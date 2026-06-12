【さいたま市】7/5(日)開催「第30回人形のまち岩槻 朝顔市」

公益社団法人さいたま観光国際協会

7月5日（日）9時から12時に、岩槻駅東口クレセントモールにて「第30回人形のまち岩槻 朝顔市」を開催します。この朝顔市は、全国的に有名な「入谷の朝顔市」に岩槻産の朝顔が出荷されていることを市内外に広く紹介することを目的に開催しているもので、今年30回目を迎えます。

日時

令和8年7月5日（日）9:00～12:00

※雨天決行

※朝顔が売り切れ次第終了

会場

岩槻駅東口クレセントモール（岩槻区本町）

アクセス

東武アーバンパークライン(野田線)「岩槻駅」東口から徒歩すぐ

内容

(1) 朝顔の販売

1鉢2,000円（税込）、600鉢



(2) さいたま推奨土産品の販売

天狗羊羹、願かけヌゥだるま等



(3) 岩槻観光ツアー（参加無料）

・集合場所

朝顔市会場内の観光ボランティアガイド会テント

・時間

9:30～／10:00～

※各時間ともコースは同じです。

・コース

芳林寺→市宿の八雲神社→岩槻郷土資料館→市宿・久保宿→遷喬館（一時解散）→（以降希望者のみ）人形博物館(※)

※見学（入館いただけます）

・申し込み方法

a. インターネット

https://forms.gle/3KTsK3zUSLRbCGFQA

b. 電話

048-647-8339（平日9:00～17:45まで）

c. FAX

048-647-0126

※b、cの場合は、氏名・電話番号・住所・参加人数・参加希望回をお知らせください。

(4) キッチンカーの出店

出店時間：9:00～12:00（予定）

主催

（公社）さいたま観光国際協会

詳細

https://visitsaitamacity.jp/events/16

問い合わせ先

公益社団法人さいたま観光国際協会

（9:00～17:45／土日祝休み）

TEL 048-647-8339

FAX 048-647-0126