日本のプロスポーツクラブ初「ISO 20121 認証」および「SBT 認定」をダブル取得

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、日本のプロスポーツクラブでは初となるサステナブルなイベント運営の国際規格である「ISO20121:2024」の認証、および温室効果ガス削減目標における国際的な共同枠組みである「SBTi」による「SBT」認定を同時に取得いたしました。（当社調べ）。

今後も環境に配慮し、世界基準のサステナブルなホームゲーム運営を推進してまいります。

（左：株式会社AC福島ユナイテッド 代表取締役会長 寺部達朗、右：BSIグループジャパン 営業＆マーケティング本部本部長 楠本寛斎さま）

【概要】

サステナブルなイベント運営に対する取組みが評価され、2026 年 6 月 5 日に持続可能なイベントマネジメントシステムの国際標準規格「ISO20121：2024」の認証を取得いたしました。また同規格の 2024年度改訂版において特に重視されている気候変動問題への取組みを一層強化するため、温室効果ガス削減目標の科学的根拠を示す Science Based Target（「以下 SBT」）の認証を 2026 年 6 月 4 日に取得いたしました。

【本取り組みの背景】

イベントの開催は、環境・社会・経済に対して大きな影響を及ぼすため、社会や地球に負荷をかけずに、永続的なプラスの価値を生みだすサステナブルな運営が求められています。特に気候変動は環境・社会・経済のいずれにおいても最も大きな脅威となるため、その原因と考えられている温室効果ガス（以下、「GHG」）の削減につながる具体的な施策の導入は、サステナブルなイベント運営における重要な課題の 1 つです。また、イベントには様々な背景を持つ人々が多数集うため、人権に関する十分な配慮も重要な要素です。活動内容の妥当性確認、ならびに内部・外部の環境変化に応じたアップデートのため、第 3 者による透明で客観的な評価（監査）を定期的に受ける必要があります。

ISO20121：2024 は世界的に認められている唯一のイベントサステナビリティの国際規格であり、2012 年のロンドン五輪で初めて導入されました。その後、すべてのオリンピック・パラリンピック、カタール W杯、大阪万博などの大規模イベントで継続導入されている世界的に信頼性の高い基準です。同規格は 2024 年に改訂され（2012 年版は廃止）、「気候変動」・「人権」 ・「レガシー」への取組みが認証の条件となっています。サッカー業界においては、サステナビリティ活動で先駆的なリバプール FC、トッテナム・ホットスパーFC（イングランド）をはじめ、オリンピック・マルセイユ（フランス） 、アトレティコ・マドリード（スペイン）の欧州リーグを代表する 4 クラブが 2024 年版の認証を受けており、当クラブは世界で 5 クラブ目となります。(当社調べ)また、SBT はパリ協定の 1.5℃目標に整合する、科学的根拠にもとづいた GHG 削減目標であり、グローバルで約 15,000 社が参加している世界最大の共同枠組みです。ISO20121：2024 で求められている気候変動への取組みを SBT 目標と統合することにより、その実効性が一層強化されます。

加えて、当クラブは、企業や団体の LGBTQ＋への取組み状況を評価する「プライド指標」において、最上位のゴールド指標を受賞した(2025 年 11 月受賞)日本初のプロスポーツクラブであり、人権面での取組みが重視される ISO20121：2024 の審査で高く評価されました。

今回のダブル認証を機に、未来の世代への資産を残し続ける地域のプロスポーツクラブとして、ステークホルダーのみなさまとともに日々進化していきたいと考えています。

【詳細】

◼️ISO20121：2024

SEMS：Sustainable Event Management System と呼ばれ、イベントの企画・運営に伴う環境・社会・経済への影響を体系的に管理・改善し、「仕組み」として持続的に運営するための国際標準規格。

2024 年の改訂で、「気候変動」・「人権」・「レガシー」の 3 テーマが明確に強化され、サプライチェーン全体を通じた持続可能性、温室効果ガスの削減、人権配慮が一体化した状態でのイベント対応が求められる。

ISO20121 の最新版（2024）での認証を受けている「プロサッカークラブ」はリバプール FC、トッテナム・ホットスパーFC（イングランド） 、オリンピック・マルセイユ（フランス） 、アトレティコ・マドリード（スペイン） 、福島ユナイテッド FC の 5 クラブ。（2026 年 6 月 5 日時点、当社調べ）

◼️SBT(Science Based Targets)

最新の気候科学にもとづいた、パリ協定が求める 1.5℃目標達成と整合する温室効果ガス排出量の削減目標。5～10 年先を目標とする短期目標と、2050 年ネットゼロに向けた長期目標を組み合わせた削減目標を各企業が設定し、その妥当性を運営団体（SBTi: Science Based Targets initiative）が検証し、認定する。

Scope-3 を含むフルパッケージ版をリバプール FC（イングランド） 、ボルシア・ドルトムント（ドイツ）の 2クラブが、Scope-1 および Scope-2 を対象とする中小企業版を FC 大阪と福島ユナイテッド FC の 2 クラブが取得。 （いずれも、当社調べ）

SBT は 2026 年 6 月 4 日時点で、世界で約 15,000 社、国内では大手企業を中心に 2,500 社が参加しており、温室効果ガス排出削減目標における国際的な標準言語として定着している。