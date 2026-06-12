夏の陽射しに映える、KEYUCAの「2WAYペーパーバッグシリーズ」が登場！

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売するライフソリューションブランドKEYUCA(社名:河淳株式会社、所在地:東京都中央区、代表:河崎淳三郎)は、職人がひとつひとつ丁寧に編み上げたナチュラルな風合いのペーパー素材に、上品なフェイクレザーを組み合わせた「2WAYペーパーショルダーバッグ」「2WAYペーパー保冷ポーチ付きカゴバッグS」を全国の店舗・オンラインストアにて発売しました。

暑さ対策とスマートな美しさを叶える、夏のお出かけにぴったりな「ペーパーバッグシリーズ」

日を追うごとに暑さが増し、いよいよ夏本番が近づいてきました。近年の厳しい夏の外出には、日傘や日焼け止め、こまめな水分補給のためのマイボトルなど、熱中症や紫外線への対策グッズが欠かせません。

KEYUCAでは、そんな夏の必須アイテムをしっかり収納できる機能性と、持つだけでシーズンムードがグッと高まるデザイン性を両立させた「ペーパーバッグシリーズ」を販売しています。

本シリーズは、手作業ならではの素朴で優しい風合いが魅力のペーパー素材をベースに、ハンドルやベルトにフェイクレザーをあしらうことで、カジュアルになりすぎない上品な佇まいに仕上げました。お出かけの荷物をすっきりまとめられるミニショルダー「2WAYペーパーショルダーバッグ」と、ランチボックスも入る本格的な保冷ポーチがセットになった「2WAYペーパー保冷ポーチ付きカゴバッグS」の2型をラインナップ。どちらも、夏のデイリーコーディネートに涼やかな彩りを添えてくれるアイテムです。

【夏の必需品をコンパクトに持ち歩くミニショルダー】

「2WAYペーパーショルダーバッグ」は、異素材の組み合わせにゴールドのチェーンストラップが映える、上品なデザインが魅力のアイテムです。ミニマルな見た目でありながら驚くほどの収納力を備えており、スマートフォンやミニ財布はもちろん、日傘やミニ水筒、日焼け止めといった夏のお出かけグッズがすっきり収納できます。

手持ちとショルダー掛けの2種類で使えるほか、開口部には安心のマグネット釦、内側には小物の迷子を防ぐポケットを備え、毎日のお出かけに嬉しい工夫を凝らしました。

商品概要

商品名 ：2WAYペーパーショルダーバッグ

発売日 ：2026年6月6日（土）

価格 ：\3,900（税込 \4,290）

カラー ：ブラック、ホワイト、ラベンダー

素材 ：本体＝分類外繊維（紙）、合成皮革／内生地＝ポリエステル／ハンドル＝合成皮革

仕様 ：耐荷重＝1.0kgまで、ポケット数＝1、ハンドル・ショルダー長さ調節可能、チェーンショルダーストラップ（取り外し可）付属

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5203315&cat=610002003(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5203315&cat=610002003)

【大容量の保冷機能も備えた、仕分け上手な上品カゴバッグ】

「2WAYペーパー保冷ポーチ付きカゴバッグS」は、美しい舟形シルエットのバッグに、使い勝手抜群の大型保冷ポーチを付属した機能派カゴバッグです。夏場のお弁当やドリンクの持ち運びに心強い保冷ポーチは、ランチボックスと水筒が同時に収まる大容量設計。500mlペットボトルは横向きに2本、350ml缶なら縦向きに3本収納可能です。

本体はファスナー付きのメイン収納と大きめのあおりポケットに分かれた2層構造になっており、貴重品と他の荷物をスマートに仕分けて管理できます。

商品概要

商品名 ：2WAYペーパー保冷ポーチ付きカゴバッグS

発売日 ：2026年5月23日（土）

価格 ：\5,200（税込 \5,720）

カラー ：ブラック、ホワイト

素材 ：本体＝分類外繊維（紙）、合成皮革／内生地＝ポリエステル ／ハンドル＝合成皮革

仕様 ：耐荷重＝4.5kgまで、ポケット数＝4、付属保冷ポーチ数＝1、ハンドル長さ調節可能

商品URL：https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5203311&cat=610002002(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5203311&cat=610002002)

■両アイテムを組み合わせて使うのもおすすめ

細部のトーンがリンクしているため、単体での使い分けはもちろん、大容量の「2WAYペーパー保冷ポーチ付きカゴバッグS」に「2WAYペーパーショルダーバッグ」を合わせたスタイルも、こなれ感のある洗練された印象に仕上がります。

オン・オフのあらゆるシーンに寄り添い、毎日のコーディネートを格上げしてくれる優秀な2つのバッグ。この夏、セットで迎えてみてはいかがでしょうか。

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp