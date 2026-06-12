ジューススタンドの「ベジテリア」にてフルッタフルッタのアサイーを使用したアサイーボウルが6月中旬より販売開始！

株式会社フルッタフルッタ

この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤誠 以下「当社」）の濃厚なアサイーを使用した“ミニサイズのアサイーボウル”「miniグラノラボウル アサイー」が、株式会社ロック・フィールド（本社：神戸市東灘区 代表取締役社長：古塚孝志）が運営するジューススタンド「ベジテリア」にて2026年6月中旬より順次、限定8店舗にて販売されますことをお知らせいたします。過去（2024年10月～）に人気のあった“飲むアサイーボウル（ミキサーで作るジュース）”に続き、「スプーンですくって食べる」ボウルタイプのメニューとなります。自分へのご褒美スイーツやおやつ、栄養をチャージしたいときのサポートミールとしてぜひお楽しみください。

■メニューコンセプト

“毎日に小さなご褒美を”との思いを込めて開発されました。フルッタフルッタのアサイーにバナナやいちご、ブルーベリーなどのフルーツをブレンドし、アーモンドの香ばしさを加えたアサイージュースをベースに、自家製のグラノラ※と彩り豊かなフルーツをトッピングしたミニサイズのアサイーデザートです。

ベースはジュースならではの軽やかな飲み心地で、トッピングのザクザク食感のグラノラ、みずみずしい果実感が調和し、満足感がありながらも重たすぎない味わいを実現しました。忙しい日常の合間や食後のひとときに、気軽に楽しめる“ちょっとしたご褒美”としてお楽しみいただけます。

※グラノラは静岡県の自社工場にて製造しています。

■メニュー概要

【商品名】「miniグラノラボウル アサイー」

【価格】571円

※価格はテイクアウト時8％の外税表示価格です。

【販売日】2026年6月18日(木)

※高島屋玉川店のみ6月15日（月）～

※日程は変更になる場合がございます。

【ベジテリア公式サイト】https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/

■取扱店舗

［東京都］高島屋玉川店/東武百貨店 池袋店/アトレ吉祥寺店

［愛知県］ジェイアール名古屋タカシマヤ店/星ヶ丘三越店

［京都府］ジェイアール京都伊勢丹店

［大阪府］阪急うめだ本店

［兵庫県］神戸阪急店

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。