子どもの爪切りバトルに終焉！「切るより削る」ママにうれしい「時短ネイルトリマー」が6月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年6月より、電動式で安全に爪ケアが可能な「ネイルトリマー」や、毎日のメイクが楽しくなる「LEDライト付き ねこちゃんスタンドミラー」を新発売します。

削るだけでなめらかに爪を整えられる「ネイルトリマー」は、飛び散りを抑えてお子さまやシニアにも使いやすい便利アイテムです。毎日のプチストレスを解消して、暮らしに快適を！

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：ネイルトリマー

特徴：やさしく整えてキレイな指先へ♪USB充電式ネイルトリマー！赤ちゃんから大人まで使える電動爪やすりで、飛び散りにくい保護カバー付きで安全に爪ケアが可能。スピードを3段階調整でき、削りすぎを防ぎながらなめらかに仕上げます。丸みのあるシンプルなデザインで手になじみやすいく、LEDライト付き手元もよく見えます。おうちで手軽にネイルケア習慣を！

商品ページ：https://hac72.jp/item/electric_nail_trimmer/

小売参考価格：\980(税込)

※6月発売

商品名：LEDライト付き ねこちゃんスタンドミラー

特徴：毎日の生活がもっと楽しくなる、かわいいねこちゃんのスタンドミラーです。タッチセンサー式で簡単ON/OFF！角度調節可能で見やすい角度で使用できます。細かいアクセサリーやメイク道具が置ける小物トレイ付きでとっても便利！

商品ページ：https://hac72.jp/item/cat_stand_mirror/

小売参考価格：\1,280(税込)

※6月発売

・その他直近発売の「生活雑貨」のリリース

「お弁当つつみ」が進化した「お弁当クロス」って？「ピタッ」っと吸着＆保冷する「魔法のクロス」が4月新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000378.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com