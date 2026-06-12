【板橋区×モスバーガー】　高島平緑地で手ぶらで楽しく農業体験！「MOS FARM Tokyo 高島平農園」をオープン！

概要

東京都板橋区

板橋区は、都営三田線(おおよそ西高島平駅から西台駅まで)に沿って広範囲に続く「高島平緑地(高島平九丁目地区)」の一画で、手ぶらで農園体験ができる「MOS FARM Tokyo 高島平農園」を株式会社モスフードサービスとの協働で、６月１２日からオープンしました。

本事業は、「高島平緑地再整備方針」に基づき、板橋区が進めている再整備事業の一環で、高島平緑地をより魅力溢れる空間にするために現地のポテンシャルを探り、今後の活用方針を定めることを目的にした試験的な活用です。

●「MOS FARM Tokyo 高島平農園」について

都営三田線・西台駅から徒歩５分の場所に位置しており、６月１２日（金）から利用者の募集を開始します。道具や苗、肥料などの充実したサポートが付いているので、初心者でも気軽に"農"を体験できます。

園内には、利用者が各々の区画で野菜を育てる「ビジター畑ゾーン」と様々なイベントに活用できる「コア畑ゾーン」を設置。６月から８月にかけては、ミニトマトやナスなどの夏野菜を育て、９月から１２月にかけては、大根やブロッコリーなどの育成を行えます。なお、順次無料見学会も開催いたします。

板橋区では、株式会社モスフードサービスとの協働の取組を通じて、民間企業の目線を交えた企画による現地の「活用」を探ります。実施する中で得た課題や知見を今後の再整備計画策定に活かしていきます。

場所：板橋区高島平緑地（高島平９丁目１番）

運営期間：令和８年６月１２日～１２月頃（予定）

利用者募集期間：令和８年６月１２日～（※定員が埋まり次第募集終了。）

※応募を希望される方は、下記から無料見学会にお申し込みください。

無料見学会申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/14OmiPTBRYurNj0PJSsOI0pAlLn3AfxJE5fYyjPwXwvM/viewform?edit_requested=true

●高島平緑地について

板橋区は、トイレや園路などの施設の老朽化や時代の流れに伴う利用者ニーズの変化などの課題が生じていることから、令和６年度に「高島平緑地再整備方針」を策定しました。令和７年度から現在にかけては、高島平緑地全体のうち、高島平駅から西台駅までのエリア(高島平９丁目地区)を対象としたリーディングプロジェクトを展開しており、まずは、同エリアの具体的な再整備計画の策定を予定しています。計画策定に向けて現地のポテンシャルを探るため、様々な試験的活用を令和８年１２月まで、民間企業の創意工夫やノウハウを活用しながら進めていきます。

【問合せ先】板橋区 みどりと公園課公園整備調整係 Tell03-3579-2289

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。