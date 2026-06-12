佐々宜央 アソシエイトヘッドコーチ就任のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、佐々宜央氏が2026-27シーズンのアソシエイトヘッドコーチ就任が決まりましたので、お知らせいたします。

佐々 宜央(Norio Sassa)

◆生年月日 1984年5月13日

◆出身 東京都

◆出身校 東海大学

◆経歴

・2009-12 日立サンロッカーズ アシスタントコーチ

・2013-16 リンク栃木ブレックス アシスタントコーチ

・2017-19 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ

・2020 宇都宮ブレックス サポートコーチ

・2020-22 宇都宮ブレックス アシスタントコーチ

・2022-24 宇都宮ブレックス ヘッドコーチ

・2024-26 琉球ゴールデンキングス アソシエイトヘッドコーチ

・2026- シーホース三河 アソシエイトヘッドコーチ

コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1143_1_933f3b7ddff2d37a8be419af605a39ca.jpg?v=202606120651 ]

シーホース三河の皆さま、はじめまして！イヤ、お久しぶりです！

先月でのCSの激闘では、アウェーの立場として、ファンの皆さまの青援を脅威に感じていました。

しかし、今シーズンからは、そんなシーホース三河の仲間として、共に闘えることがとても楽しみです。

自分は、JBL時代から常にシーホース三河の強さを目の前で感じてきました。

さらに、ここ数年、ライアンがどれだけハードワークし、素晴らしいチームに築き上げてきたのも見てきました。

そんなシーホース三河が積み上げてきた歴史を心に刻みながら、これから始まるBプレミアという舞台で、まだシーホース三河が達成していない、Bリーグのトロフィーにチャレンジするために、自分は、魂を持って、戦っていきたいと思っています。

自分も40代にもなりましたが、引き続きシーホース三河でものりおと呼んでください。

タツヲとノリオのコンビネーションも是非、楽しみにしててください。(勝手に考えています)