東武動物公園近接地の埼玉県最大級グランピングリゾート「グランフィルリゾーツ東武」でプール付きプランが新たに登場！

株式会社にしがき

東武鉄道株式会社(本社：東京都墨田区、社長：都筑豊、以下：東武鉄道)、東武トップツアーズ株式

会社(本社：東京都墨田区、社長：百木田康二、以下：東武トップツアーズ)、株式会社にしがき(本社：

京都府京丹後市、社長：西垣俊平、以下：にしがき)が出資するTN Leisure Create 合同会社は、運営

するグランピングリゾート「グランフィルリゾーツ東武」において、東武動物公園スーパープール２日

分の入場券付きプランの販売を開始しました。

「グランフィルリゾーツ東武」は、埼玉県白岡市の東武動物公園隣接地において、「ドームテント×

動物園」＆「ヴィラ×プライベートドッグラン」の２つのコンセプトをもつ埼玉県最大級のグランピン

グリゾートです。新たに販売する本プランでは、「アドベンチャー・ドーム」に宿泊のお客様が、グラ

ンピングならではのバーベキューやサウナ、動物園や遊園地はもちろん、スーパープールまで満喫でき

る、夏休みの家族旅行にぴったりのプランとなっています。自然に囲まれた滞在と多彩なレジャー、ゆ

ったりとくつろげる時間を一度に楽しめる、夏ならではの特別な体験をお届けします。

また、愛犬と一緒に宿泊できる「シンフォニー・ヴィラ」では、お子様と愛犬が一緒に水遊びを楽し

めるプライベートプールをテラスに設置したプランをご用意しました。夏ならではの滞在をお楽しみい

ただけます。さらに、平日限定でお子様の夕食と宿泊料金が無料になるファミリー向け特別プランなど

も展開しています。

「グランフィルリゾーツ東武」では、今後もさまざまな宿泊プランの提供を通じて、あらゆる旅のス

タイルに寄り添う滞在体験を提供してまいります。

東武鉄道株式会社(本社：東京都墨田区、社長：都筑豊、以下：東武鉄道)、東武トップツアーズ株式

会社(本社：東京都墨田区、社長：百木田康二、以下：東武トップツアーズ)、株式会社にしがき(本社：

京都府京丹後市、社長：西垣俊平、以下：にしがき)が出資するTN Leisure Create 合同会社は、運営

するグランピングリゾート「グランフィルリゾーツ東武」において、東武動物公園スーパープール２日

分の入場券付きプランの販売を開始しました。

「グランフィルリゾーツ東武」は、埼玉県白岡市の東武動物公園隣接地において、「ドームテント×

動物園」＆「ヴィラ×プライベートドッグラン」の２つのコンセプトをもつ埼玉県最大級のグランピン

グリゾートです。新たに販売する本プランでは、「アドベンチャー・ドーム」に宿泊のお客様が、グラ

ンピングならではのバーベキューやサウナ、動物園や遊園地はもちろん、スーパープールまで満喫でき

る、夏休みの家族旅行にぴったりのプランとなっています。自然に囲まれた滞在と多彩なレジャー、ゆ

ったりとくつろげる時間を一度に楽しめる、夏ならではの特別な体験をお届けします。

また、愛犬と一緒に宿泊できる「シンフォニー・ヴィラ」では、お子様と愛犬が一緒に水遊びを楽し

めるプライベートプールをテラスに設置したプランをご用意しました。夏ならではの滞在をお楽しみい

ただけます。さらに、平日限定でお子様の夕食と宿泊料金が無料になるファミリー向け特別プランなど

も展開しています。

「グランフィルリゾーツ東武」では、今後もさまざまな宿泊プランの提供を通じて、あらゆる旅のス

タイルに寄り添う滞在体験を提供してまいります。

１ 宿泊プラン概要

（１） 東武動物公園スーパープール入場券付きプラン（「アドベンチャー・ドーム」）

「この夏いちばんの思い出になるように」

関東最大級のキッズプールで思いきり遊べる、スーパープール２日分の

入場券付きプランをご用意しました。流れるプールやウェイブプール、

スライダーなど、大人も子どもも夢中になれるアトラクションが満載。

家族みんなで、夏ならではの特別な思い出づくりをお楽しみください。

■プラン特典

・２日間利用可能なプール入場券付き（チェックイン日・チェックアウト日に利用可能）

・チェックイン日限定で、有料ロイヤルシート席をオプション選択可能（１日２組限定）

※連泊の場合は、滞在日のいずれの日もご利用いただけます。

※滞在日全てにおいて悪天候等によりスーパープールが営業中止となった場合は、プール入場券なしの

通常プランでのご案内となります。

（２） 夏旅応援 プール水遊びプラン（「シンフォニー・ヴィラ」）

「お子様と愛犬も、いっしょに楽しむ夏！」

お子様と愛犬が一緒に水遊びを楽しめる“プール無料プラン”です。

「シンフォニー・ヴィラ」のテラスに設置したプライベートプールで、家

族の時間をお楽しみいただけます。

※室数限定のプランとなります。

（３） ファミリー旅行応援プラン （「アドベンチャー・ドーム」・「シンフォニー・ヴィラ」）

「手ぶらで楽しむ本格BBQとともに、家族だけの特別な時間を」

平日限定でお子様夕食＆宿泊料金無料のファミリー旅行応援

プランをご用意しました。準備不要で気軽に楽しめる本格BBQプ

ランです。自然に囲まれた開放的なロケーションで、家族みんな

で思い出に残るアウトドア体験をお楽しみいただけます。

■プラン特典

・スタンダードBBQ付き＜1泊2食付プラン＞

・小学生以下のお子様の夕食＆宿泊料金が無料

※プレミアムBBQなどへのアップグレードも可能です。

※お子様の朝食が必要な方は有料でご選択ください。

※3歳未満のお子様はプラン特典である夕食無料は対象外です。

（４） 愛犬の誕生日を祝う３大特典付きプラン（「シンフォニー・ヴィラ」）

「今日が愛犬にとっていちばんの思い出になるように」

大切な家族である愛犬の誕生日を、もっと特別な1日に。「愛

犬の誕生日をしっかりお祝いしたい」。そんな飼い主様の想いに

応える、“愛犬バースデープラン”をご用意しました。

■プラン特典

・特別な愛犬用バースデーケーキ

・お部屋のバースデー装飾

・旅の思い出を「形」に残せる「オリジナルバースデーカード」をプレゼント

２ 宿泊申込について

宿泊のご予約は、施設ホームページ https://www.tobuzoo-glamping.com/

または、グランピング・リゾートヴィラの予約プラットフォーム「リゾートグランピング」や、

ペットと泊まれる宿の予約プラットフォーム「いぬやど」で受け付けています。

リゾートグランピング https://www.resort-glamping.com/

ペットと泊まれる宿 いぬやど https://www.pet-inu-yado.com

３ 施設概要

（１） 施設名 グランフィルリゾーツ東武 - GRANPHIL RESORTS TOBU -

開業日 ２０２６年３月

Ｈ Ｐ https://www.tobuzoo-glamping.com/

住 所 埼玉県白岡市爪田ケ谷４１４番１

（２） アクセス

（電車）東武鉄道東武動物公園駅よりタクシーで約１５分

（車）東北自動車道 久喜ICより約２０分、岩槻ICより約２５分

（３） 仕様・特長（宿泊棟 計１５棟）

【アドベンチャー・ドーム ※ドームテントタイプ】 計８棟

・同園閉園後の園内を電動カートに乗り、飼育係の音声ガイドで巡る「アドベンチャー・ナ

イト」をオプションでご用意。※要別料金

・同園開園前の園内で、動物を間近で見学しながらのご朝食をオプションでご用意。

※要別料金

・滞在中同園内、入退場自由（宿泊当日～チェックアウト日まで、閉園日を除く）

・各宿泊棟には、プライベートサウナ、プライベートガーデンや専用BBQ 設備を併設

・主にファミリーや複数グループ向けの宿泊棟です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21997/table/131_1_cb2541708a76bdf45832fc353845c176.jpg?v=202606120251 ]

【シンフォニー・ヴィラ ※ヴィラタイプ】 計７棟

・愛犬と宿泊可能な、最大約950 平方メートル のプライベートドッグランや専用BBQ 設備を併設

・愛犬と寛げる約73 平方メートル のゆとりあるプライベートな客室と愛犬用の宿泊アメニティを用意

・定期的に愛犬家と愛犬が共に楽しむイベントを開催（予定）

・主に愛犬家向けの宿泊棟です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21997/table/131_2_35065b4c1f0ab698846b2cd5556fd822.jpg?v=202606120251 ]

４ 運営会社

（１） 社 名 TN Leisure Create合同会社(ティーエヌ レジャー クリエイト)

（２） 事業内容 グランピング・VILLA事業等の運営、実施等

（３） 出 資 者 東武鉄道株式会社（３５％）、東武トップツアーズ株式会社（３５％）

株式会社にしがき（３０％）

（４） 資 本 金 １,０００万円

■にしがきと東武グループによる宿泊（ヴィラ・グランピング）事業の取り組みについて

にしがき、東武トップツアーズ、東武鉄道では、栃木県日光市において、２０２５年８月２５日（月）

に愛犬と宿泊できるプライベートヴィラ「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-」を開

業しています。また、栃木県那須郡那須町での宿泊施設運営についても開業の準備を進めております。

なお、両施設運営のために、各社が出資し、にしがきが主体の「TN Resorts 合同会社 (ティーエヌリゾ

ーツ) 」を２０２３年１１月に設立しております。

※東武動物公園隣接のグランフィルリゾーツ東武は、東武グループ主体のTN Leisure Create 合同会

社が運営いたします。

TN Resorts 合同会社の概要は下記の通りです。

（１）設立日 ２０２３年１１月１日（水）

（２）出 資 者 株式会社にしがき（７０％）

東武トップツアーズ株式会社（１５％）

東武鉄道株式会社（１５％）

■にしがきについて

関西・関東エリアを中心に国内３０か所以上の宿泊施設を開発、運営しています。

１棟貸しスタイルの「Luxury villa」やハイクオリティな食事サービスが特徴の「Small Luxury Hotel」、

オリジナル設計のグランピング施設など個性的な宿泊業態を自社開発しています。また、展開予定地の

ポテンシャルや立地特性に合わせた施設企画力に特徴があり、WEB マーケティングを内製化するなど、

独自性の強いビジネスモデルを採用しています。

■東武グループ、東武トップツアーズおよび東武鉄道について

東武グループは、東武鉄道を中心に鉄道・バス業などの運輸事業、東武レジャー企画やホテル業など

のレジャー事業、分譲・賃貸事業などの不動産事業、百貨店業などの流通事業、建設業などのその他事

業の５つのセグメントで事業展開し、東武鉄道および連結子会社６５社から構成されています。

東武トップツアーズは総合旅行業を展開しており、様々な観光資源を持つ東武グループにおいて、ホ

テル業などとともにレジャー部門における中心的役割を担っています。

東武鉄道の事業の中核である鉄道事業は、関東私鉄最大の鉄道ネットワークを有しており、東京・埼

玉・千葉・栃木・群馬の１都４県で事業を展開しています。

■ブッキングリゾートについて

ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。

主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾート

グランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬ

やど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

このニュースレターのお問い合わせは、

(株)にしがき マリントピアリゾート 広報担当（石川）TEL ０７０-１００８-３６６８

東武トップツアーズ(株) 経営戦略部 広報担当TEL ０３-３６２２-６２１５

東武鉄道(株) 広報部（馬場、三井）TEL ０３-３６２１-５６４０