佐々宜央 アソシエイトヘッドコーチ就任のお知らせ

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シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


この度、佐々宜央氏が2026-27シーズンのアソシエイトヘッドコーチ就任が決まりましたので、お知らせいたします。


佐々 宜央(Norio Sassa)


◆生年月日　1984年5月13日


◆出身　東京都


◆出身校　東海大学


◆経歴


・2009-12 日立サンロッカーズ アシスタントコーチ


・2013-16 リンク栃木ブレックス アシスタントコーチ


・2017-19 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ


・2020 宇都宮ブレックス サポートコーチ


・2020-22 宇都宮ブレックス アシスタントコーチ


・2022-24 宇都宮ブレックス ヘッドコーチ


・2024-26 琉球ゴールデンキングス アソシエイトヘッドコーチ


・2026- シーホース三河 アソシエイトヘッドコーチ





[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1143_1_933f3b7ddff2d37a8be419af605a39ca.jpg?v=202606120651 ]

コメント

シーホース三河の皆さま、はじめまして！イヤ、お久しぶりです！


先月でのCSの激闘では、アウェーの立場として、ファンの皆さまの青援を脅威に感じていました。


しかし、今シーズンからは、そんなシーホース三河の仲間として、共に闘えることがとても楽しみです。


自分は、JBL時代から常にシーホース三河の強さを目の前で感じてきました。


さらに、ここ数年、ライアンがどれだけハードワークし、素晴らしいチームに築き上げてきたのも見てきました。


そんなシーホース三河が積み上げてきた歴史を心に刻みながら、これから始まるBプレミアという舞台で、まだシーホース三河が達成していない、Bリーグのトロフィーにチャレンジするために、自分は、魂を持って、戦っていきたいと思っています。


自分も40代にもなりましたが、引き続きシーホース三河でものりおと呼んでください。


タツヲとノリオのコンビネーションも是非、楽しみにしててください。(勝手に考えています)