【BBT経営塾 節目の通算第50期 開講記念】北國銀行・米谷治彦社長 特別対談セミナー「営業一筋30年から社長へ――『学習する組織』への変革と集合知の経営実践」

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）が運営する経営者・経営幹部育成プログラム「BBT経営塾」は、2026年10月に節目となる通算第50期を開講します。これを記念し、2026年6月29日（月）に無料オンラインセミナーを開催いたします。

ゲストには、キャリアの大半を営業の現場で重ね、現在は株式会社北國銀行の代表取締役社長を務める米谷治彦氏をお迎えします。本塾の修了生（第39期）でもある米谷氏と、Aoba-BBT取締役副社長・政元竜彦の対談形式で、現場リーダーから経営者へと至った歩みと実践的な思考法を紐解きます。

● お申込みページ：

法人フォーム：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-06-03/8h5gz

個人フォーム：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-06-05/8hfdx

■ 開催の背景

激変する事業環境のもと、次世代リーダーの育成や組織の変革を重要な経営課題と捉える企業が増えています。一方で、「現場の視点から抜け出せない」「中長期の戦略を描ける人材が育たない」といった声も多く聞かれます。

本セミナーは、大前研一が塾長を務める経営幹部育成プログラム「BBT経営塾」第50期の開講を記念した特別企画です。米谷氏自身も、かつて「経営企画や戦略策定の経験が乏しい」という課題意識を抱えて本塾に入塾した受講生（第39期）の一人でした。

当日は、現場一筋のリーダーがいかにして事実を俯瞰し、中長期の経営戦略を描く「経営者目線」を獲得したのか。そして塾での学びを、部下とともに「集合知」を生み出す「学習する組織」への変革にどう活かしたのか。トップマネジメントへと歩んだリアルな挑戦の軌跡と、経営の現場で活きる思考法を語っていただきます。

■ 対談テーマ（予定）

- 現場一筋のキャリアから、トップマネジメントへ- 「経営者目線」をどのように獲得したのか- 塾での学びを「学習する組織」への変革にどう活かしたか- 部下とともに「集合知」を生み出すマネジメント- 経営の現場で活きる、実践的な思考法

■ セミナー概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/431_1_36fbd1daf6169620c26aa17b83301493.jpg?v=202606120251 ]

■ 登壇者プロフィール

米谷 治彦（こめたに はるひこ）氏米谷 治彦（こめたに はるひこ）氏

株式会社北國銀行 代表取締役社長

石川県出身。1993年に北國銀行に入行。

本店営業部長、東京支店長、執行役員などを経て、2023年に常務執行役員法人部長、2025年3月より代表取締役社長に就任。営業の現場を中心にキャリアを重ねてきた。



【主なご経歴】

1993年 北國銀行 入行

2016年 同 本店営業部長

2020年 同 東京支店長

2021年 同 執行役員 東京支店長

2022年 同 執行役員 小松営業部長 兼 CCイノベーション部長

2023年 同 常務執行役員 法人部長

2025年 同 代表取締役社長

【Aoba-BBTが提供するプログラムの受講歴】

2018年 BBTリーダーシップ研修

2021年 BBT経営塾（第39期）

2022年 BBTリベラルアーツ

2023年 BBTデジタルファーストキャンプ、BBT英会話（現在も受講継続）

2026年 BBT実践型生成AIキャンプ（第7期）受講中

政元 竜彦（まさもと たつひこ）

株式会社Aoba-BBT 取締役副社長

大手総合商社にて、主にオセアニア地区の植林・木材加工事業に従事。約4年にわたる海外駐在時には海外事業のマネジメントを経験。株式会社Aoba-BBT入社後は、編成制作局長として全コンテンツの企画立案・制作に関与。BBT経営塾の受講生に対してはセミナー講師も務める。慶應義塾大学経済学部卒業。

■ BBT経営塾について

「BBT経営塾」は、経営者・経営幹部の育成を目的に、経営者としての広い視野・高い視座・戦略思考力・構想力を養う1年間の100%オンラインプログラムです。塾長・大前研一や第一線の経営者による映像講義に加え、実在企業を題材にした独自のケーススタディ「RTOCS」や、異業種の受講生同士による“他流試合”の議論を通じて、答えのない環境下でも解を見出す力を鍛えます。2026年10月開講で、節目となる通算第50期を迎えます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/431_2_bafe0639ff8f61e8f1acf14c43fa4fdb.jpg?v=202606120251 ]Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com