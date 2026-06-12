天の川に寄せる想いを、ショコラに託して。ショコラ専門店「ベルアメール」より、七夕限定コレクションを6月13日（土）より順次発売

ジェイ・ワークス株式会社季節限定アントルメ

日本の四季や文化に寄り添い、ショコラを通して季節の情景を描くベルアメール。

このたびベルアメールでは、星々がきらめく夏の夜空をイメージした、七夕限定コレクションを発売いたします。

静かな夜空に広がる天の川、瞬く星々の輝き、そして大切な人を想う穏やかな時間。

そんな七夕ならではの情景を、繊細なショコラとアントルメに映し出しました。

季節を慈しむひとときに寄り添う、この時季だけの特別な味わいをお届けします。

◆パレショコラ ミルキーウェイ

パレショコラ ミルキーウェイ

七夕の夜空を一枚に映した、季節限定のパレショコラ。

ベルアメールオリジナルのビターチョコレートをベースに、天の川を思わせる青いラインと色鮮やかな星々で天の川を描きました。

年に一度だけ天の川を渡って巡り逢う織姫と彦星の物語をイメージし、幻想的な夜空の情景を繊細な意匠で表現した特別なショコラです。

美しい彩りとショコラの豊かな味わいを楽しみながら、七夕のひとときにそっと想いを寄せていただける一品に仕上げました。

パレショコラ ミルキーウェイ \357円（税込）

販売期間： 6月13日（土）～予定

※無くなり次第終了となります。

※オンラインショップでのお取り扱いはございません。

◆ショコラノワール スターライト

ショコラノワール スターライト

夜空に願いを込めて。七夕シーズン限定アントルメ「ショコラノワール スターライト」。

ベルアメールで長く愛される人気のアントルメ「ショコラノワール」が、七夕限定の装いで登場します。濃厚で奥行きのあるショコラの味わいはそのままに、静寂に包まれた夏の夜空を思わせる深い色合いと、きらめく星々、ゆるやかに流れる天の川を繊細に表現しました。

一年に一度だけ巡り逢う物語に想いを重ねながら、大切な方と味わっていただきたい、この季節だけの特別なアントルメです。

ショコラノワール スターライト \1,944円（税込）

販売期間： 6月17日（水）～7月7日（火）予定

※公式オンラインショップ・岩田屋福岡本店・松山三越店では、生菓子のお取り扱いはございません。

Chocolat BEL AMER /ショコラ ベルアメール

BEL AMER 自由が丘店外観

香り、口溶け、コクはショコラの”いのち”。

厳密に湿度・温度を管理したショコラ専門のアトリエで、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。

◇常設店◇

自由が丘店、伊勢丹新宿店（5月20日（水）リニューアルオープン）、伊勢丹立川店、銀座三越店、日本橋三越本店（6月6日（土）リニューアルオープン）、渋谷東急フードショー店、二子玉川東急フードショー店、静岡伊勢丹店、松坂屋名古屋店、ジェイアール京都伊勢丹店、阪急うめだ本店、岩田屋福岡本店、西武池袋本店、そごう横浜店、名古屋三越栄店、松山三越店、仙台三越店、うすい百貨店、久が原ファクトリーショップ



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