRChat】

シャープが作るVRヘビーユーザーの視点から考えたXR機器

シャープ株式会社 通信事業本部 コネクテッドソリューションズ推進部 小山誠也 様

無料相談カウンター

「まず何から始めればいい？」「社内稟議にどう説明すればいい？」といったお悩みに、Vのコンサルタントチームが個別にお答えします。

メタバースを活用した新たな顧客接点の創出やマネタイズ、ブランド体験、コミュニティ形成など、企業がバーチャル空間に参入する際の具体的なイメージを持っていただける内容です。メタバース導入を検討中の企業様はもちろん、情報収集段階のご担当者様もお気軽にご相談いただけます。

オリジナルショッパーバッグ配布

ブースへお越しいただいた方に、オリジナルショッパーバッグを無料で配布予定です。

数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

■展示会概要

イベント名称：第6回 XR・メタバース総合展 夏

会期：2026年6月17日(水)～6月19日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

小間：23-34

主催：RX Japan合同会社

公式サイト：https://www.xr-fair.jp/hub/ja-jp.html

■ 株式会社Vについて

株式会社Vは、次世代ソーシャルワールド領域において、VRChatを中心に国内最大級のコミュニティ・サービスを展開する企業です。

ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事等と資本業務提携し、日本を代表するIP・企業・自治体とのプロジェクトを推進しながら、世界中のVRChatユーザーの文化と経済を支えるインフラを構築しています。

■会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

URL：https://v-inc.jp