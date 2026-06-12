ゲーム黄金時代を築いた伝説のゲーム達が今、手首の上で再び！「My Play Watch」5シリーズを10月29日（木）に発売！＆ 6月18日（木）より購入受付を開始！

株式会社瑞起

株式会社瑞起（神奈川県横浜市西区みなとみらい４-４-２、代表取締役：呉 成浩）は、My Play Watchが展開しているスマートウォッチブランド「My Play Watch」シリーズを日本国内向けに2026年10月29日（木）に発売決定！2026年6月18日（木）より予約受付を開始致します。

My Play WatchはクラウドファンディングサイトKickstarterにてタイトーならびにFloor 84 Studioとコラボレーションしたスマートウォッチ「SPACE INVADERS(TM): My Play Watch」のクラウドファンディングを行い、2024年9月24日から2024年10月25日までの期間にて約60,000ドルを達成しました。

【「My Play Watch」とは？】

「My Play Watch」は、スマートフォンとの連携機能を中心とした従来のスマートウォッチとは異なる発想から生まれた、“ファッションとして楽しむ”ことを考えた新しいウェアラブルデバイスです。

本製品は、レトロゲーム文化が持つ普遍的な魅力と、現代テクノロジーの洗練されたデザイン性を融合し、その独自性の高いミックスデザインにより、日常のスタイルに鮮やかなアクセントを加え、身に着ける人の個性をより豊かに表現します。

また、デザイン性だけでなく、日常生活をサポートする基本機能もバランスよく搭載。

機能性、ファッション性、そして遊び心--そのすべてをひとつに凝縮した「My Play Watch」は、手首に新たな価値をもたらす、次世代のライフスタイルアイテムです。

【「My Play Watch」の特徴】

・スマートウォッチでゲームが遊べる

タッチスクリーンやクラウン操作に最適化された本格的なゲームが内蔵されており、ちょっとした待ち時間でも名作タイトルをサッとプレイできます。

1.91～2.02インチのTFTタッチスクリーンは、高い解像度と鮮やかな発色が特徴で、ゲームを遊ぶときも日常的に使うときも快適に操作できます。

・こだわりのデザイン

ゲームの世界観をそのまま腕時計に落とし込んだ専用UIが魅力で、キャラクターやブロック、アーケード風の演出など、モデルごとに細部まで作り込まれた画面デザインが楽しめます。

さらに、テーマに合わせたオリジナルリストバンドを自由に選べるため、自分の好きなゲームスタイルを“身につけて”表現できるのも大きなポイントです。

・使いやすさに特化した様々な機能

BluetoothやWi‑Fi、通知機能などをあえて搭載せず、気が散る要素を完全に排除した“オフライン専用”のスマートウォッチです。使える機能は、ゲームを楽しむこと、心拍数、歩数、カロリー計測といったフィットネス機能、そしてモデルごとに、こだわりのUIで時刻を表示できます。

【「My Play Watch」の製品ラインナップ】

■『SPACE INVADERS(TM): My Play Watch - Red/Yellow』

- コンパクトなタッチスクリーンでシームレスな操作を実現した『スペースインベーダー』をプレイできます。いつでもどこでも、あの名作アーケードゲームの魅力を再び味わえます。- クラシックなアーケード筐体の操作部をモチーフにした特製クラウンに加え、『スペースインベーダー』をテーマにした細部のデザインを施し、本格的なレトロ感を演出しています。- 『スペースインベーダー』をテーマにしたフィットネスインターフェースで、心拍数・歩数・消費カロリーを計測し、楽しく魅力的なフィットネス体験を提供します。- 象徴的なサウンドエフェクトとして、アラーム、タイマー、ゲームプレイに『スペースインベーダー』のオリジナルサウンドを採用し、懐かしいアーケード音の世界を再現しています。

■『ATARI 2600(TM): My Play Watch』

■『Tetris(R): My Play Watch』

■『emoji(TM): My Play Watch』

■商品概要

- 『CENTIPEDE』『PONG』『MISSILE COMMAND』『SUPER BREAKOUT』を、時計でのプレイに最適化した形で楽しめます。かつてリビングルームで遊んだ「ATARI 2600」の世界を、いつでもどこでも遊ぶことができます。- 「ATARI 2600」から着想を得たデザイン。メタルベゼルの文字盤、クラシックなジョイスティックを模した特製の赤いリューズ、そしてパドルコントローラーを思わせるボタンが特徴です。- 「ATARI 2600」をモチーフにしたフィットネスインターフェースにより、日々のアクティビティ追跡をより楽しく魅力的な体験にします。- 象徴的なサウンドエフェクトとして、アラーム、タイマー、ゲーム内の音声に本物の「ATARI 2600」のサウンドを採用。レトロでクールなサウンドスケープが、懐かしいゲームの思い出を呼び起こします。- シームレスなゲームプレイのために最適化されたコンパクトなタッチスクリーンで『テトリス』を楽しめます。いつでもどこでも、この名作パズルゲームを再び体験できます。- レトロなデザインとして、テトリスのビジュアルをオマージュした特製クラウン、細部までこだわったディテール、そしてテトリスをテーマにしたソフトウェアを搭載しています。- フィットネスとノスタルジーを融合したインターフェースで、心拍数・歩数・消費カロリーをテトリスのモチーフで楽しくトラッキングできます。- 象徴的なサウンドエフェクトとして、アラーム、タイマー、ゲームプレイに本物のテトリスサウンドを採用し、手首からクラシックアーケードの雰囲気を感じられます。- 内蔵ゲーム「emoji MERGE!」と「ASK emoji」で、ちょっとしたスキマ時間にも気軽に遊べます。- 鮮やかな色使い、表情豊かな絵文字のキャラクター、そして明るいアートワークが特徴のデザインです。- フィットネス機能では、歩数・心拍数・消費カロリーをemojiをテーマにしたビジュアルで楽しく記録できます。- 100種類以上の絵文字ウォッチフェイスを組み合わせて、自分だけのオリジナルデザインを作成できます。- 4種類のデザインの中から、いずれか1本のミステリーバンドが同梱されています。

SPACE INVADERS(TM): My Play Watch Red/Yellow

希望小売価格：15,400円（税込）

搭載ゲーム：SPACE INVADERS(TM)

画面サイズ：1.91インチ TFT液晶

付属品：リストバンド2本（別デザイン）、マグネット式充電ケーブル

ATARI 2600(TM): My Play Watch

希望小売価格：15,400円（税込）

搭載ゲーム：CENTIPEDE/MISSILE COMMAND/PONG/SUPER BREAKOUT

画面サイズ：2.02インチ TFT液晶

付属品：リストバンド2本（別デザイン）、マグネット式充電ケーブル

Tetris(R): My Play Watch

希望小売価格：15,400円（税込）

搭載ゲーム：Tetris(R)

画面サイズ：1.91インチ TFT液晶

付属品：リストバンド2本（別デザイン）、マグネット式充電ケーブル

emoji(TM): My Play Watch

希望小売価格：15,400円（税込）

搭載ゲーム：emoji(R) MERGE! / ASK emoji(R)

画面サイズ：1.91インチ TFT液晶

付属品：リストバンド2本（別デザイン）、マグネット式充電ケーブル

※言語対応に日本語はございません

■「My Play Watch」特設ページ

https://www.myplaywatch.jp/

■関連リンク

・瑞起ホームページ：https://www.zuiki.co.jp

・瑞起公式X：https://x.com/ZUIKIInc

・瑞起公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@zuikiinc.6665/

・My Play Watchホームページ：https://www.myplaywatch.jp/

■権利表記

(C) 2026 My Play Watch. All Rights Reserved. My Play Watch(TM) is a registered trademark of My Play Watch, LLC

SPACE INVADERS(TM) & (C) TAITO. All Rights Reserved. TAITO CORPORATION is the exclusive owner of the global intellectual property rights, including copyrights and trademarks, for SPACE INVADERS(TM) and its characters.

(C)2026 Atari Interactive, Inc. ATARI and the ATARI logo are trademarks of Atari Interactive, Inc. in the U.S. and other countries. All rights reserved.

Tetris (R) & (C) 1985～2026 Tetris Holding.Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. All Rights Reserved.

emoji(TM), emoji - The lconic Brand(TM) and all related icons, designs and characters are trademarks and / or copyrights of the emoji company GmbH. (C)2015-2026.

AII rights reserved.

(C) ZUIKI Inc.

■会社概要

会社名：株式会社瑞起

代表者：代表取締役 呉 成浩

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4‐4‐2 横浜ブルーアベニュー3階

URL：https://www.zuiki.co.jp/