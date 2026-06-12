【福岡大学】学術文化祭が開催（6/20～28）

福岡大学

福岡大学学友会学術文化部会が主催する「第65回福岡大学学術文化祭」が6月20日（土）から28日（日）まで開催されます〔6月28日（日）は音楽の夕べのみ〕。

今年のテーマは「究」。本テーマにした理由や学術文化祭の見どころ等を、第69代学術文化部会常任幹事会幹事長の丸本偉大さん（法学部4年次生）に聞きました。

・今年のテーマ「究」に込められた思いを教えてください。

来年度に控える節目の70代の幹事会に向けて“最高の状態でバトンをつなぎたい”“最高の学術文化祭を開催して引き継ぎたい”という強い思いを込めています。

幹事長の丸本さん打ち合わせを行う学術文化部会のメンバー

・見どころを教えてください。

各部による展示です。写真部や書道・美術部といった人気団体はもちろん、茶道部の体験企画や、法律研究部・経営学研究部などの研究系団体も活動成果を展示・発表します。まだ広く知られていない団体にも注目していただきたいです。

会場では展示を巡るスタンプラリーを実施し、来場者が楽しみながら各団体に触れられる工夫もしています。また、著名な謎解きクリエイターによる講演会や、福岡県警と連携した「命のメッセージ展」など、社会性のある企画は見どころの一つです。

さらに、音楽系団体によるステージ企画「音楽の夕べ」も開催します。今年は新たに同好会からの参加も加わり、文化部全体の活気が感じられると思います。

・開催を前にした想いを教えてください。

「学術文化部会全体の認知を高めたい」という目標を掲げています。歴史ある部活動だけでなく、少人数ながら懸命に活動を続ける団体にも光を当てることが、幹事長として取り組んでいることの一つです。学生が主体的に活動してきた成果が凝縮された本イベントで、その魅力をぜひ体感していただきたいです。

【 関連リンク】

学術文化祭動画（公式Instagram）(https://www.instagram.com/p/DZML8wFIvYn/)