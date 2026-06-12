黒夢、(C)SAINT Mxxxxxx・N.HOOLYWOODとの数量限定コラボアイテムを6月5日（金）より発売中！

株式会社HEEK

1994年のデビュー以来、独自の美学と楽曲、メッセージ性で日本のロックシーンを牽引し、今なお

カリスマとして絶大な支持を集めるミュージシャン「清春」のマネジメントを行う株式会社HEEKは、

清春と人時からなるロックバンド「黒夢」のオフィシャルグッズとして(C)SAINT Mxxxxxxとのコラボレーションアイテム「黒夢×(C)SAINT Mxxxxxx CORKSCREW2026 Tshirts」と、N.HOOLYWOOD

とのコラボレーションアイテム「黒夢×N.HOOLYWOOD Armcover」の販売受付を、2026年6月5日（金）20時より黒夢 Official Goods Storeにて開始しました。

【URL】https://official-goods-store.jp/kuroyume/

今回展開されるのは、(C)SAINT Mxxxxxxとのコラボレーション第三弾となるTシャツと、

N.HOOLYWOODの2003 S/S COLLECTION「MEDICAL（医療）」で展開されたアームカバーを復刻した特別仕様のアイテムです。

「黒夢×(C)SAINT Mxxxxxx CORKSCREW2026 Tshirts」は、(C)SAINT Mxxxxxxデザイナーの手により、黒夢の全楽曲タイトルを繊細かつランダムに配置したグラフィックで表現したTシャツです。バンドの軌跡を一枚のグラフィックに落とし込み、黒夢の歴史と現在が交差する一着に仕上げました。

「黒夢×N.HOOLYWOOD Armcover」は、2003年に清春が愛用していたことをきっかけに実現した復刻アイテムです。素材には医療現場で使用される包帯素材を採用。当時展開されることのなかったスペシャルカラー「チャコール」も製作しました。端に配したタグには、

READYMADE / (C)SAINT Mxxxxxxデザイナーの細川雄太氏が手掛けた黒夢のロゴをプリントしています。

■コラボアイテム詳細

黒夢×(C)SAINT Mxxxxxx CORKSCREW2026 Tshirts

(C)SAINT Mxxxxxxとのコラボレーション第三弾となる本アイテムは、黒夢の全楽曲タイトルをグラフィックとして再構成したTシャツです。(C)SAINT Mxxxxxxデザイナーによる繊細なレイアウトにより、黒夢が積み重ねてきた楽曲群とバンドの軌跡を、一枚のグラフィックとして表現しています。

＜商品詳細＞

・カラー：WHT / BLK

・サイズ：M / L / XL

・価格：12,000円（税込）

・仕様：数量限定生産

黒夢×N.HOOLYWOOD Armcover

N.HOOLYWOOD 2003 S/S COLLECTION「MEDICAL（医療）」で展開されたアームカバーを、黒夢とのコラボレーションアイテムとして復刻。タグにはREADYMADE / (C)SAINT Mxxxxxxデザイナーの細川雄太氏が手掛けた黒夢のロゴをプリントし、黒夢ならではのエッセンスを加えた特別仕様に仕上げています。

＜商品詳細＞

・カラー：NTR / CHR

・サイズ：長さ31cm、幅8.5cm

・価格：5,500円（税込）

・仕様：数量限定生産

販売概要

・販売サイト：黒夢 OFFICIAL GOODS STORE（https://official-goods-store.jp/kuroyume/）

・受付開始：2026年6月5日（金）20:00

＜配送通販＞

・受付期間：2026年6月5日（金）20:00～6月11日（木）23:59

・商品配送：2026年7月中旬以降、順次発送予定（7月17日（金）公演前のお届け予定）

＜公演前予約会場受取＞

・受付期間：2026年6月5日（金）20:00～各公演前日23:59まで

・商品受取：2026年7月17日（金）、7月18日（土）、7月19日（日）TOYOTA ARENA

※数量限定生産のため、在庫がなくなり次第終了となる場合があります。

■ ⿊夢 プロフィール

清春（Vo）と人時（B）の2人からなるロックユニット。

1994年2月にシングル「for dear」でメジャーデビュー、以降すべてのアルバムがチャート上位を記録し恐るべき公演数のツアーを繰り返す人気絶頂のさなか、1999年に無期限活動休止を発表。

2009年1月に日本武道館にて一夜限りの復活および解散ライブを開催、一旦終止符を打つも2010年1月に再始動を発表。2枚のニューアルバムリリースと共にロングツアーを行い再びその活動は休止期間に入り沈黙する。

2025年2月9日、デビュー30周年記念として10年振りに東京ガーデンシアターでの復活公演を発表、チケットは数時間で完売。2月11日にはぴあアリーナMMでの追加公演を開催。

2026年7月と9月にトヨタアリーナ、東京ガーデンシアターで公演が行われる事を発表した。

・黒夢公式サイト：黒夢 | kuroyume「https://kuroyume.tokyo/」

■会社概要

・会社名：株式会社HEEK

・代表者：代表取締役 下大薗 豊

・所在地：東京都新宿区新宿２丁目２-４-４Ａ

・事業内容：音楽制作、アーティストマネジメント、コンサート制作