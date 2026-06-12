ズームバラエティ!?カズレーザー「納税者、国民全員に見てもらいたい（笑）」東京駅と大相撲の意外な関係？

テレビ大阪株式会社

日本のあらゆる物・場所・建物・現象をひたすら拡大ウォッチし、細部に秘められた真実に迫る近距離発見バラエティ！

ズームマンが日本各地を飛び回り、気になるポイントを次々とズームイン。拡大した世界には、職人の技・生活の知恵など、驚きの情報がたくさん見つかります！

「東京駅」をズームすると、設計した建築家・辰野金吾の遊び心が見えてくる!?

(C)テレビ大阪

日本が誇る巨大ターミナル、東京駅。国の重要文化財に指定されている丸の内駅舎をはじめ「東京駅一番街」や「グランスタ東京」など今やテーマパークのような東京駅を、ズームズームズーム!!!

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今から112年前、日本初の鉄骨レンガ造りで建てられた東京駅。2012年、創建当時の姿に復原されました。そんな歴史ある丸の内駅舎にズームすると、様々な発見が！

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ズームしたのは、この屋根飾り。東京駅を設計したのは日本近代建築の父と呼ばれる“辰野金吾”で、大の相撲好きだったことから、「あるもの」をイメージして作られたといいます。遊び心溢れる、その「あるもの」とは一体…？

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さらに、丸の内側の駅舎の2、3階には縦長の窓がたくさんあり、その向こうには東京駅開業の1年後にオープンした「東京ステーションホテル」があります。他とは装飾が異なった大きな窓のある駅舎中央の部屋に潜入したズームマン。そこは1泊約160万円のスイートルーム。窓の正面に見えるのはなんと皇居！せっかくなので、スイートルームのいろんな物をズームします！

話題のディスカウントストア「トライアル」でも、ズームしてお得情報＆生活の知恵をゲット！

続いては最近話題のスーパーへ向かいます。「他のスーパーより安いのでここを選びがち」と、急速に主婦の心を鷲掴みにしているのが…ディスカウントストア「トライアル」。九州から関西へと幅広く展開し、今や全国372店舗に拡大（2026年4月末時点）。ズームマンがその人気の秘密を探ります。

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青果コーナーにもズームポイントが!?これからの季節、そうめんなどの薬味に重宝する大葉ですが、葉の裏側に50倍ズームしてみると…。

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葉の裏側に、光り輝く小さな粒が。実はこの粒は「腺鱗（せんりん）」と呼ばれる大葉の香り成分が詰まった匂い袋。ズームしてみると葉の裏側にほぼ均等についているのが分かりますが、触るとすぐに粒が潰れてしまいます。大葉の香りを残すには、切り方にコツが？

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続いてやってきたのは鮮魚売り場。目に留まったのは手軽な食材「シラス」。そんなシラスにズームすると「あるもの」が見つかることを知っていますか？

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静岡県清水町にある日本で唯一の魚の赤ちゃんを集めた「幼魚水族館」の館長、鈴木香里武（かりぶ）さんと一緒に探します。

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見つかったのはカニの赤ちゃん。さらに様々な魚の赤ちゃんを発見！スーパーのシラスもズームしてみると、稀にこうした珍しい魚の赤ちゃんたちが見つかるかもしれません。

人気観光地「鎌倉」でもズームしてみると…驚きの歴史を発見！

歴史ある神社仏閣が点在し、海岸線を眺めながらの散策と食べ歩きグルメも魅力の街・鎌倉！

老若男女、世界中の旅行者を魅了し、年間1500万人以上が訪れる日本屈指の人気観光地です。

そんな鎌倉で訪れたいスポットのひとつが「高徳院・鎌倉大仏」。750年以上前から鎌倉の地に鎮座し、江戸時代初期のガイドブックにも描かれるほど当時から人気の観光スポット。仏像としては、鎌倉で唯一の国宝に指定されている町のシンボルです。

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ズームしてみると、頬の一部が金色に！実は大仏が作られた当時はこの場所にお堂があり、その中の大仏には全身に金箔が貼られていました。現在の状態に至った経緯とは？

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さらに、江ノ島電鉄や長谷駅周辺でもズーム！かわいい動物たちとの出会いも!?

この他にも、ズームして気づいたことを次々と調査！身近なあるものにも驚きの秘密があるかもしれません！

番組MCからのコメント！

実際に収録してみてどんな番組だと感じましたか？

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＜澤部＞

新たな情報とか知恵とか発見を見つけてくれる、素晴らしいアカデミックな番組だなと思いましたね。

1回どこかに注目すると、そこからどんどん派生していって、「もう関係ないでしょ」って思いそうになるんだけど、ギリギリ通っている感じがめちゃくちゃ面白かったです。

＜カズレーザー＞

見慣れてる場所だからこそ「あ、知らなかった」っていうギャップがいいですよね。

例えば東京駅とか100回以上行ってるのに、「言われてみればそうなってるな」っていう発見があるのが、この番組の面白さだと思います。

どの部分に一番驚いたでしょうか？

＜カズレーザー＞

一番驚いたのは、東京の人って全身真っ黒の人がいても全然気にしないんだ、っていうところですね。

結構インパクトある格好でも、誰もツッコまないというか、それが普通に成立してるのが面白かったです。

ズームしたもので興味深かったものは？

＜澤部＞

スーパーのトライアルさんですね。自分は行ったことなかったんで、こんなことになってるんだって驚きましたし、安さとか企業努力もすごいなと。

その中で、野菜へのズーム。シンプルに野菜の情報とか果物の「ここを見ると甘い」とか、急に生活に役立つ情報が出てくるのも面白かったですね。

この番組をどんな人に見てもらいたいか？

＜カズレーザー＞

もう国民全員、納税者ですね（笑）。

情報がどんどん連続で出てくるので、ショート動画を見てる感覚に近い。若い人にも普通にハマる内容だと思います。

＜澤部＞

若い人でも楽しめると思います。普段スマホでズームしてる感覚を、街中でやるっていうのが新しくて、面白いと思います。

個人的にズームしてほしい場所や物はありますか？

＜澤部＞

僕、カンパチが好きなんですよ。カンパチとかハマチとかブリとか、出世魚の違いをズームして見てみたいですね。

＜カズレーザー＞

カンパチは、頭のあたりに“八”みたいな模様があるからって話もありますし、そういうのもズームで見たいですね。

＜澤部＞

それをズームで知りたかった！（笑）まあ、他にも身にズームしてみて、カンパチ、ハマチ、ブリの違いを見たいですね。

番組情報

<番組名>カズレーザー×澤部のズームズームズーム!!!

<放送日時>2026年6月14日(日) 午後4時～5時15分放送 ※放送終了後、TVerにて無料見逃し配信

＜出演者＞カズレーザー（メイプル超合金）、澤部佑（ハライチ）、矢田 亜希子

＜番組ホームページ＞https://www.tv-osaka.co.jp/sp/zoom/