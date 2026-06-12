【新サイズ追加】暮らしのちょっとしたスペースに「和」の特等席を。畳職人の技が光るフローリングに置く置き畳『ほのか』に、コンパクトな「65×65cm」が登場。

■日本の畳職人が仕上げる、自然な風合いの置き畳

萩原株式会社

中国の契約い草田で育てたい草を使用し、日本の畳職人が一枚一枚丁寧に仕上げました。染めていない自然な色合いを活かし、い草本来のナチュラルな風合いと、畳らしい心地よさにこだわった置き畳です。

- 「畳」同様のしっかりとした耐久性： 中材には、実際の畳にも使用される素材を採用。一般的なクッションマットとは異なり、しっかりとした硬さと高い耐久性を実現しているため、長く使い続けてもへたりにくく、畳本来の安定した踏み心地をご体感いただけます。- 現代の住まいに溶け込む「目積織」： 縁のないスッキリとしたデザインと、目が詰まった美しい織り目は、北欧インテリアやモダンな洋室とも相性抜群。「ジャパンディ」な空間を演出するのに最適です。

■ 暮らしに合わせて、選べる2サイズ

【新登場：65×65cm】コンパクト＆フレキシブル

ワンルームの空きスペースや、ワークスペースの足元、ベッドサイドなど。「和」を少しだけ取り入れたい場所に最適です。軽量で持ち運びやすく、気分に合わせたレイアウト変更もスムーズです。

【定番：82×82cm】ゆったり＆広いスペースに

リビングに大きな畳コーナーを作りたい時や、家族で団らんするスペースに。一般的な半畳サイズ（約82cm）を基準にしているので、本格的な和室のような安心感と広さを確保できます。

■組み合わせで広がる、暮らしの「小上がり」演出

新サイズの「65×65cm」は、同社の「収納付き畳小上がり（タタミ座）」とサイズがぴったり合うように設計されています。

これらを組み合わせることで、今まで大掛かりなリフォームが必要だった「小上がりスペース」を、DIY感覚で手軽に実現可能です。

タタミ座（ナチュラル）×ほのか（65cm角）

手軽に段差のあるくつろぎ空間へ： 畳ユニットを土台として設置し、その上に「ほのか」を敷き詰めることで、リビングの一角に本格的な小上がり畳コーナーが完成します。

- 収納とくつろぎの両立： 土台となるユニットは収納としても活用できるため、見た目はすっきり、機能は充実。季節物の衣類や家電を隠しながら、上質な和のくつろぎ空間を日常に取り入れられます。- ライフスタイルに合わせたカスタマイズ： 置き畳とユニットを自由に組み合わせることで、お子様のプレイスペースから、大人の読書・リラックスエリアまで、住まいの中の「第2のリビング」として幅広くお使いいただけます

畳が選べるタタミ座（台座のみ）： https://hagiharaseizosho.shop/products/160901800

■ 商品概要

製品名： フローリングに置く置き畳『ほのか』

サイズ展開： 65×65cm（NEW）／ 82×82cm

厚み： 約2.5cm

素材： 表面：天然い草100％（中国産） ／ 中材：インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム

生産国： 日本（加工地）

【商品詳細・購入ページ】 https://hagiharaseizosho.shop/products/159065400

「萩原製造所」について

萩原株式会社の自社オンラインショップ。明治25年の創業当時から取り扱っている、い草製品を中心に素材にこだわった製品づくりを行っています。ひとりひとりの暮らしにあった製品をお届けします。

https://hagiharaseizosho.shop/

萩原株式会社

創業1892年、岡山・倉敷の地で134年間の歴史を誇る〈萩原株式会社（ハギハラカブシキガイシャ）〉。お部屋のインテリアを総合的に提案する品揃えを誇り、海外向けの取引も積極的に行うグローバル企業です。

https://e-hagihara.co.jp/