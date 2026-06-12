ペットケア事業を展開する「犬猫生活」がプロデュースする初のオリジナルサロン「HANARE（はなれ）渋谷店」が7/1グランドオープン！

犬猫生活株式会社

「すべての動物とその家族の幸せな生活のために」を理念にペットケア事業を展開する犬猫生活株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤淳、以下「犬猫生活」）は、2026年7月1日（水）、新ブランドのトリミングサロン「HANARE（はなれ） 渋谷店」をオープンします。また、オープンに先立ち、6月13日（土）～6月30日（火）をプレオープン期間として、特別キャンペーンを実施します。

犬猫生活は、2024年にトリミングサロン「Inu to Town（イヌトタウン）」の事業を承継し、サロン運営における知見とノウハウを蓄積してきました。今回オープンする「HANARE」は、その実績を活かし、犬猫生活がプロデュースする初のオリジナルブランドです。お客さまのトリミングケアのニーズに寄り添いながら、さらにその先のすこやかな毎日まで見守る「ウェルネスパートナー」を目指します。また、「わんちゃんの幸せは、ケアをするトリマーの幸せから」という信念のもと、日本のトリマー業界が抱える労働環境の変革にも挑戦し、持続可能なサロン運営のあり方を追求していきます。

店内イメージ：ピンクベージュを基調とした温かみのある上質空間。わんちゃんのストレスを少なく、飼い主さまも安心できる工夫を施しています。

■「HANARE」ブランドコンセプト：第二の自宅としての「安心」と、すこやかな毎日のサポート

ブランド名「HANARE」には、わんちゃんや飼い主さまにとって、我が家の「離れ」にいるような安心感を提供したいという想いを込めています。



定期的に訪れる場所だからこそ、わんちゃんにとって負担の少ないストレスフリーな環境、そして飼い主さまにも愛犬を安心して託していただける場所でありたいと考えています。



「HANARE」は、心地よい上質な空間、わんちゃんとも飼い主さまともしっかり向き合う対話を重視した「パーソナル・トリミングサービス」を通じて、被毛を美しく整えることはもちろんのこと、その先のすこやかな毎日までトータルに寄り添う「ウェルネスパートナー」として、愛犬と飼い主さまのための「第二の自宅」を目指します。

HANAREブランドロゴ：楽しいカットを終え、大好きな飼い主さまを今か今かと待つ、わんちゃんの愛らしい後ろ姿をイメージしました。我が家の「離れ」にいるような、優しくおだやかな時間を表現して、手書き風の繊細なニュアンスで仕上げています。

外観イメージ：シックなグレーのタイルを基調とした、渋谷の街に美しく溶け込む洗練された佇まい。開放的な大きなガラス窓からは、店内の温かい様子が見渡せて、初めて訪れる飼い主さまやわんちゃんにも心地よい安心感をお届けします。



＜店舗概要＞

店舗名：HANARE 渋谷店

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町11-5 1F

交通：JR・東急・東京メトロ各線 渋谷駅から徒歩7分

営業時間：10:00～18:00

定休日：不定休

■HANAREが定義するこれからのトリマー：「ウェルネスパートナー」

HANAREでは、トリマーを、愛犬のすこやかな毎日に寄り添う「ウェルネスパートナー」と位置付けています。単に被毛を美しく整えるだけでなく、丁寧な対話やヘルスチェックシートを通じて、わんちゃんの小さな変化やコンディションに気づき、飼い主さまへ共有。獣医師との連携体制のもと、愛犬と飼い主さまのすこやかな暮らしを近くで支える存在を目指します。

獣医師監修「ヘルスチェックシート」によるカウンセリング（※）



トリミング前のカウンセリングには、犬猫生活の獣医師が監修した独自の「ヘルスチェックシート」を使用します。ウェルネスパートナーであるトリマーが、わんちゃんの皮膚や被毛の状態、その瞬間の様子を丁寧に確認し、その日の最適なケアへと活かします。

※本サービスは状態を確認するためのものであり、診断や治療、処方などの診療行為は行いません。



専門家による「無料相談窓口」との連携



トリミング中にトリマーが気づいた小さな変化や、日頃の食事・ケアについて不安がある方には、犬猫生活の獣医師をはじめとする専門家チームへ一般的なケアについて相談できる「無料相談窓口」をご案内します。サロンでの気づきを次の一歩へつなぐ安心のサポートです。



専門家を招いたセミナーやコミュニティイベントの定期開催



HANAREを利用者さま向けに、犬猫生活の獣医師、愛玩動物看護師、ペット栄養管理士などの専門家を招いたイベントを定期開催します。健康に関する正しい知識を楽しく学んだり、気軽に相談し合える温かいコミュニティを目指します。

犬猫生活では、複数の動物病院を運営しているほか、愛玩動物看護師、ペット栄養管理士など有資格者も多数働いています

■空間の特徴：わんちゃんも飼い主さまも“第二の自宅”のように安心して過ごせる上質空間

ケージレスなフリースペースと安心の視認性



受付裏の待機スペースは、わんちゃんたちがのびのびと過ごせるよう、ケージレスなフリースペースを採用しました。床材には、足腰への負担を軽減する「滑りにくい素材」の利用を徹底しています。また、トリミングルームの窓を大きく設計しているため、飼い主さまからもトリミングの様子がよく見え、安心してお預けいただけます。

隔月で変わるフォトスポットで、特別な1枚をプレゼント

フラワーデザイナー「Drops Box」さんが手がけるわんちゃん専用フォトブースをトリミングルーム内に完備。季節のイベントや雰囲気に合わせた特設ブースで、トリミングやエステですっきりしたわんちゃんの記念写真を撮影してプレゼントします。

フォトブースイメージ：季節のイベントや雰囲気に合わせた特設ブースでの1枚を、その日の想い出として記念にプレゼントします

■提供サービス：わんちゃんにも飼い主さまにもしっかり向き合う、対話を重視した「パーソナル・トリミングサービス」

HANAREでは、対話を重視した「パーソナル・トリミングサービス」を実践します。トリミング前のカウンセリングでは、飼い主さまのご希望やご不安に丁寧に向き合い、最適なプランをご提案します。わんちゃんのこともしっかりと観察し、わんちゃんとも心を通わせ、わんちゃんの好きなことや苦手なことを見極め、当日のご機嫌や体調に合わせて、負担の少ないトリミングを提供します。わんちゃん、飼い主さま、双方から深く信頼されるパートナーを目指します。

すこやかな美しさを育む「シャンプー＆カット」

「シャンプー＆カット」および「シャンプーのみ」の2コースをご用意。デリケートなわんちゃんの皮膚を優しく洗い上げるため、低刺激で潤いを維持する厳選されたシャンプー・リンスのみを使用します。トリミング中もわんちゃんのサインを見逃さない「対話」を重ね、お家にいるような安心感の中でトリミングを行います。

心地よいリラックスを贈る「プレミアム・エステ」



地肌と被毛を美しくすこやかに保ち、わんちゃんに心地のよい癒やしタイムを届ける充実のエステメニュー。ローヤルゼリーを贅沢に配合した高保湿の「プレミアム泡パック」や、季節ごとのコンディション、その子の毛質に合わせてセレクトできる「オーガニックハーブパック」など、その日の状態に合わせてお好みでお選びいただけます。

＜メニュー＞

※わんちゃんのサイズによって異なります。

・チワワ（ロング）

シャンプーコース：6,500円（税込）～

シャンプー&カットコース：10,000円（税込）～

・プードル（4kg以下）

シャンプーコース：10,000円（税込）～

シャンプー&カットコース：16,000円（税込）～

・エステ各種

1,650円（税込）～

カットイメージ：わんちゃんの性格や生活スタイルを丁寧にカウンセリング。その子の個性を引き出す魅力的なスタイルをご提案しますパック中のイメージ：デリケートな地肌や被毛の潤いを、すこやかに保つための充実したエステメニュー。わんちゃんに心地よいリラックスタイムをお届けします

■業界課題への挑戦：トリマーの働く環境改善



犬猫生活は、日本のトリマー業界が抱える労働環境の課題に真摯に向き合います。「トリマーが一生涯、誇りを持って働き続けられる場」を創ることが、結果としてわんちゃんや飼い主さまへ届けるサポートの質を高めると信じています。

学びの支援

ペット栄養管理士や動物看護師など、ペット関連資格の取得費用を会社がバックアップします。さらに、トリミング技術の向上だけではなく、皮膚の健康や栄養などに関する専門知識を高めるための専門家や講師による研修を定期実施し、多角的なキャリア形成を支援します。

安心して長く働ける環境づくり

適切な評価制度と待遇の整備、そして、持続可能なサロン環境への投資を行うことで、トリマーが「ウェルネスパートナー」として長く安心して活躍できる就業環境づくりを進めます。

※詳細な取り組みについては、コーポレートサイトで更新していきます。

https://corp.inuneko-seikatsu.co.jp/salon/

【プレオープン期間 特別キャンペーン】

7月1日のグランドオープンに先立ち、この期間だけの【限定特別価格】にてサービスを提供いたします。



期間： 2026年6月13日（土）～6月30日（火）

特典： トリミングが30%OFF ＋ おすすめエステサービスを無料付帯

ご予約方法： トリマー（店長）のInstagramのDMよりお申し込みください。

https://www.instagram.com/trimmer_mao/



※プレオープン期間中は、店舗設備が一部準備中、また、獣医師相談との連携などは準備中のため、トリミングカット、エステサービス以外のサービスはお受けいただくことができません。

【報道関係者様向け：施設内覧・取材のご案内】

プレオープン期間中、メディア関係者さまを対象とした施設の内覧、および取材を目的とした愛犬のトリミング体験（無料）を承ります。お気軽にお問い合わせください。



日時： 2026年6月13日（土）～6月30日（火）※要事前予約



お申込み方法： 以下の専用フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/Xch2us28ER8cdKgG8

■犬猫生活株式会社について「すべての動物とその家族の幸せな生活のために」を理念に、国産・無添加（※1）のプレミアムペットフードの販売や往診クリニックなどのペットケア事業を展開しています。犬猫生活ブランドのフード（おやつやサプリメントを含む）は、2026年1月31日に累計の販売実績1億食（※2）を突破しております。また、犬猫の動物福祉の向上を目指し、3つのゼロ（収容ゼロ、殺処分ゼロ、不適切飼育環境ゼロ）を掲げる動物福祉財団を設立し、利益の20%を継続寄付し続けることで犬猫に関する社会問題を解決し、日本全体の動物福祉の向上を目指しています。犬猫生活福祉財団では、群馬県前橋市で自営のシェルターと不妊去勢専門病院を、吉岡町のジョイホンパーク吉岡内に「犬猫タウン 吉岡 にゃんこシェルター」を運営しております。今後は不足している全国各地にシェルターを展開する予定です。今後は企業理念の実現に向け、食だけにとどまらず、ペットケアにおいて飼い主さま、犬猫のために私たちができることを追及していきたいと考えています。※1 無添加：保存料、香料、着色料不使用※2 2026年1月末日までの犬猫生活ブランド累計販売食数。ドッグフードは1食45g換算（成犬4kgの1日の目安量。1日2食換算）、キャットフードは1食36g換算（成猫4kgの1日の目安量。1日2食換算）、手作りごはんは1食188g換算（成犬4kgの1日の目安量。1日2食換算）、サプリメントは1食1袋換算



＜会社概要＞

会社名 ： 犬猫生活株式会社

代表者 ： 代表取締役 佐藤 淳

所在地 ： 〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル6F

設立 ： 2018年5月30日

資本金 ：11億1,704万円(資本準備金含む)

URL ： https://corp.inuneko-seikatsu.co.jp/