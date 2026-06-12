令和８年度東京データプラットフォーム　データ駆動型サービス創出事業のプロジェクトを公募します

東京都

東京都では、デジタルの力で東京のポテンシャルを引き出す「スマート東京」の実現に向け、官民の様々なデータの利活用を促進し、新たなサービスの創出を後押しする「東京データプラットフォーム（以下「TDPF」という）」を運営しています。

これまでTDPFでは、「スマート東京」の実現に向けた取組として、官民の様々なデータを活用し、社会的課題の解決につながるユースケースを創出する取組を実施してきましたが、今後さらに都民が効果を実感できるスマートサービスを提供していくため、「東京データプラットフォームデータ駆動型サービス創出事業」（以下「当事業」という）を今年度から開始します。

当事業では、公共分野の課題解決に役立つサービスを創出するとともに、社会実装を通じてスマートシティを支えるデータ利活用・流通を推進するプロジェクトを支援します。

あわせて、令和８年度のプロジェクトを公募するため、お知らせします。

公募するプロジェクト

官民データの活用により防災・観光・交通・エネルギー・ウェルネスなどの公共目的の課題解決に役立ち、都民が実際に利便性の向上や効果を感じられるスマートサービスの創出・実装を行うプロジェクト

公募対象

実施要領に記載の要件をすべて満たす国内法人

支援内容

採択された場合、プロジェクト実施に必要な経費について補助金を交付するとともに、プロジェクト推進に係る伴走支援などを行います。

補助金の交付について

補助率、補助上限額：補助率は補助対象経費の２分の１、かつ補助上限額は1,400万円

補助事業の実施対象期間：補助金交付決定日から令和９年３月31日まで

プロジェクト推進に係る伴走支援について

具体的な支援内容についてはプロジェクト実施者の採択決定後に、プロジェクトの進捗管理支援や成果創出に向けたアドバイス等を行います。

今後のスケジュール（予定）

応募方法

- 公募期間令和８年６月12日（金曜日）から同年７月10日（金曜日）正午まで- 応募意向表明令和８年６月12日(金曜日)から同年６月30日(火曜日)15時まで- 書類審査令和８年７月13日(月曜日)から同年７月23日(木曜日)まで- プレゼン審査令和８年７月27日(月曜日)から同年８月７日(金曜日)まで- 採択結果通知令和８年８月上旬

応募方法の詳細については、TDPF公式ホームページ内「募集要項」(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/news/)をご覧ください。

TDPFについて

入会方法、会員一覧、データ一覧等の詳細は、TDPF公式ホームページ(https://www.tdpf-hp.metro.tokyo.lg.jp/)をご覧ください。

これまでの取組について

これまでのTDPFの取組については、デジタルサービス局ホームページ(https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/data-utilization/case-study)をご覧ください。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」

▲2050東京戦略【問合せ先】東京都デジタルサービス局

デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課

電話：03-5320-7622

Eメール：S1100301（at）section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。

お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください。